Xbox本体の売上がイギリスで39％減を記録し「記録上間違いなく最低の年」に
世界のゲーム業界に関する専門家の分析や独占データなどを公開しているクリストファー・ドリング氏が、Xbox本体のイギリスでの売上が2025年に前年比で39％減少し、「記録上間違いなく最悪の年となった」と報告しました。なお、同期間におけるイギリスでのPlayStation 5(PS5)の売上は12％減で済んだそうです。
Xbox suffers "worst year on record" for console sales in the UK | Eurogamer.net
https://www.eurogamer.net/xbox-suffers-worst-year-on-record-for-console-sales-in-the-uk
ドリング氏は「2025年のイギリスにおけるXbox本体の販売台数が39％減少しました。これは、Xbox本体の売上としては記録上最も悪い年ということです。人気のXboxフランチャイズタイトルが復活する中で、2026年は状況が改善するでしょうか？」と投稿しました。
Sales of Xbox consoles were down 39% in the UK during 2025, making it comfortably the worst year on record for Xbox consoles. With the return of favourite Xbox franchises in 2026, might things improve this year?— Christopher Dring (@Chris_Dring) January 2, 2026
Nintendo Switch 2を販売する任天堂、PlayStationを販売するソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)、Xboxを販売するMicrosoftの3大ハードウェアメーカーはすべて、ゲーム機本体の売上を前年比で減少させているとゲームメディアのEurogamer.netは指摘しています。
海外ゲームメディア・IGNの報道によると、アメリカにおけるXboxの売上は前年比で70％減を記録したそうです。これは2度にわたって行われた値上げが原因であると指摘されています。
MicrosoftがXbox Series S|Xの値上げを発表、アメリカではXbox Series Xがわずか半年で2万2000円の値上げに - GIGAZINE
ゲームハードウェアの利益率は低いため、通常、ハードウェアメーカーはゲームソフトの売上から利益を生みます。Xboxを販売するMicrosoftの場合、自社タイトルとXbox Game Passのようなサブスクリプションサービスを駆使し、リーチと売上を最大化することに注力しています。
なお、Xboxはゲームソフトの値上げも計画していましたが、ユーザーからの批判を受け計画はとん挫しました。
Xboxがゲームソフトの値上げを断念、ユーザーからの批判殺到で1500円の値上げを諦める - GIGAZINE
Microsoftは2025年にXboxで大規模な人員削減を実施しており、これに伴い「パーフェクトダーク」のリブート版を開発していたゲームスタジオ・The Initiativeも閉鎖されました。他にも複数タイトルの開発を中止しており、2025年11月に発売された「Call of Duty: Black Ops 7」も苦戦が続いています。
Microsoftが全従業員の4％相当の9000人を解雇したことで「パーフェクトダーク」のリブート版開発が中止＆スタジオも閉鎖 - GIGAZINE
なお、Microsoftのゲームコンテンツ＆スタジオ担当プレジデントを務めるマット・ブーティ氏は、2026年1月後半にXboxやPC向けに開発中の新作ゲームタイトルの情報を開発スタジオから直接プレイヤーに届ける公式ライブ配信イベントのDev Directを配信する予定だと報告しています。ブーティ氏は「1回の番組では伝えきれないほど多くの情報を公開する予定です」と述べています。
