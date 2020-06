Android 11ベータ版のリリースが再び延期、「今はお祝いをするときではない」

Googleが、2020年6月3日に予定していたスマートフォン向けOS「Android 11」のベータ版リリースと発表イベントの「The Beta Launch Show」を延期するとTwitter上で発表しました。





We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.