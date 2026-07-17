2026年07月17日 13時26分 ネットサービス

Microsoftが乗っ取られたアカウントをデータ保護のため永久停止、その後反発を受け復旧



ゲーム配信者が25年間使用してきたMicrosoftアカウントに不正アクセスがあり、Microsoftが「データ保護」を目的としてアカウントを永久停止しました。25年分のデータにアクセスできなくなったことを嘆きゲーム配信者がSNSで問題提起したところ、復旧作業が行われたとのことです。



Microsoft Restores Player's Hacked 25-Year-Old Account With Son's Baby Photos

https://www.ign.com/articles/microsoft-restores-players-25-year-old-account-with-sons-baby-photos-after-nuking-it-due-to-hacker



ゲーム配信者のジョシュア・ケイン氏は、アカウントへの不正アクセスを受け、Microsoftのサポートに連絡していました。





Microsoftは不正アクセスがあったことを認め、第三者によってアカウントのセキュリティ設定が変更されていたと指摘。さらなる不正使用を防ぐため、アカウントを永久に停止する処分を下したとケイン氏に返信しました。



この措置により、ケイン氏は数十万円分の購入済みゲームやOneDriveに保存していた赤ちゃんの写真などあらゆるデータにアクセスできなくなってしまったそうです。



ケイン氏がメールのスクリーンショットを添えてSNS上で問題提起したところ、数百万回表示され、大きな注目を集めました。ゲーム系メディアのIGNは、PlayStation向けディスク生産が終了するという直近の話題を絡め、「デジタル化がゲーマーに残された唯一の道なら、デジタルライブラリを提供するソニーやMicrosoftはアカウント復旧のための解決策を見いだすべき」と批判しました。



Microsoft DELETED my account AND OneDrive!!?? After ACKNOWLEDGING that I’m the owner of the account and that it was compromised???



25 fucking years of data, thousands of euros spended on games?? My son’s baby pictures? GONE!



All because MICROSOFT couldn’t bring back a… pic.twitter.com/sItv5eQFAQ — Joshua Khane (@JoshuaKhane) July 14, 2026



後日、この投稿がMicrosoftにも届くこととなり、Microsoftはアカウントの復旧作業を行っているとケイン氏に連絡しました。その後、ケイン氏のアカウントは完全に復旧したそうです。

