2026年07月02日 12時10分 AI

AIがウェブサイトに訪問するたびに課金できるシステム「Monetization Gateway」をCloudflareが発表



Cloudflareは2026年7月1日、Cloudflareで保護しているウェブページやデータセット、API、MCPツールなどにアクセスごとの課金を設定できる「Cloudflare Monetization Gateway」を発表しました。AIエージェントやソフトウェアからのアクセスに対して、x402という支払いプロトコルを使って料金を請求できる仕組みです。



Announcing the Monetization Gateway: charge for any resource behind Cloudflare via x402

https://blog.cloudflare.com/monetization-gateway/



人間がウェブサイトを読む場合、検索結果から記事を開き、ページ内の広告を見たり、有料記事を読むために月額プランへ登録したり、ECサイトで商品を購入したりします。ウェブの多くのビジネスは、人間がページを見て、広告やサブスクリプションや購入に反応する前提で成り立ってきました。





しかし、AIエージェントは広告を見ずに必要なデータだけ読み取ってサイトを離脱してしまいます。エージェントの出力にソースとしてのリンクが付いている場合もあるものの、Cloudflareによると、AIクローラーはサイトへ送り返す人間の訪問者1人あたり数百回から数万回ものリクエストを行う場合があるとのこと。



APIサービスでは呼び出し回数に応じて料金を支払う仕組みが以前から使われていますが、同じような従量課金の仕組みをウェブページや小さなデータ取得のような用途に使おうとすると、1回あたりの料金が非常に小さくなるため、決済手数料や請求管理の手間が料金を上回ってしまう問題があります。Cloudflareは、少額の利用ごとに支払う仕組みがAIエージェント時代には必要になると説明しています。



Cloudflare Monetization Gatewayは、Cloudflareを経由するアクセスに対して「どのリソースを有料にするか」「いくら請求するか」「どの条件なら支払いを求めるか」を設定するためのゲートウェイです。ウェブサイト運営者やAPI提供者が独自に決済システムを構築しなくても、Cloudflareのエッジ側で支払い確認とアクセス制御を行えるというわけです。





Cloudflareは以前から、AIクローラーに対してコンテンツ利用料を請求できる「Pay Per Crawl」を展開していました。Monetization GatewayはPay Per Crawlの次の段階にあたるシステムで、課金対象をクローラーによるコンテンツ取得だけでなく、API、データセット、MCPツール呼び出しなど、Cloudflareで保護されたさまざまなリソースへ広げます。



支払いにはHTTPの「402 Payment Required」というステータスコードを利用するオープンな支払いプロトコルであるx402が使われます。支払いが必要なリソースにクライアントがアクセスすると、サーバーは料金、利用できる支払い手段、支払い先を返します。クライアントは支払いを行い、支払い証明を付けて再度リクエストを送信し、支払いが確認されるとリソースへアクセスできます。





通常のオンライン決済では、購入者がチェックアウト画面へ移動したり、アカウントを作成したり、支払い方法を登録したりする必要があります。x402では、支払いのやり取りが通常のHTTPリクエストとレスポンスの中で進むため、AIエージェントのように高速で大量の処理を行うソフトウェアでも使いやすい設計になっています。Monetization Gatewayの決済は、少額の決済でも手数料が問題になりにくいステーブルコインで行われる予定とのこと。



具体的な使い方として、特定のAPIルートに対してGETやPOSTの1回ごとに1円を請求する、画像生成のように処理負荷が変わるタスクで最大300円までの変動料金を設定する、認証されていないアクセスに対してだけ支払いを求める、といった例が挙げられています。料金ルールはCloudflareのダッシュボードで設定できるほか、Cloudflare APIやTerraformからインフラ設定の一部として管理できる予定です。





Monetization Gatewayでは支払いの確認とアクセス制御がCloudflareのエッジで行われるため、オリジンサーバーへの負荷を減らせます。Cloudflareは330以上の都市に広がるグローバルネットワーク上でx402のやり取りを処理するため、購入者に近い場所で支払い確認を行い、遅延を抑えることを目指すとのことです。



販売者は受け取ったステーブルコインを取引に使ったり、銀行口座で法定通貨に換金したりできると説明されています。また、購入側のAIエージェントは、事前登録やAPIキー発行や契約関係なしに、価格を確認し、支払い、応答を受け取ることが可能になるとのこと。必要に応じて、Cloudflareの「Web Bot Auth」を使ってエージェントの認証を求めることもできます。



Cloudflare Monetization Gatewayは記事作成時点で早期アクセス向けの待機リストが公開されています。Cloudflareは、インターネット上で価値あるAPI呼び出し、回答、ツール利用の多くが十分に収益化されていないとして、今後は「リクエスト自体が取引になる」エージェント中心のインターネットに向けて開発を進めると述べています。