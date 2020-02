無料の社員食堂を通じて食生活を改善させたGoogleの戦略とは？

Googleは質の高い料理を無料の社員食堂で提供する企業として有名ですが、ここ数年は「従業員に野菜を食べさせる」という困難な課題に取り掛かってきたとのこと。実験やデータ、人の認知を利用して従業員の食生活を改善させたGoogleの戦略は、他の企業や組織でも利用可能な可能性があるとして公開されています。 Inside Google's Efforts to Engineer Its Food for Healthiness | OneZero https://onezero.medium.com/how-google-got-its-employees-to-eat-their-vegetables-a2206820d90d 健康的な食生活を送ることの難しさを実感している人は多いはず。これは個人レベルだけではなく国レベルでも同じことが言え、アメリカ国立がん研究所やアメリカ疾病予防管理センターが推進してきた「少なくとも1日5種類の野菜や果物を食べよう」という「 5 A DAY 」はことごとく失敗し、2017年の時点で推奨量の野菜を食べている大人は9%に過ぎないことが 示されています 。この結果、アメリカでは大人の3人に1人、子どもの5人に1人が肥満となり、糖尿病・心臓病・がんなど慢性疾患のリスクが増加。不健康な食生活が社会問題となり、ダイエット産業は年間660億ドル(約7兆3000万円)を生み出すまでになりました。 そんな中、ここ数年で人々の食生活を改善させたのがGoogleです。

・関連記事

ヤンマーが社員食堂を一般開放、食材にこだわり抜いたメニューはどんなものなのか?実際に食べてきました - GIGAZINE



【1日230円の食べ放題ランチ編】「クリエイティブな人を生み出すオフィスとは?」を体感する「Booking.com」オランダ本社潜入レポート - GIGAZINE



豚肉禁止のみにあらず、食器の使い分けや調理時間帯まで徹底した「ムスリムフレンドリー」な社員食堂がヤンマー本社で始まったので行ってみました - GIGAZINE



オーシャンビューな日本食研本社社屋で食品サンプルがいっぱいの博物館を見学し、社員食堂でご飯を食べてきました - GIGAZINE



クックパッドの人気メニューが日本HPの社員食堂メニューに登場するので、社員食堂まで食べに行ってきました - GIGAZINE



「Amazon倉庫の食堂」では何を食べることができるのか?カレー1皿200円のアマゾン茨木フルフィルメントセンター食堂に行ってみた - GIGAZINE



AppleやGoogleの社員食堂で食べられる「特別製」ピザとは? - GIGAZINE

2020年02月21日 06時00分00秒 in 食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.