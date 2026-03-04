2026年03月04日 11時42分 AI

Googleが「Gemini 3.1 Flash Lite」を発表、高速で安価なコスパ重視AIモデル



Googleが安価で高速なAIモデル「Gemini 3.1 Flash Lite」を2026年3月3日に発表しました。Gemini 3.1 Flash LiteはGemini 3シリーズの中で最もコスト効率の高いモデルとしてアピールされており、低価格で高速ながら高い性能を発揮することができます。



Gemini 3.1 Flash Lite: Our most cost-effective AI model yet

https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-3-1-flash-lite/



以下の棒グラフは「Gemini 3.1 Flash Lite」「Gemini 2.5 Flash」「Gemini 2.5 Flash Lite」「GPT-5 mini」「Claude 4.5 Haiku」「Grok 4.1 Fast」の出力速度を比べたものです。Gemini 3.1 Flash LiteはGemini 2.5 Flash Liteと比べるとわずかに遅いものの、競合企業の高速モデルと比べると非常に高速なことが分かります。





入力と出力の料金を比較するグラフが以下。Gemini 2.5 Flash Liteの100万トークン当たりの料金は入力が0.25ドル(約39.4円)で、出力は1.50ドル(約236円)です。





各種ベンチマーク結果は以下の通り。Gemini 2.5 Flash Liteは知識性能やコーディング性能で高いスコアを記録しました。





Google DeepMindによる以下のポストにはGemini 3.1 Flash-LiteとGemini 2.5 Flashに同じ問題を解かせた際の処理速度と回答精度を比較する動画が埋め込まれています。動画を再生すると、Gemini 3.1 Flash-Liteが高速かつ正確な処理が可能であることが分かります。



Gemini 3.1 Flash-Lite has landed.



It’s our most cost-efficient Gemini 3 series model yet, built for intelligence at scale. Here’s what’s new 🧵 pic.twitter.com/BzD2bdg3Dx — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) March 3, 2026



AI性能比較サービス「Arena.ai(旧称：LMArena)」のテキスト生成テストではGemini 3.1 Flash-Liteのプレビュー版がGPT-5を超えるスコアを記録しました。





AI性能分析サービス「Artificial Analysis」でもGemini 3.1 Flash-Liteの性能測定結果が公開されています。Gemini 3.1 Flash-Liteのインテリジェンス性能はGemini 3 FlashやDeepSeek V3.2やGrok 4より低く評価されています。





処理速度は圧倒的。





価格はオープンモデルのgpt-oss-120BやDeepSeek V3.2よりは高価なものの、GrokやClaudeの高性能モデルよりは低価格です。これらの分析結果から、Gemini 3.1 Flash-Liteは複雑な推論タスクよりも高速応答性が求められるタスクに適していることが分かります。





Gemini 3.1 Flash-Liteは開発者向けのプレビュー版としてリリースされており、API経由で使用可能です。

