オバマ前大統領が「ジョージ・フロイドの死を真の社会変革につなげるためには」を語る

2020年5月25日にアメリカ・ミネソタ州のミネアポリス市で、黒人のジョージ・フロイドさんが白人の警察官に取り押さえられて窒息死した「ジョージ・フロイドの死」事件が起こったのをきっかけに、ミネアポリス市で大規模な抗議デモが行われました。そして、5月28日にデモの抗議者は警官隊との衝突をきっかけに暴徒化し、店舗の破壊や略奪、放火といった大規模な破壊活動に発展。このミネアポリス暴動は全米に波及しており、予定されていたイベントが延期になるなど、さまざまな影響を及ぼしました。この状況について、有色人種として初めてアメリカ大統領に就任したバラク・オバマ前アメリカ大統領が「この機会に社会を本当に変えるためにはどうすればよいのか」を語っています。



オバマ前大統領は「社会が本当に変化するかどうかは、最終的には新しい世代の活動家がその時代に最適な戦略を策定するかどうかにかかっています」と述べながら、忘れてはならない基本的な教訓がいくつか存在すると指摘しています。



「第一に、アメリカ全土で起きている抗議行動の波は、アメリカの警察制度と広範な刑事司法制度を何十年にもわたって改革してこなかったことに対する、真の正当な不満を表しています」と、オバマ前大統領。ニュージャージー州カムデン市の警察官が制服を着てデモ行進に参加したことを見てもわかる通り、抗議運動の参加者は尊敬と支持を受けるに値するのであって、非難されるべきではないとしています。



