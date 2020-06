2020年06月01日 10時08分 メモ

Appleが営業再開したばかりの小売店舗を再び閉鎖、全米で拡大する破壊・略奪行為を受け



Appleは新型コロナウイルスの影響で閉店していたApple Storeの営業を2020年5月下旬から再開していたのですが、アメリカ全土で広がるミネアポリス暴動の影響を鑑みて、再び小売店舗の営業を一時停止しています。



Apple temporarily closes US retail stores in wake of widespread looting and protests - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/05/31/apple-stores-closed-protests/



アメリカのミネソタ州ミネアポリスで白人警官が黒人男性のジョージ・フロイドさんの首を膝で8分間にわたって押さえつけたことで死に至らしめた暴行事件を発端に、アメリカ全土で警察による人種差別的な暴行に対する抗議を行うデモが拡大しています。



このミネアポリス暴動を受け、Appleは従業員および顧客の安全のために、アメリカの大部分の小売店舗を一時的に閉鎖すると発表しました。なお、既に複数のApple Storeがデモの標的とされ、店舗の破壊被害や商品略奪といった被害を受けているそうです。



Appleは2020年5月31日(日)にアメリカ全土の複数の小売店舗を一時閉鎖するとしており、被害の大きな店舗については、閉鎖期間を無期限で延長するとしています。





なお、Appleはアメリカ全土に271の小売店舗を展開していますが、新型コロナウイルス対策に従って全店舗が一時閉鎖されており、営業再開にこぎつけたのは全体のうち140店舗でした。しかし、ミネアポリス暴動が起きたことで、ミネアポリスにあるApple Storeは2度の略奪行為の被害に遭っています。



Despite being looted twice already, Apple Store Uptown is the most heavily boarded up place I’ve seen. pic.twitter.com/cnw8k0t9NG — Brian Mitchell (@BrianMitchL) 2020年5月30日



記事作成時点でミネアポリス暴動の影響で略奪行為もしくは破壊行為の被害にあったのは、オレゴン州ポートランドにあるApple Store



Apple store took a beating last night. @MichaelSteeber #apple pic.twitter.com/LnzW5Sqa5b — Some Black Lab (@yaboidrakewood) 2020年5月30日



ペンシルベニア州フィラデルフィアにあるApple Store



Crowds have largely dispersed. Here’s a burnt police car on Walnut Street between 16 and 17. pic.twitter.com/e3xTgLcO1z — Jeff Neiburg (@Jeff_Neiburg) 2020年5月31日



ニューヨーク州ニューヨーク市ブルックリンにあるApple Store



The Apple store on Flatbush just has their window shattered and tagged. pic.twitter.com/c447LOfR60 — Nick Jordan ???? (@nick_jordan) 2020年5月31日



ユタ州ソルトレイクシティにあるApple Store



Apple Store in SLC, UT has just been looted. smh. — Bryan William Jones (@BWJones) 2020年5月31日



カリフォルニア州ロサンゼルスにあるApple Store



A man loots an iMac through the broken window of the Apple store at the Grove shopping center in the Fairfax District of Los Angeles on May 30, 2020 following a protest against the death of George Floyd

Details????: https://t.co/LtMiCVGMlr #MonitorUpdates pic.twitter.com/bmdESYhhPw — Daily Monitor (@DailyMonitor) 2020年5月31日



サウスカロライナ州チャールストンにあるApple Store



Protestors have broken into the Apple Store on King Street in downtown Charleston. @Live5News pic.twitter.com/Kj7EYof0D3 — Rob Way (@RobWayTV) 2020年5月31日



ワシントンD.C.のApple Store



The entire apple store in DC has been looted. There’s nothing left. It took 7 minutes before a single cop showed up. pic.twitter.com/SijiCTcNjD — Caleb Hull (@CalebJHull) 2020年5月31日



アリゾナ州スコッツデールのApple Store





カリフォルニア州サンフランシスコのApple Storeです。



Looks like looters tried to break into San Francisco Apple store. But no products inside anyways pic.twitter.com/24NNIIkswQ — Michael Kan (@Michael_Kan) 2020年5月31日



ただし、Apple Storeから盗み出された製品は建物を出たあと使用できなくなり、当局が位置情報を追跡することができます。