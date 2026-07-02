2026年07月02日 12時06分 スマホ

「折りたたみiPhone」は2026年の折りたたみスマホ用パネル調達量の29％を占めるとの予測



市場調査会社のCounterpointが、Appleが2026年にリリースするとウワサされている折りたたみiPhone(仮称：iPhone Fold)のディスプレイパネル調達量は、2026年の折りたたみスマートフォンパネル市場におけるパネル調達量の29％を占めると予測しました。



Apple's Entry Set to Drive a Strong 2026 Rebound in Foldable Smartphone Panels

https://counterpointresearch.com/en/insights/apple-foldable-entry-to-drive-panel-shipments-rebound-2026





iPhone Fold to spearhead 2026 rebound for foldable phone screen shipments

https://appleinsider.com/articles/26/07/01/iphone-fold-expected-to-take-29-of-2026-foldable-phone-screen-orders



Counterpointの折りたたみ式ディスプレイの出荷および技術に関する四半期レポートでは、2026年の折りたたみスマートフォン向けディスプレイパネルの出荷数は前年比で約24％増の2750万台に達し、売上は前年比で約48％増の44億ドル(約7200億円)に達すると予測されています。この成長の一因となるのが、Appleの折りたたみスマートフォン市場への参入であると、Counterpointは指摘しています。



2026年の折りたたみスマートフォン向けディスプレイパネル市場の成長は、年間を通じて実現するわけではなく、第3四半期(7～9月)および第4四半期(10～12月)を中心に起きると予測されています。なお、2026年の7～12月の折りたたみスマートフォン向けディスプレイパネルの出荷台数は、年間出荷台数の約64％を占めることになるという予測です。





2026年の折りたたみスマートフォン向けディスプレイパネル市場において、最も多くのパネルを調達すると見込まれているのがSamsungです。Samsungのパネル調達量は全体の31％に相当します。そして、Samsungの次に多くのパネルを調達するのがAppleで、調達量は全体の約29％に相当するという予測です。これにより、折りたたみスマートフォン市場は拡大し、競争はより高い販売価格、より信頼性が高く、折り目の少ないワイドブック型モデルへとシフトしていくと予想されています。



なお、2026年第1四半期(1～3月)の世界の折りたたみスマートフォン用ディスプレイパネルの出荷枚数は、前年同期比で7％減の約390万枚でした。以下のグラフは2026年第1四半期と前年同期の折りたたみスマートフォン用ディスプレイパネルの出荷量シェアを企業別にまとめたもの。依然として最も多くのディスプレイパネルを供給しているのはBOEですが、同社のシェアは1年で7％低下。出荷枚数も前年比で19％減を記録しています。これに対して、Tianmaは前年同期比で出荷枚数を578％増を記録しており、市場シェアも1％から4％に微増しました。





Counterpointのシニアアナリストであるエンゼ・チー氏は、「折りたたみ式デバイスは、二次的な形状から主流へと移行し、2025年にはクラムシェル型デバイスとほぼ同等だったものが、クラムシェル型デバイスの衰退に伴い、2026年には明らかに優位に立つでしょう。折りたたみ式デバイスの成長は、Appleだけに依存しているわけではありません。生産性向上のためのユースケース、大画面での体験、そして収益性の向上も成長の原動力となっています」と語りました。



なお、Appleの折りたたみスマートフォン用ディスプレイパネルの供給元はSamsungになると報じられています。



Appleの折りたたみ式iPhoneのディスプレイはSamsungが3年間の独占契約、初期出荷台数は約300万台の予想 - GIGAZINE

