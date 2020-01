2020年01月30日 12時30分 メモ

Googleが新型コロナウイルスに対処すべく中国の全オフィスを閉鎖

by Rawpixel



香港・台湾などを含む中国の全オフィスをGoogleが一時的に閉鎖したことを、海外ニュースメディアのThe Vergeが伝えています。



Google is temporarily shutting down all China offices due to coronavirus outbreak - The Verge

https://www.theverge.com/2020/1/29/21113817/coronavirus-google-china-offices-temporary-closing-virus-outbreak-risk





2020年1月27日、中国政府はコロナウイルスの流行を受けて、1月30日までとしていた春節(旧正月)を2月2日まで延長すると発表しました。また、上海市政府も同日、市内の企業に対して2月9日まで営業を認めない措置を取ると発表しています。



中国政府は市民に対し、旅行など外出を避けて自宅にとどまるよう呼びかけ、コロナウイルスの流行に歯止めをかけようとしています。Google広報がThe Vergeに伝えた内容によると、Googleは中国政府のガイダンスに従い、オフィスを閉鎖し、香港や中国本土への出張も制限する予定とのこと。また、Googleは中国にいる従業員や中国から間もなく帰国する家族がいる従業員に対し、出国してから最低14日間は自宅勤務するようにと指示しています。





Googleは中国政府と緊張関係にあるため、多くのウェブサービスを展開していませんが、中国内に4つのオフィスを有しています。また、PixelやGoogle Homeといったプロダクトの開発を担当する製品チームの担当者は、提携している中国の工場やサプライヤーのもとを定期的に訪れているため、しばらくの間は中国への出張を制限することとなります。



なお、Appleも従業員の中国への出張を制限するとともに、Apple Storeの1つを閉鎖したことを発表しています。