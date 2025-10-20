2025年10月20日 14時44分 スマホ

Samsung初の三つ折りスマホが10月下旬に開催されるAPEC首脳会議で発表か



Samsungと言えば「Galaxy Z Flip7」や「Galaxy Z Fold7」のような折りたたみスマートフォンで知られています。そんなSamsungが、新たに三つ折りスマートフォンのリリースを計画していると報じられました。



2025年10月末に韓国の慶州で開催予定のアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議において、Samsungが初の三つ折りスマートフォンを展示予定であるとBloombergが報じました。



「事情に詳しい人物」がBloombergに語ったところによると、Samsung初の三つ折りスマートフォンは2025年10月31日に韓国で開催予定のAPEC首脳会議で発表されるそうです。これは伝統的な製品発表ではなく、ガラスのショーケースに展示されるのみだそうです。そのため、APEC首脳会議に集まった各国の首脳が三つ折りスマートフォンに触ったり、実際に操作したりすることはできない模様。





なお、テクノロジーメディアのTechRadarによると、Samsungの三つ折りスマートフォンがAPEC首脳会議で発表されるというウワサが流れたのは今回が初ではありません。2025年10月初頭、韓国の聯合ニュースが業界関係者からの証言として「Samsungが初の三つ折りスマートフォンを発表予定である」と報じました。



聯合ニュースはSamsungの三つ折りスマートフォンについて、「この端末にはまだ多くの疑問が残ります。最も注目すべきは、韓国と中国でのみ販売される可能性があるという以前の報道です」と報じています。つまり、韓国や中国以外の土地でもSamsungの三つ折りスマートフォンが購入できるようになるのか否かです。なお、CNNはSamsungの計画に詳しい人物から、同社が三つ折りスマートフォンをアメリカで販売することを検討しているという情報を入手したとしており、これが実現すればその他の地域でも販売される可能性が高くなります。



なお、Samsungの最新折りたたみスマートフォンであるGalaxy Z Fold7は、前モデルと比べてアメリカでの新規購入数が50％以上も増加するという好調を記録しています。そのため、Samsungが折りたたみスマートフォンはもはやニッチな製品ではないとして、三つ折りスマートフォンをより広範な市場で販売することを検討する可能性は十分にあると、聯合ニュースは報じていました。





Bloombergの最新の報道において、Samsungは三つ折りスマートフォンを世界中で販売する可能性があると報じています。



報道によると、Samsungの三つ折りスマートフォンは内側に折りたたむデザインが採用され、3つの独立したバッテリーを搭載し、SoCにはSnapdragon 8 Eliteが採用されるそうです。その他、メモリ(RAM)は最大16GB、ストレージは256GBのものを搭載する可能性があります。ディスプレイとディスプレイをつなぐヒンジ部分は、Galaxy Z Fold7のものが採用されるそうです。



2025年7月の報道では、Samsungの三つ折りスマートフォンは両サイドのパネルを内側に折りたたむ「G字」を採用することになると報じられていました。



Samsungがまさかの三つ折りスマホ「Galaxy G Fold」をまもなく発表か、両サイドのパネルを内側に折りたたむ「G字」採用 - GIGAZINE





なお、報道によると三つ折りスマートフォンの販売価格は約3000ドル(約45万円)からになるそうです。



・おまけ

Samsungとスマートフォン市場でしのぎを削るAppleも折りたたみスマートフォンを計画していることが報じられています。韓国メディアのThe Elecは、みずほ証券が作成したAppleの折りたたみiPhoneに関するレポートを引用し、「ヒンジを含むAppleの最終的なデザインと仕様は確定するまで時間がかかるため、2026年第3四半期に折りたたみiPhoneを大量生産し、9月に発売することは困難になるでしょう」と報じました。



Appleは折りたたみiPhoneのために数百万枚のディスプレイパネルを既に調達しているそうですが、実際の生産量を考えればディスプレイパネルはまだまだ不足しているとThe Elecは指定しています。そのため、折りたたみiPhoneがリリースされるのは2027年以降になるだろうとThe Elecは予想しました。



なお、Appleは既存の折りたたみスマートフォンで見られるような折り目のない折りたたみiPhoneを目指しているそうです。

