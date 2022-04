まるで紙のように薄く壁に貼り付けられるスピーカーが開発される

マサチューセッツ工科大学のナノスケールエンジニアリング研究施設・ MIT.nano の研究チームが、紙のように薄く軽量でエネルギー効率も高く、自動車や部屋の壁に貼り付けられる薄型スピーカーを開発しました。 An Ultra-Thin Flexible Loudspeaker Based on a Piezoelectric Micro-Dome Array | IEEE Journals & Magazine | IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/document/9714188 Researchers develop a paper-thin loudspeaker https://techxplore.com/news/2022-04-paper-thin-loudspeaker.html ヘッドフォンやオーディオシステムで一般的に使われているスピーカーは、音の信号を持つ電流をコイルに流して磁場を発生させ、この磁場がスピーカーの振動板を動かし、空気に振動が伝わって音が届くという仕組みです。一方、薄型スピーカーと呼ばれるタイプは、電圧を力に変換して空気を振動させる 圧電素子 を用いてこの構造を簡素化しています。しかし、ほとんどの薄型スピーカーは振動板が自由に動けないと音が出ないため、自立するように設計されており、壁などの表面に貼り付けると音が出なくなってしまうとのこと。 そこで、MIT.nanoのディレクターを務めるVladimir Bulović教授らの研究チームは薄型スピーカーの設計を再考し、全体を振動させるのではなく「圧電素子の薄い層状の小さなドーム」を複数振動させる構造を開発しました。研究チームはまず、薄い ポリエチレンテレフタレート(PET) にレーザーで小さな穴を空け、PETの下面に圧電素子である ポリフッ化ビニリデン(PVDF) を積層し、積層したシートを真空で覆って下面に熱源を配置しました。PVDF層は非常に薄いため、電流が熱源を温めると真空との圧力差によって膨張し、PETの穴から小さな薄型ドームとして突き出ます。 PVDFのドームは高さわずか15ミクロン(0.015ミリメートル)ほどで、電気信号に応じて約0.5ミクロン(0.0005ミリメートル)ほどの幅で上下振動します。1つのドームが伝えられる音は非常に小さいものの、数千ものドームを配列することで人間の耳に聞こえる程度の音を生成することができます。また、ドームは空間を確保するスペーサー層で保護されており、取り付け面と関係なく自由に振動できるため、壁に張り付いた状態でも音を鳴らすことが可能です。

2022年04月28日 08時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

