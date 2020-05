「Android 11」ベータ版リリースが新型コロナウイルスの影響で1カ月後ろ倒しに

・関連記事

次世代OSのAndroid 11開発者向けプレビューが配信開始、5G対応やセキュリティの強化など - GIGAZINE



AppleとGoogleが技術提供した新型コロナウイルス感染追跡アプリ「COVIDSafe」が公開、どのようなシステムなのか? - GIGAZINE



AppleとGoogleが「新型コロナウイルス追跡システム」をiOSとAndroidに組み込む - GIGAZINE



iPhoneを脱獄してAndroid OSをインストールできるツールがリリース - GIGAZINE



2020年05月07日 12時20分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.