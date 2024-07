2024年07月16日 19時00分 ネットサービス

Amazonのサクラレビューが多いカテゴリ上位5選&信頼できるカテゴリ上位5選



Amazonの製品レビューには、業者の依頼によって書かれたと思われるサクラレビューが大量に紛れ込んでいます。新たに、ウェブブラウザ「Firefox」などの開発で知られるMozillaが「サクラレビューが多い製品カテゴリ上位5選」と「信頼できるレビューが多い製品カテゴリ上位5選」を発表しました。



Fakespot reveals the product categories with the most and least reliable product reviews for summer and back-to-school shopping

https://blog.mozilla.org/en/mozilla/news/fakespot-reveals-the-product-categories-with-the-most-and-least-reliable-product-reviews-for-summer-and-back-to-school-shopping/



Amazonのようなオンラインストアでは製品の実物を確認できないため、実際に購入した人のレビューが消費者の意思決定に大きく影響します。しかし、Amazonに出品する業者の中には「星5で評価してくれたらAmazonギフトをプレゼント」というキャンペーンを展開する悪徳業者も存在しており、「レビューの評価が高いから買ったのに、非常に劣悪な製品だった」という状況が発生しがちです。



サクラレビューで評価を釣り上げていることが疑われる製品の例はこんな感じ。以下の殺虫効果をアピールする製品には1440件の評価が付いており、総合評価は星4.2と高評価です。





星5のレビューを確認すると、「まだ使っていないのに星5を付けるレビュー」や「製品の悪いところを指摘するレビューなのに、星は5」といった不自然なレビューがズラリと並んでいます。





一方で、星1のレビューには「詐欺られた」「一度も蚊がかからなかった」といったレビューが並んでいます。さらに、「星5にしてくれたらAmazonギフト券1000円あげます」というサクラレビューキャンペーンを実施していたという情報も掲載されていました。





Mozilla傘下の企業が開発する「Fakespot」は上記のようなサクラレビューをAIで検知できるアプリで、「Amazon」「Best Buy」「Sephora」「Walmart」「Shopifyを用いた通販サイト」に表示されるレビューの信頼性を評価できます。そんなFakespotが2023年6月1日から2024年5月31日に収集した情報を元に、Amazonの「サクラレビューが多い製品カテゴリ上位5選」と「信頼できるレビューが多い製品カテゴリ上位5選」が発表されました。それぞれのランキングは以下の通り。



◆サクラレビューが多い製品カテゴリ上位5選

1位:Slides(スライド、サンダルのようなさっと着用できる履物)

2位:Pajamas(パジャマ)

3位:Basketball(バスケットボール)

4位:Stick vacuums and electric brooms(スティック型掃除機と電動モップ)

5位:Fashion hoodies and sweatshirts(パーカーとスウェット)



◆信頼できるレビューが多い製品カテゴリ上位5選

1位:Apple products(Apple製品)

2位:Video game chairs(ゲーミングチェア)

3位:Books(書籍)

4位:Computers(PC)

5位:Home Office Desks(家庭用ワークデスク)



Mozillaによると、最もサクラレビューが多かったスライドは、実に75%のレビューが「信頼性が低い」と評価されたとのこと。一方で、信頼ランキングトップのApple製品では信頼できないレビューはわずか5%でした。





なお、Fakespotは日本のAmazon.co.jpでも利用可能です。Fakespotのインストール方法や使い方は以下の記事で詳しく解説しています。



Amazonの偽レビューを検出して粗悪品の購入回避に役立つFirefoxアドオン「Fakespot」を使ってみた - GIGAZINE