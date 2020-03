新型コロナウイルス対策でGoogleが北米の全従業員に在宅勤務を要請

Googleの親会社Alphabetが、新型コロナウイルスの感染拡大を防止することを目的に、Google本社の社員を含む北米の全従業員に対して在宅勤務を要請する通達を行っていたことが分かりました。この要請は、アメリカとカナダにある26のオフィスに勤務する10万人以上の従業員に適用されるとのことです。



Googleは中国における新型コロナウイルス流行への対応策として、2020年1月30日には中国の全オフィスを閉鎖する決定を打ち出していました。



Googleが新型コロナウイルスに対処すべく中国の全オフィスを閉鎖 - GIGAZINE





そんな中、Googleのグローバルセキュリティ担当ヴァイスプレジデントであるChris Rackow氏は3月9日に、「AlphabetやAlphabetを支えるコミュニティを新型コロナウイルスから守るため、職務上可能な限り在宅勤務することを勧奨します」とのメールを北米勤務の従業員らに送り、少なくとも4月10日まで在宅勤務を行うことを求めました。



また、Googleのサンダー・ピチャイCEOもTwitterで、「人と人との距離を可能な限り保つことは、社会全体へのウイルスのまん延を予防する役に立ちます。さらに重要なことは、感染者数のピークを減らして医療体制への負荷を軽減することで、本当に必要な人が治療を受けられるようにすることです」と投稿し、Google社員に対して感染予防に貢献するよう求めました。



Contributing to social distancing if you are able to, helps the overall community spread and most importantly, will help offset the peak loads through critical healthcare systems and also saves it for people in need. (based on expert advice). Please contribute if you are able to https://t.co/RNUh2kSyIJ