2025年06月10日 11時46分 メモ

Waymoがロサンゼルスの一部でロボタクシー運行を停止、トランプ政権の移民政策に対する抗議デモの影響ですでに5台が被害



トランプ政権が推し進める移民政策への抗議デモ(反ICEデモ)の影響で、ロボタクシー事業を展開しているWaymoがロサンゼルスの一部でサービス提供を一時停止する方針を明らかにしました。ロサンゼルスでは、Waymoのロボタクシーが放火される事態が発生しています。



Waymo halts service in downtown Los Angeles amid ICE protests - Los Angeles Times

https://www.latimes.com/business/story/2025-06-09/waymo-halts-service-in-downtown-los-angeles-amid-ice-protests



Waymo suspends car service in downtown Los Angeles after 5 vehicles set ablaze during ICE protests - CBS News

https://www.cbsnews.com/news/waymo-car-california-ice-protests-burning-vehicle-downtown-la/



トランプ大統領は「不法移民問題」を最重要課題に挙げて取り組んでいて、直近ではアメリカに滞在する資格を持たない不法移民の大規模な摘発を実施。ロサンゼルスでは2025年6月6日からICE(移民・税関捜査局)に対する抗議デモが発生し、外務省が注意喚起する事態となりました。



外務省 海外安全ホームページ｜移民関税執行局（ICE）に対する抗議活動に関する注意喚起

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=157530



抗議デモの中で、ロサンゼルスの町中を走行していたWaymoのロボタクシーが標的となり、少なくとも5台が燃やされたことが確認されています。



As Waymos burn amid LA protests, experts warn about safety

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2025/06/09/burning-waymos-la-protests-safety-risk/84115759007/





HAPPENING NOW : A protestor waves a Mexican Flag in front of a burning WayMo vehicle. Multiple vehicles have been destroyed, no police presence in this affected area.



Los Angeles, CA pic.twitter.com/OmnUxY0dQS — Anthony (@AnthonyCabassa_) June 9, 2025



Anti-ICE protesters set Waymo vehicles on fire in downtown LA - YouTube





Waymo cars set on fire during riots in Los Angeles - YouTube





こうした事態を受け、Waymoはロサンゼルスの一部地域で、ロボタクシーのサービス提供を一時停止する方針を明らかにしました。





Waymoは「我々の車両が意図的に標的とされたわけではなく、抗議デモがあった際、偶然近くにいたものだと考えている」とコメントしており、実際、Waymoだけでなく、Limeの電動スクーターも燃やされた事例があるとのこと。また、スポーツ用品店のJordan Studio 23やアディダス、携帯電話キャリア・T-Mobileのショップなどでは略奪行為が行われたと報じられています。



なお、トランプ大統領(共和党)とカリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事(民主党)は激しく対立しており、トランプ大統領がニューサム知事の逮捕を示唆すると、ニューサム知事が「やってみればいい」と応じる事態になっています。



ニューサム知事は「アメリカ合衆国大統領が現職知事の逮捕を求めました。アメリカで決して体験したくない日です。あなたが民主党員であろうと共和党員であろうと、これは国家として超えてはならない一線です。紛れもない、権威主義への第一歩です」と投稿。



The President of the United States just called for the arrest of a sitting Governor.



This is a day I hoped I would never see in America.



I don’t care if you’re a Democrat or a Republican this is a line we cannot cross as a nation ー this is an unmistakable step toward… pic.twitter.com/tsTX1nrHAu — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025

さらに、「トランプ大統領は恐怖を煽り立てて州兵を掌握し、合衆国憲法を侵害しようとしている」として訴えたことも明らかにしました。



NEW: We are suing Donald Trump.



This is a manufactured crisis. He is creating fear and terror to take over a state militia and violate the U.S. constitution.



The illegal order he signed could allow him to send the military into ANY STATE HE WISHES.



Every governor -- red or… — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025