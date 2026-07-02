2026年07月02日 11時12分 ゲーム

Playstationがコンソール向け新作ゲームのディスク生産を2028年1月で終了すると発表、2028年1月以降はダウンロード版のみに



2026年7月1日、Playstation公式ブログであるPlayStation.Blogで、Playstationコンソール向け新作ゲームのディスク生産が2028年1月で終了することが発表されました。



PlayStation®コンソール向け新作ゲームのディスク生産を2028年1月に終了 – PlayStation.Blog 日本語

https://blog.ja.playstation.com/2026/07/01/20260701-playstation-physical-disc-production-announcement-o/



Sony will stop making PlayStation game discs in 2028 | Mashable

https://mashable.com/life/sony-playstation-discs-digital-games



Playstationは物理ディスクの販売終了理由を、「お客様の購買トレンドや、エンタテインメント業界全体が物理ディスクからデジタルへと移行している状況を踏まえ、2028年1月以降にPlayStationコンソール向けに発売されるすべての新作ゲームについて、ディスク版の生産を終了いたします」と説明しました。



これに伴い、2028年1月以降に発売される新作ゲームは、PlayStation Storeおよび販売店において、ダウンロード版のみの提供となります。すでに発売済みのタイトルや、2028年1月以前にディスク版として発売されるタイトルには影響がありません。





Playstationは物理ディスクの生産終了と同時に、Playstation 3(PS3)およびPlaystation Vita向けのPlaystation Storeを閉鎖することも発表していたため、インターネット上では「物理ディスクの生産終了とデジタルストアの閉鎖を同時に発表するだなんてなかなかの選択だね」といった辛辣な声が寄せられていました。



Announcing that you’re no longer producing physical games at the same time as announcing that you’re shutting down a digital storefront is quite the choice https://t.co/g6k28TCgh5 — OmegaPro 🍉 (@OmegaProYT) July 1, 2026



また、物理ディスクの生産終了を受けてPlaystationから離れることを宣言するユーザーもいました。



And just like that, the PS5 will be my last Sony console. https://t.co/L3xf3XRFbm — BEF (@JustTheBuffs) July 1, 2026



他にも、「2029年、あなたはPS6を買ったばかりです。その値段は1200ドル(約19万5000円)でした。すべてのゲームがデジタル版で、価格は80ドル(約1万3000円)です。ライブラリには4つのゲームがあります。昨日までは5つのゲームがありましたが、1つはソニーが削除しました。返金は一切なく、ただ消されるのみ。コントローラーのコードで自分を絞め殺したくなります。でもコントローラーはワイヤレスです」という、ゲーム機およびゲームソフトの値上げやディスク版の生産終了を嘆く声もありました。



It's 2029

You just bought a PS6

It cost 1200 dollars

All games are digital

They each cost 80 dollars

You have 4 in your library

Yesterday it was 5 but Sony removed one

They offered no refund, its just gone

You'd strangle yourself with the controller cord but its wireless — MoshiMoshiMoan (@MoshiMoshiMoan) July 1, 2026



Playstationでは権利関係の問題で購入済みの映画やアニメなどの映像コンテンツがライブラリから消されるケースがこれまで複数回発生しています。そのため、デジタル版のみの販売になるとゲームもいつの日かライブラリから削除されるケースが起きるのではと憂慮する声もあるというわけです。



PlayStationはユーザーが購入した映像コンテンツをライブラリから削除している、「ターミネーター2」「死霊のはらわた」など人気作品も - GIGAZINE





Playstationの発表についてイギリスのドミノピザは、「我々がデジタルピザに変えるのと同じくらい意味がある」という痛烈な皮肉を投稿しています。

