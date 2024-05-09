ノイズキャンセリングできる「遮音カーテン」が登場
マサチューセッツ工科大学(MIT)を中心としたの研究チームが、布地をスピーカーにする技術を応用し、髪の毛ほどの薄さの布地で静かな空間を作り出す布を開発したことを発表しました。
Single Layer Silk and Cotton Woven Fabrics for Acoustic Emission and Active Sound Suppression - Yang - Advanced Materials - Wiley Online Library
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202313328
This sound-suppressing silk can create quiet | EurekAlert!
https://www.eurekalert.org/news-releases/1043849
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