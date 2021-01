2021年01月21日 09時00分 メモ

「女性器の香りがするキャンドル」が爆発してしまう



クォーターパウンダーの香りがするアロマキャンドルや新品のMacを開封した時の香りを楽しめるキャンドルなど、変わり種のキャンドルは数多く登場していますが、「ハリウッド女優の女性器の香りのキャンドル」が販売され、さらに爆発する事態がイギリスで発生しました。



Gwyneth Paltrow's vagina-scented candle explodes into flames causing an 'inferno' in a woman's living room

https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/13771977/gwyneth-paltrow-vagina-candle-explodes-womans-living-room/



爆発した女性器の香りがするキャンドルはこんな感じ。焼け焦げたラベルには「私の女性器のような香りがするキャンドル(THIS SMELLS LIKE MY VAGINA CANDLE)」と記されています。





このキャンドルは、女優のグウィネス・パルトロー氏が展開するブランド「goop」の商品で、商品説明には「ベルガモット、杉のアブソリュート、ダマスクローズを使用しており、『美しく予想外な香り』を楽しめる」と記されています。なお、「私の女性器のような香りがするキャンドル(THIS SMELLS LIKE MY VAGINA CANDLE)」という名称は、パルトロー氏が「女性器みたいな香りがする」とつぶやいたことに由来しているそうです。



goop x Heretic This Smells Like My Vagina Candle | Goop

https://goop.com/heretic-this-smells-like-my-vagina-candle/p/?variant_id=74552





爆発の被害を被ったジョディ・トンプソン氏は、キャンドルが爆発したときの状況について「キャンドルに火を付けると、はじけるように燃え上がりました。燃え上がる炎は50cm程に達し、とても熱くてキャンドルに触れることもできませんでした。部屋の中はまるで地獄のようでした」と語っており、自身のInstagramに「グウィニー、燃えさかる女性器をありがとう……」と投稿しています。





ロンドン消防署は今回のキャンドル爆発事件を受けて、「安全上の注意。グウィネス・パルトロー氏の香り付きキャンドル(または、それ以外のキャンドル)は、燃えにくい素材の上で使用してください。さもなくば、消防隊の迅速な出動が必要になります」とTwitterに投稿し、キャンドルを扱う上での注意を呼びかけています。