メモ

IntelがGoogleのAIサービスを大規模導入するべくパートナーシップを拡大


IntelとGoogle Cloudが戦略的パートナーシップの拡大を現地時間の2026年7月16日に発表しました。

Intel and Google Cloud Announce Collaboration to Accelerate Intel’s AI-Enabled Enterprise Transformation - Intel Newsroom
https://newsroom.intel.com/artificial-intelligence/intel-google-cloud-announce-collaboration-to-accelerate-intel-ai-enabled-enterprise-transformation

Intel and Google Cloud Announce Collaboration to Accelerate Intel’s AI-Enabled Enterprise Transformation
https://www.googlecloudpresscorner.com/2026-07-16-Intel-and-Google-Cloud-Announce-Collaboration-to-Accelerate-Intels-AI-Enabled-Enterprise-Transformation

両社の発表によると、IntelはGeminiの企業向けサービスであるGemini Enterpriseを導入し、世界中の従業員がGeminiにアクセスして「エンジニアリング」「サプライチェーン」「企業運営」といった能力を拡張できるようにするとのこと。

また、IntelはGoogleの Cloudのインフラストラクチャーを用いて半導体開発環境を改善するほか、AIを活用したエージェント型ワークフローを導入することでチップ設計サイクルの加速と部門をまたいだ実行の効率化を目指すとしています。


IntelとGoogleは2026年4月にAIインフラストラクチャーに関する複数年の契約を締結していました。今回の発表はこの契約を拡張するものとして位置付けられています。

IntelとGoogleが複数年のAIインフラ契約を締結 - GIGAZINE


Googleのスンダー・ピチャイCEOは「IntelがGemini Enterpriseをビジネスに活用しているのは素晴らしいことです。次世代半導体の開発加速にも用いられています！」とコメントしています。

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in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article Intel expands partnership to deploy Goog….