2024年02月09日 11時04分 ネットサービス

ソニーが「永久にアクセスできる」とうたわれたアニメライブラリ「Funimation」を閉鎖



主に日本のアニメを海外向けに配信している動画配信サービスのFunimationが、2024年4月2日をもって完全に閉鎖されることになりました。Funimationは同じく動画配信サービスのCrunchyrollとともにソニー傘下になっており、2022年3月にCrunchyrollへブランドを統合することが決まっていました。Funimationは2024年4月2日に完全に閉鎖され、既存の加入者はCrunchyrollに移行することとなります。



サポートページの記載によると、Funimationのユーザーは自動でCrunchyrollにアカウントが作成されるようになっているそうです。支払いプラットフォーム、サブスクリプションの種類、暮らしている地域によってアカウントのランクが異なるそうですが、Funimationのサポートページ上には「Crunchyrollのアカウントで既存のFunimationユーザーが毎月いくら支払わなければならなくなるのか」についての詳細は記載されておらず、金額は各ユーザーに送付されるメール上で確認する必要がある模様。





海外メディア・The Vergeのライターであるエマ・ロス氏は、これまで「Funimation Premium Plus」という月額5.99ドル(約890円)のプランに加入していたそうですが、今回のサービス統合により、月額9.99ドル(約1490円)の「Mega Fan」プランに移行となり、値上がりになると報告しています。



Crunchyrollへの移行に伴い値上げを強いられているのはロス氏だけではないようで、X(旧Twitter)上で複数のユーザーが値上げに直面していることが確認できます。あるユーザーはFunimationで54.95ドル(約8200円)の年間プランに加入していたところ、Crunchyrollでは99.99ドル(約1万4900円)の年間プランに加入させられることになったと明かしました。



RIP Funimation pic.twitter.com/LwlFQSEpRe — Gregory Guillen (@Pikagreg)



一部のユーザーはCrunchyrollへの移行に伴う値上げがあまりにも高額過ぎると指摘しています。



Thanks @Crunchyroll for ruining my @Funimation subscription, then lying to us about how you would honor legacy pricing for long time subscribers.



This is a 5$ price increase, I might as well cancel my subscription and renew with a new email at least I'd get a free trial. pic.twitter.com/IdOZp4wD2r — Martyscyberspace ???? (@Martyscyberspot)



FunimationではBlu-rayやDVDといった物理ディスクも販売しており、これにはデジタル版の視聴権利も付属していました。そのため、Funimationユーザーは物理ディスク版を購入することで、お気に入りの映画やアニメのデジタル版も半永久的に所持できるようになっていました。Funimationはこのデジタル版が「永久に利用できる」と宣伝してきたのですが、Crunchyrollへの移行に伴いデジタル版へのアクセス権は失われてしまうことも明らかになっています。





Funimationのサポートページには「Crunchyrollは現在、Funimationのデジタルコピーをサポートしていません。つまり、以前に利用可能だったデジタルコピーへのアクセスはサポートされなくなります」と記されています。



なお、海外メディアのArs Technicaは「PlayStationが2023年12月に購入済みのデジタルコンテンツをユーザーのライブラリから勝手に削除したことがある」と指摘しています。



