Googleがオフィス勤務再開の時期を2022年1月に延期

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で2020年3月から従業員に 在宅勤務(リモートワーク)を求めて いたGoogleが、オフィス勤務再開の予定を2021年9月から2022年1月に先延ばししたことを明らかにしました。 Extending our voluntary return to office https://blog.google/inside-google/company-announcements/extending-our-voluntary-return-office/

2021年09月01日 12時47分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

