2026年07月16日 19時30分 ヘッドライン

2026年7月16日のヘッドラインニュース



TVアニメ『ボボボーボ・ボーボボ』全76話が、YouTubeの「最強ジャンプチャンネル」で期間限定無料配信されることが決定しました。第1話は2026年7月23日(木)20時よりプレミア公開され、以降は毎週2話ずつ配信されます。



【公式アニメ】『ボボボーボ・ボーボボ』第1話 「毛魂」と書いて「スパークリング」と読ませたい…【8月6日(木)17:00まで期間限定配信】 - YouTube





各エピソードは公開から2週間後まで無料で視聴可能。全76話の配信企画は2026年7月23日(木)20時から2027年4月23日(金)17時まで実施される予定です。





『ボボボーボ・ボーボボ』は、澤井啓夫氏による漫画を原作とした不条理ギャグバトルアニメ。鼻毛真拳の使い手・ボーボボが、ビュティや首領パッチ、ところ天の助らとともに、全人類を丸坊主にしようとするマルガリータ帝国に立ち向かいます。予測不能なギャグと個性的なキャラクターたちによる“ハジケ”を、全話無料で楽しめる機会となっています。



TVアニメ『ボボボーボ・ボーボボ』公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/bo-bobo/



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



最近ずっと暑いしか言ってないので幽遊白書のキャラを連れてきた pic.twitter.com/sHk2S9hK1T — turuga (@turuga) 2026年7月15日















◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

京急川崎駅から数分、新アリーナ建設地でれんが造りの水路発見 大正期か | カナロコ by 神奈川新聞



東大では海外出張で土日を挟む業務が生じた場合、業務がない土日は宿泊費や日当は出ないらしい…自費もしくは日本に帰国して過ごせとのこと→経費の合理性がないのでは？ - Togetter



700年前の「お絵描きボード」式の手帳、中世のトイレから発見 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

「便注入、死ぬか」とスマホで検索 病院で患者殺害疑いの看護師の女 千葉・柏 - 産経ニュース



千葉：入院男性の点滴チューブに大便混入させ殺害した疑い、助産師の女を逮捕…混入翌日に死亡 : 読売新聞



【速報】千葉の病院で点滴に大便注入疑い、女逮捕|47NEWS（よんななニュース）





地震で地盤沈下した能登町宇出津。15日は潮位が上がり、海沿いが水浸しになっていました pic.twitter.com/jCTIA3IgiN — 北陸中日新聞 七尾支局 (@nanao_chu_) 2026年7月15日



大阪市、ごみ減量呼びかけ 処理能力低下で他自治体へ依頼検討も | 毎日新聞



【速報】養子の子の継承、現行典範に従ったと首相|47NEWS（よんななニュース）



内閣支持４９％、発足後最低 ６０歳代で激減―時事世論調査：時事ドットコム



臨時株主総会の請求要件厳しく、議決権の3%→5%以上に 政府・自民方針 - 日本経済新聞



リニア「早く大阪にも」 財政投融資と自主経営のはざまで強まる要請 - 日本経済新聞



【速報】「わたしが死ねばいいのに…」児童のノートに担任が「花丸」「You can do it！」 児童と両親が奈良市に損害賠償求めた裁判 奈良地裁が請求棄却（2026年7月16日掲載）｜YTV NEWS NNN



動物好きの中国人青年が沖縄でカメ乱獲 拘置所で聞いた背景 闇取引で1匹57万円も | 沖縄タイムス＋プラス



「死ぬ時は一緒」、ライアンエアー機の窓が壊れ男性客が肩まで吸い出される 妻が当時の状況を語る - BBCニュース



米下院民主党、対イスラエル軍事支援阻止の法案に103人が賛成票 初めて反対上回る - CNN.co.jp



児童性的虐待の訴えが放置されるフランス、国民の怒り受け「最優先事案」970件特定 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



米ICE執行官がまた移民男性を射殺 25歳の父親、善良な働き者の若者がなぜ - CNN.co.jp



トランプ氏肖像の１ドル硬貨 建国２５０年記念で発行：時事ドットコム



ホワイトハウスで大規模漏洩調査、携帯電話の提出求められる カタール寄贈機の安全懸念めぐり CNN EXCLUSIVE - CNN.co.jp



ロシアに「ホルムズ海峡型の危機」迫る、ウクライナ軍の攻撃で重要な水路が封鎖(1/2) - CNN.co.jp



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

兵庫県の338億円をめぐる不適切処理の件、やたら内部に詳しそうなヤフコメの「低金利時代は見えにくかった問題が、金利上昇で表面化した」という見立てが面白い - Togetter



絵を描かなくても、頭の中で描いているだけで十分満足している私。 – KEISUI ART STUDIO



小学1〜6年生の好きな本ランキング、どの学年もほとんど『りんごかもしれない』と『大ピンチずかん』でショック…6年生もだよ？→近年、5・6年生に人気の本は特に短くなっているもよう - Togetter



末期がんの父は「おかしいな。見えなくなってきた…」が最期の言葉で、目からフッと光が消えて呼吸は「吸って」止まった…穏やかに亡くなるときは眠る時に似ている - Togetter



日本のカレーパンの存在を知ったアメリカ人、早速作ってみた様子を投稿「海外の見たことない食べ物を、知った翌日に作ってみる瞬発力」 - Togetter



最近やたらと「壁打ち」って言葉を使いたがる自信過剰気味の若手がいるけど、「相手に意見を求める場合」に使うのは極めて失礼→「壁打ち」の用法をめぐり意見さまざま - Togetter



マーガリンと砂糖のジャリジャリが好きすぎて1箱食べた「コレってパン食べる時に偶然発見したが最期だよな」「南極で遭難してる？」 - Togetter



マダニに噛まれると、肉アレルギーになる可能性があるらしい「肉食えなくなった猟師3人知ってる」「噛まれたら誰もがアレルギー発症するわけじゃない」 - Togetter



「養子にもらったのに親が忘れている」話、2chまとめで見た覚えがある→古の養子コピペネタを思い出す声が続々と「出てくる腹を間違えたって言葉すごい」 - Togetter



先日、疲れ果てて夕食が作れず、21時に子供2人を連れて近所のラーメン屋に行ったら、「消費期限が今日で捨てるともったいない」と言われ、アイスとポテトをつけてくれた話 - Togetter



妻の部下が「明後日から2週間の休暇」を希望したので、急過ぎると却下したら「1週間後に辞めます」とメール…OKの返事をしたら、上のボスに「辞めたくない」と泣きついた話 - Togetter



駅でエレベーターを上がっていたとき、バタンと大きな音がしたので振り返ってみたら、女性が電車とホームギリギリのところで倒れてた→急いで現場に向かい、女性を確認したら顔面血だらけ - Togetter



高学歴な人が中卒・高卒の多い職場で働く際、雑談が辛い→これに様々な意見が集まるが、学歴関係なく雑談が悪口や悪事の自慢、噂話ばかりだと抵抗感を感じる - Togetter



家の窓ガラスが割れていたので専門家に見てもらったら、「こんなの見られて君はラッキーだったね！」と興奮してて嬉しくなった。専門家は自分の専門のことが大好きだよね - Togetter



子どもが大好きな「トマトと卵の炒め物」を作ったと投稿したら、中国の人から作り方のアドバイスが次々に寄せられる「トマトの皮は剥いて」「ニンニクはたっぷり入れて」 - Togetter



高田馬場女性配信者刺殺事件、懲役16年の判決に様々な意見→これに「諦めるんだよ」と言う弁護士がいたが、この発言こそ犯人が一定数から支持を得てしまう理由では？ - Togetter









読書感想文、「言語化できない感想がいちばん美しいから……」などと斜に構えてあまり真面目にやってなかったのだけど、舞姫を読んだあと怒りの5枚を提出して初めて佳作を貰った https://t.co/CMbn6FOgsr — 咲川 音 (@sakikawa_oto) 2026年7月15日





みんなあ……「嗚咽（おえつ）」は、むせび泣くことや……「ひっくひっく」ってやつや……。吐きそうになって「おえっ」ってやるのは、嗚咽やない……それは「えずく」や……言葉とは変化してゆくもの、というのはわかってるよ……でも、これだけはお願いしたいんや…… — あかたちかこ (@akatachikako) 2026年7月13日



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

boketeアプリ サービス終了のお知らせ



【重要・お詫び】本学関係者を装った不審なメールの送信について（注意喚起）｜ニュース一覧｜札幌国際大学



【学生の皆さんへ】不審メールに関する緊急対応について｜ニュース一覧｜札幌国際大学



【重要】7/15（水）～7/17(金)まで、引き続き休講措置を継続いたします｜ニュース一覧｜札幌国際大学



朝の大規模クレカ障害、Visa傘下の決済基盤「CyberSource」で「タイムアウト発生」 - ITmedia NEWS



ニチレイ サイバー攻撃 江崎グリコのアイスの出荷作業に影響 | NHKニュース | サイバー攻撃、企業・経営



デジタル教科書 学校など8割が紙との併用を希望 文科省調査 | NHKニュース | 教育、文部科学省



国産AI開発「ノエトラ」 エヌビディアから新システム導入へ | NHKニュース | 生成AI・人工知能、半導体



「どうしても伝えたいことがあります」GMOとは対照的にフルリモートを廃止しないことを宣言したさくらインターネットの代表に支持が集まるが、元従業員を名乗るアカウントが引用で反応 - Togetter



「このパターンでパクリじゃないの初めて見た」自分がディズニーで撮影したミニーちゃんとソックリな写真を発見→パクツイかと思いきやただの奇跡だった - Togetter



業スーでApple Pay使えるか聞いたら店員さんが「何それ…？」って感じで、試しにスマホかざしたらいけて、店員さんがうちの店あっぷるぺいってやつが行けるらしいと大喜びで他の店員さん達を呼び集めみんなで新たなる支払い方法の発見を喜んでおりなんか我も嬉しい - posfie



NVIDIAジェンスン・フアンCEOが来日。アキバGiGOでセガ愛を語り尽くす。鈴木裕氏＆セガ里見会長・内海社長＆入交元社長と振り返る“絆”。『バーチャファイター クロスロード』PC実機の披露も！ | ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com





JR西日本さんはこの辺もうちょっと統合しても良いと思うんよな pic.twitter.com/XJBRtCf3Oy — はりね (@n_eedle) 2026年7月15日



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

新アニメ『攻殻機動隊』は原作準拠なのに必要なさそうな改変をしていて違和感…何か仕掛けがある？「脚本は円城塔か…」「攻殻版ジークアクスだと思ってる」 - Togetter



『アポカリプスホテル』みたいな、原作なしオリジナルアニメって知らないだけでたくさんあるんだろうな→『宇宙よりも遠い場所』『カウボーイビバップ』などおすすめ作品多数 - Togetter





Nintendo Switch 2 用ソフトウェア 『The Duskbloods』ネットワークテストを8月21日（金）～8月24日（月）に実施いたします。テスター応募は来週7月22日（水）より受付開始予定です。よろしければぜひご参加ください。 pic.twitter.com/WLw0l7UNv8 — FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) 2026年7月15日





原神の日記書き始めて最初に描いたやつ pic.twitter.com/33MIVic3gi — 尨 (@nemuimarutakuo) 2026年7月15日







βios — ご無沙汰しております～スキマさんの方では珍しく一枚絵など描かせていただいてとても嬉しいです。そして久々...



TVアニメ「正反対な君と僕」第2期ノンクレジットエンディング映像 - YouTube





『超かぐや姫！』特別フォーマット版本予告｜9月18日(金) より 特別フォーマット＆通常版 復活上映 - YouTube





『アークナイツ：エンドフィールド』オクギEP - 『Guided by Echoes』 - YouTube





【ヒロアカアニメ10周年記念】JUMP MV /『僕のヒーローアカデミア』×『THE REVO』| ポルノグラフィティ - YouTube





ＴＶアニメ「ぐらんぶる」Season 3ノンクレED - YouTube





「クレバテスⅡ-魔獣の王と偽りの勇者伝承-」ノンクレジットエンディング映像「Awake Anew」｜ClevatessⅡ - YouTube





「クレバテスⅡ-魔獣の王と偽りの勇者伝承-」ノンクレジットオープニング映像「Foreshadow」｜ClevatessⅡ - YouTube





TVアニメ『幼女戦記Ⅱ』ノンクレジットOP映像｜MYTH & ROID「Why? RED induction」 - YouTube





TVアニメ『幼女戦記Ⅱ』ノンクレジットED映像｜ターニャ・デグレチャフ(CV:悠木碧)「Weiter! Weiter!」 - YouTube





アニメーション映画『縁の手紙』本予告【9月25日(金)公開】 - YouTube





【デジモンUP】リリース記念PV - YouTube





『幻想水滸伝 STAR LEAP』キャラクター紹介：常酔の店主「オルハン」 - YouTube





Nintendo Switch(TM) 2 版『ワンス・アポン・ア・塊魂』＆全プラットフォーム向けに登場！「ローリングライブハイライツ」アナウンスメントトレーラー - YouTube





【P5X】夏イベント『お憑かれSUMMERシャーク！』前編「解禁！？呪いの代里海岸」紹介ムービー|今年の夏はオバケとサメ！？ - YouTube





『風燕伝：Where Winds Meet』大型アップデート「不見山」配信日決定トレーラー - YouTube





『BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X』 - 大型アップデートトレーラー | PS5® & PS5®Pro - YouTube





マリオテニス フィーバー 無料アップデート紹介映像 - YouTube





SW2版「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」発売記念トレーラー - YouTube





『ファイナルファンタジー レゾナンス』2ndトレーラー - YouTube





『幻想水滸伝 STAR LEAP』キャラクター紹介：情熱の料理っ娘「ユア」 - YouTube





『火山の娘』ゲーム紹介PV - YouTube





【崩壊：スターレイル】EP「Beyond This Station」 - YouTube







くねくね pic.twitter.com/07tmyF9Rmw — 亜月ねね (@azuki_nene) 2026年7月16日



ラノベ原作主力の出版社オーバーラップ、上場半年で業績下方修正…理由に「アニメ化書籍の売上未達」など苦戦 | オタク総研



オタクは日陰、声優は「イロモノ」扱い…宮村優子さんが語る今昔 | わたしの選択 あなたの選択 [ハナソネ]



当社所属ライバー「白雪巴」に対する権利侵害行為への対応について | ANYCOLOR株式会社(ANYCOLOR Inc.)





攻殻機動隊２話を見た おすもうだったらバトー君も安心だね pic.twitter.com/dgKaTqairH — 高永浩平 コミック発売中 (@takanagakouhei) 2026年7月15日



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

