2024年05月09日 12時30分 ハードウェア

ノイズキャンセリングできる「遮音カーテン」が登場



マサチューセッツ工科大学(MIT)を中心としたの研究チームが、布地をスピーカーにする技術を応用し、髪の毛ほどの薄さの布地で静かな空間を作り出す布を開発したことを発表しました。



Single Layer Silk and Cotton Woven Fabrics for Acoustic Emission and Active Sound Suppression - Yang - Advanced Materials - Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202313328



This sound-suppressing silk can create quiet | EurekAlert!

https://www.eurekalert.org/news-releases/1043849





