コロナ禍で「Amazonの偽レビュー」が全体の42％に達したという報告

2020年3月頃から生じた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを受けて、Amazonの「偽レビュー」の件数が急増し、全体の42%に達したとeコマースに関する市場分析企業 Fakespot が報告しました。 Amazon.com (AMZN) Fake Reviews Reach Holiday Season Levels During Pandemic - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-19/amazon-fake-reviews-reach-holiday-season-levels-during-pandemic Amazon fake reviews reach holiday season levels during pandemic https://techxplore.com/news/2020-10-amazon-fake-holiday-season-pandemic.html Amazonのカスタマーレビューは商品を購入した人からの評価を教えてくれる便利なシステムですが、近年そのシステムを逆手にとった「偽レビュー」が多数投稿されており、もはやAmazonのレビューから「真の評価」を知ることは困難な状況です。こうした偽レビューの手口は巧妙化しており、ボットなどによる投稿で製品評価を不当に稼ぐというものや、無料の商品提供や報酬などと引き換えに好意的なレビューを投稿してもらう「ステマレビュー」もあります。

2020年11月07日

