Appleがリモートワーク解除を無期限延期か



2022年2月に解除されるはずだったAppleのリモートワーク体制が無期限に延期されることが、ティム・クックCEOのメールにより明らかになったことが伝えられました。



海外メディア・BloombergのMark Gurman氏、および海外メディア・NBCのZoë Schiffer氏によると、クックCEOが従業員に対し、延期されているオフィスワークへの復帰日について「未確定である」という旨のメールを送信したとのこと。





Appleが全面的なリモートワーク体制に移行し始めた当初は、数カ月かけて段階的にオフィスワーク体制に戻すことが計画されていました。2021年6月にはクックCEOが「2021年9月から週3日出勤すること」という旨のメールを従業員に対し送信しましたが、従業員からの大きな反発を受け、オフィスワーク体制への移行を延期。11月、クックCEOは「2022年2月1日から週3日出勤体制に移行する」という意思を表明していました。



今回の決定によりオフィスワーク体制への移行が再び延期されることになりますが、クックCEOは以前から「ビデオ会議では我々の距離を狭めきれない」と述べるなど、最終的にはオフィスワーク体制へ戻す意向を示しています。





Gurman氏らによると、Appleはリモートワークの無期限延長という決定に際し、小売店員を含むすべての従業員に1000ドル(約11万円)のボーナスを支給したとのこと。



なお、Appleは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者数増加に伴い、アメリカ国内の小売店3店舗を一時的に閉鎖。他の小売店でも顧客にマスクの着用を再び要求し始めるなど、感染対策に改めて力を入れ始めたことが伝えられています。



