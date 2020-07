2020年07月09日 13時00分 ソフトウェア

Android 11のリリース時期は2020年9月8日か、Googleの配信映像から情報が明らかに



Googleが2020年7月8日(水)にオンラインで開催した「“Hey Google” スマートホームサミット」の中で、2020年後半にリリースされる予定となっている「Android 11」のリリース日とみられる日付の記載があったことがわかりました。Googleはただちにサミットの映像を削除しましたが、映像を見ていたニュースサイトにより情報が広がっています。



Google pulls video that revealed Android 11's launch date

https://www.androidpolice.com/2020/07/08/android-11s-official-launch-appears-set-for-september-8th/





Google may have accidentally revealed the Android 11 release date - PhoneArena

https://www.phonearena.com/news/google-android-11-possible-release-date-september-8_id125810



Android 11が2020年後半にリリースされる予定であることは以前から発表されていますが、コロナ禍によりベータ版のリリースが2度にわたって延期され、正式版がいつごろになるかはまったく見通しが立たなくなっていました。



しかし、「“Hey Google” スマートホームサミット」の配信映像の中に「Checklist for September 8th Android 11 launch」の記載があり、Googleが2020年9月8日(火)にAndroid 11正式版をリリースしようとしているらしいことが明らかになりました。





当該映像は「https://www.youtube.com/watch?v=A9OH770SIXQ」で配信されていたもの。この情報は、Googleとしてはまだ公開する予定のものではなかったようで、映像はただちに削除されており、記事作成時点では見ることはできません。



なお、正式版に向けて、Android 11のベータ版第2弾が公開されています。



Android 11 Beta | Android デベロッパー | Android Developers

https://developer.android.com/android11