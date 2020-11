2020年11月30日 12時00分 メモ

新型コロナの影響で「香り付きキャンドルの低評価レビュー」が増えている可能性



火を付けるとさまざまな匂いが楽しめる香り付きキャンドルは、日々の生活を彩ってくれるリラクゼーションアイテムとして人気です。ところが、「香り付きキャンドルの低評価レビューが2020年に入って増えている」という現象が報告され、世界的に流行している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と関連している可能性が指摘されています。



2020年11月24日、アーティストのTerri NelsonさんがTwitter上で「香り付きキャンドルを販売するYankee Candleのウェブサイトのあちこちに、キャンドルの香りがしないと怒る女性がいます。彼女らはここ数日の間、少し熱っぽくて味もしないのではないかと思います」と述べました。





Nelsonさんの指摘は、「COVID-19患者には嗅覚や味覚の消失という症状が現れることが多い」という点を踏まえたもの。COVID-19では発熱やせき、のどの痛みといった症状の他に、嗅覚や味覚が消失する症状が現れる場合があると報告されており、大規模な研究で「味覚・嗅覚の消失」が予測因子として有効だとの研究結果もあります。



つまり、Nelsonさんは「『香り付きキャンドルの匂いがしない』という低評価レビューはキャンドルの品質が原因ではなく、COVID-19になったことに気づいていないレビュアーの嗅覚に異常が生じたため、キャンドルの匂いを感じられなくなっているのではないか」と示唆したわけ。



ハーバード大学で感情科学について研究するKate Petrova氏はこの指摘に興味を持ち、実際にAmazon上で販売されている「香り付きキャンドル」のレビューについて調査しました。まず、Amazonで人気トップ3の香り付きキャンドルに寄せられたアメリカ人のレビューについて調査したところ、2020年に入ってから急激に評価が下がっていることがわかりました。





また、Amazonでの人気トップ3の香り付きキャンドルのレビュー(上)を、同じく人気トップ3の「香りがしないキャンドル」のレビュー(下)と比較したグラフがこれ。香りがしないキャンドルの評価もわずかに低下する傾向が見られるものの、香り付きキャンドルの方がより急激に評価が下がっています。





2020年に入ってからの香り付きキャンドル(青)と香りがしないキャンドル(黄)の評価を比較すると、その差は一目瞭然です。





また、Petrova氏は評価のスコアだけでなく、人気トップ5の香り付きキャンドルを対象に「匂いがしない」と報告したレビューにフラグを立て、2020年1月~11月にかけてどれほどのユーザーが「匂いがしない」と報告したのかを調査しました。以下のグラフを見ると、1月の時点では「匂いがしない」と報告したレビューは全体の2%以下でしたが、それ以降は全体的に増加傾向であり、10月および11月は5%を超えているとの結果がわかります。





一連の調査は必ずしも「香り付きキャンドルの低評価レビューが下がったのは、潜在的なCOVID-19患者がキャンドルの匂いを感じられないからだ」という仮説を証明するものではありませんが、非常に興味深い結果といえます。Petrova氏は、「もしあなたがブラックフライデーの買い物をするつもりであり、まだ匂いを感じられるのなら、香り付きキャンドルを買って好意的なレビューを残してあげてください」とコメントしました。



なお、Petrova氏の報告を受けて、ロンドン大学衛生熱帯医学大学院の博士課程に在籍するMoritz Wagner氏がイギリスにおける「香水のレビュー」について調査したところ、香り付きキャンドルほど顕著ではなかったものの、類似した傾向が見られたと報告しています。