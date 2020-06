2020年06月02日 09時57分 ゲーム

ソニーがPS5のローンチタイトルを初お披露するイベントの開催を延期、理由は「より重要な声が聞こえるようにするため」



PlayStation公式ブログが、日本時間の2020年6月5日5時からプレイステーション 5(PS5)のローンチタイトルを初お披露目するイベントを開催することを発表していたのですが、このイベントの開催はアメリカ全土で拡大中のミネアポリス暴動の影響を鑑みて延期されることが発表されました。



Sony postpones PS5 event ‘to allow more important voices to be heard’ - The Verge

https://www.theverge.com/2020/6/1/21277238/sony-ps5-playstation5-event-postponed-protests



PS5についてはこれまで大まかなスペックやコントローラーが明かされてきましたが、2020年5月30日、PlayStationブランドを運営するソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のジム・ライアンCEOは「コンソールゲーム機の発売はゲームなくして語れません」として、6月5日にPS5のローンチタイトルを初お披露目するイベントを開催することを発表しました。ライアンCEOは「新しいスタジオからベテランのチームまで、規模の大小を問わず、世界中の革新的な開発会社の皆様が日々、PS5向けのゲーム開発にご尽力いただいています。ハードウェアの可能性を引き出すべく制作されたゲームの数々は、業界の中でも選りすぐりのものになるでしょう」と、PS5のローンチタイトルに自信をみせています。



なお、イベントの様子はYouTubeおよびTwitch上で配信され、所要時間は1時間強になるとされていました。





しかし、5月25日にミネソタ州ミネアポリスで起きた白人警官による黒人男性ジョージ・フロイド氏への暴行殺害事件に端を発したミネアポリス暴動の影響を鑑みて、イベントの開催を延期することが明かされました。



イベントの開催延期はPlayStationブランドの公式Twitterアカウント上で、「プレイステーション 5イベントの予定を6月4日(日本時間では6月5日)から延期することを決めました。世界中のゲーマーたちがPS5のゲームタイトルを待ち望んでいたと理解していますが、今はそのタイミングではないことを理解しており、今は我々がイベントを延期することでより重要な声が多くの人に届くようにしたいと考えています」とアナウンスされています。





なお、SIEのほかにも複数の企業がミネアポリス暴動を受けて大規模な発表を延期させています。EAはMadden NFL 21関連のイベントの開催を延期しており……



An official statement from EA SPORTS pic.twitter.com/MKdgJjvKJB — Madden NFL 20 (@EAMaddenNFL) May 31, 2020



GoogleもAndroid 11のベータ版の発表を延期しました。



Android 11ベータ版のリリースが再び延期、「今はお祝いをするときではない」 - GIGAZINE