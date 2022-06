2022年06月15日 11時26分 ウェブアプリ

無料のウェブ版PhotoshopのテストをAdobeが開始



Adobeが2021年10月にリリースしたウェブアプリ「Photoshop web版」を無料で使えるテストをカナダで開始したことが明らかになりました。



Adobe plans to make Photoshop on the web free to everyone - The Verge

https://www.theverge.com/2022/6/14/23162580/photoshop-web-free-freemium-version-adobe





Adobe's Photoshop web app is now free to use in Canada

https://mobilesyrup.com/2022/06/14/adobe-photoshop-web-app-is-now-free-to-use-in-canada/



「Photoshop web版」は、世界的に利用されている写真編集ソフト「Photoshop」を、ハイエンド機以外でも簡単に利用できるようにするため提供されているウェブアプリです。





ニュースサイトのThe Vergeによると、Adobeはカナダで行われている「Photoshop web版」の無料利用テストは、基本機能を無償提供し有料版へ誘導する「フリーミアム」モデルであると説明しており、将来的にはウェブアプリ版に課している機能制限を撤廃する予定だとのこと。



なお、「Photoshop web版」の利用には原則としてAdobe IDでのログインが必要となっていますが、カナダのニュースサイト・MobileSyrupは、ウェブアプリの画像インポート機能からであれば、IDなしでも利用可能であると報じています。当該URLは「https://photoshop.adobe.com/import」とのことですが、手元環境だと普通にAdobe IDでのログインを求められます。



今後、カナダ以外でも「Photoshop web版」を無料で利用できるようになるようですが、提供開始時期については言及がなかったとのことです。