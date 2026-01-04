2026年01月04日 12時00分 ゲーム

Xbox本体の売上がイギリスで39％減を記録し「記録上間違いなく最低の年」に



世界のゲーム業界に関する専門家の分析や独占データなどを公開しているクリストファー・ドリング氏が、Xbox本体のイギリスでの売上が2025年に前年比で39％減少し、「記録上間違いなく最悪の年となった」と報告しました。なお、同期間におけるイギリスでのPlayStation 5(PS5)の売上は12％減で済んだそうです。



Xbox suffers "worst year on record" for console sales in the UK | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/xbox-suffers-worst-year-on-record-for-console-sales-in-the-uk



ドリング氏は「2025年のイギリスにおけるXbox本体の販売台数が39％減少しました。これは、Xbox本体の売上としては記録上最も悪い年ということです。人気のXboxフランチャイズタイトルが復活する中で、2026年は状況が改善するでしょうか？」と投稿しました。



Sales of Xbox consoles were down 39% in the UK during 2025, making it comfortably the worst year on record for Xbox consoles. With the return of favourite Xbox franchises in 2026, might things improve this year? — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 2, 2026



Nintendo Switch 2を販売する任天堂、PlayStationを販売するソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)、Xboxを販売するMicrosoftの3大ハードウェアメーカーはすべて、ゲーム機本体の売上を前年比で減少させているとゲームメディアのEurogamer.netは指摘しています。





海外ゲームメディア・IGNの報道によると、アメリカにおけるXboxの売上は前年比で70％減を記録したそうです。これは2度にわたって行われた値上げが原因であると指摘されています。



MicrosoftがXbox Series S|Xの値上げを発表、アメリカではXbox Series Xがわずか半年で2万2000円の値上げに - GIGAZINE





ゲームハードウェアの利益率は低いため、通常、ハードウェアメーカーはゲームソフトの売上から利益を生みます。Xboxを販売するMicrosoftの場合、自社タイトルとXbox Game Passのようなサブスクリプションサービスを駆使し、リーチと売上を最大化することに注力しています。



なお、Xboxはゲームソフトの値上げも計画していましたが、ユーザーからの批判を受け計画はとん挫しました。



Xboxがゲームソフトの値上げを断念、ユーザーからの批判殺到で1500円の値上げを諦める - GIGAZINE





Microsoftは2025年にXboxで大規模な人員削減を実施しており、これに伴い「パーフェクトダーク」のリブート版を開発していたゲームスタジオ・The Initiativeも閉鎖されました。他にも複数タイトルの開発を中止しており、2025年11月に発売された「Call of Duty: Black Ops 7」も苦戦が続いています。



Microsoftが全従業員の4％相当の9000人を解雇したことで「パーフェクトダーク」のリブート版開発が中止＆スタジオも閉鎖 - GIGAZINE





なお、Microsoftのゲームコンテンツ＆スタジオ担当プレジデントを務めるマット・ブーティ氏は、2026年1月後半にXboxやPC向けに開発中の新作ゲームタイトルの情報を開発スタジオから直接プレイヤーに届ける公式ライブ配信イベントのDev Directを配信する予定だと報告しています。ブーティ氏は「1回の番組では伝えきれないほど多くの情報を公開する予定です」と述べています。

