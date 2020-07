iOSの脱獄ツール「Chimera13」がGitHubから削除される、申し立てたのはライバルツールの開発者

ソフトウェア開発プラットフォームGitHubから、iOSの脱獄ツール「Chimera13」が削除されました。Chimera13の開発者は、GitHubに対して異議を申し立てています。



GitHub Removes 'Chimera13' iOS Jailbreak After DMCA Notice from 'Unc0ver' * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/github-removes-chimera13-ios-jailbreak-after-dmca-notice-from-unc0ver-200708/



オープンソースで開発されているAndroidとは異なり、iOSは内容の改変を技術的に制限しているプロプライエタリなソフトウェアです。そのため、Appleが認めていないアプリや機能をiOSデバイスに追加する際には「脱獄」を行う必要があります。



by Julien Carosi



この行為についてAppleは、「脱獄はデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に反する著作権侵害」との立場をとっています。また、iOSユーザーに対しては「セキュリティの脆弱化や端末の不安定化をまねく」として、脱獄ツールの使用を控えるよう促すページを公開しています。



しかし、今回脱獄ツール「Chimera13」に対してDMCAに基づく削除申請を行ったのは、Appleではなく競合ソフト「unc0ver」の開発チームでした。



unc0ver開発チームはGitHubに対するDMCA申請の中で、「Chimera13は著作権で保護されているunc0verのプログラムを盗用しています。Chimera13の開発者は、以前限られたunc0ver開発チーム向けに共有されていたソースコードの入手に成功したと見られています。著作権侵害を受けた我々のリポジトリと、侵害者がDiscordにアップロードしたソースコードを比較した結果、当該コードはunc0verから盗まれたソースコードを基にしたものであることが確認されました」と主張しています。



このDMCA通知を受けて、GitHubはChimera13を削除しました。記事作成時点で、Chimera13のページにアクセスすると、DMCAに基づく通知によりリポジトリの公開が差し止められている旨の説明が表示されます。





ファイル共有やデジタル著作権に関するニュースサイトのTorrentFreakは、「今回の削除リクエストはいくつかの点で興味深いものです。まず、DMCAを盾に著作権違反との追及をかわしているソフトの開発チームが、同じ法律を使って別の脱獄ツールを非難しています。これに加えて、DMCA違反であるというunc0verの主張にも論争があります」と指摘しました。



Chimera13の開発者であるCoolstar氏はTwitterで、「unc0verの開発チームの一員であるpwn20wnd氏が行った虚偽のDMCA通知についての、異議申し立てを提出しました。Chimera13は何カ月も前にオープンソース化されており、また、使用されている技術はイアン・ビアー氏がもともと使っていたものです。pwn20wnd氏は、このことを知りながら虚偽のDMCA通知を申請したため、偽証の罪を犯しています」と主張しました。



I have filed a counter notice against pwn20wnd's false DMCA of Chimera13https://t.co/A7prQx1xLg



Chimera13 has been open source for months and uses techniques originally by Ian Beer.



By knowling submitting a false DMCA notice, pwn20wnd has committed perjury (a felony) pic.twitter.com/YyUAZB16Z0