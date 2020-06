「味覚・嗅覚の消失」は新型コロナウイルスの感染を高確率で予測すると1万8000人のデータから示される

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の症状には発熱・のどの痛み・息切れといったもののほか、味覚・嗅覚の消失が挙げられます。COVID-19には不明な点も多く、これまではどの症状が適切な予測因子になるかがはっきりとしていませんでしたが、その予測を行うことができたとのこと。大規模な研究で「味覚・嗅覚の消失」が予測因子として最適であることが示されました。 Real-time tracking of self-reported symptoms to predict potential COVID-19 | Nature Medicine https://www.nature.com/articles/s41591-020-0916-2 App reveals loss of taste, smell coronavirus indicators ? Harvard Gazette https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/06/app-reveals-loss-of-taste-smell-coronavirus-indicators/ マサチューセッツ総合病院とキングス・カレッジ・ロンドンの研究者は、健康科学に焦点を当てた企業・ ZOE が作成したアプリを利用して人々の健康状態を調査しました。ZOEはCOVID-19の研究データを収集するためのアプリを ?App?Store や Google Play で2020年3月に公開しており、ユーザーの健康状態や所在地をリアルタイムで収集することで、COVID-19の拡散範囲や拡散速度の把握を試みました。このアプリは話題となり、2020年5月末までには利用者が370万人に増加。今回の研究では、アメリカやイギリスでは利用者260万人のデータが利用されたとのことです。

2020年06月02日 15時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by logq_fa

