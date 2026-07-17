2026年07月17日 19時10分 ヘッドライン

2026年7月17日のヘッドラインニュース



TVアニメ「葬送のフリーレン」と千葉県香取市の「農園リゾート THE FARM」によるグランピング宿泊コラボ企画「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」が、2026年7月17日(金)より開幕しました。開催期間は10月16日(金)までで、グランピングエリア全域と全32棟の宿泊施設が作品仕様のコラボ空間となります。



TVアニメ「葬送のフリーレン」×農園リゾートTHE FARMグランピング宿泊コラボレーション企画 『思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路』特設サイト

https://creative.thefarm.jp/frieren_thefarm-katori



エリア内には、蒼月草をイメージした花壇と「勇者ヒンメルの像」や、ヒンメルがフリーレンへ「鏡蓮華の指輪」を贈る場面を再現したフォトスポットを設置。ミミックに食べられる体験や、暗黒竜の角、聖杖の証、キャラクターの武器など、手に取って撮影できるレプリカ展示も用意されています。





また、コラボルームにはエーラ流星群をモチーフにした装飾や、ゾルトラークの魔法陣などをデザインしたアイテムを配置。勇者ヒンメル像の周辺では焚き火とスモア作りも毎日実施されるほか、宿泊者限定のプレゼントやコラボグッズの販売も予定されており、自然の中で作品の旅路を追体験できる企画となっています。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



寝る前にちょっとした運動をすると睡眠時間を延ばすことができると判明 - GIGAZINE



200年以上も考古学者を困惑させてきた「ローマの中空十二面体」 - GIGAZINE



Steamで生成AIの使用を公表しているゲームは全体の7％に当たる7818本、2025年リリースのタイトルは最低でも約20％が生成AIを使用している - GIGAZINE



「猛暑でIntel製CPU搭載PCのクラッシュが増加している」とFirefox開発者が報告 - GIGAZINE



「液晶」「有機EL」「量子ドット」「ブラウン管」はどうやって映像を表示しているのか？ - GIGAZINE



慢性的な腰痛を予防するには1日どれくらい歩けばいいのか？ - GIGAZINE



Amazonプライムデーはすべての商品が安いわけではない - GIGAZINE



「なぜ自転車が発明される時期はこんなにも遅かったのか」をエンジニアが考察 - GIGAZINE



なぜ女性は筋トレをしないといけないのか - GIGAZINE



政府職員がプルトニウムを車内に一晩放置して盗難にあっていたことが判明 - GIGAZINE



私たちが普段着用している下着はどのように進化してきたのか？ - GIGAZINE



致死的な心臓発作は「月曜日」に最も発生しやすいことが判明、その原因とは？ - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

【追加あり】「写真で一言 ボケて」が18年間にわたるサービスに幕…という衝撃に、18年分の「何回見ても笑ってしまう」懐かしすぎる名作ボケが大量に集まる - Togetter





いい加減にしろよお前 pic.twitter.com/FMNeLCMabh — どめたじゅ (@d0mezaki_mall_) 2026年7月16日















◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

冥王星フライバイを行った「ニューホライズンズ」、過去最長の眠りから目覚める 地球から95億キロの彼方で(1/2) - CNN.co.jp



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

「バスの墓場」に消えた75億円 入手資料で追う万博EV失敗の真相 | 毎日新聞



ロマンス詐欺被害に遭った71歳法学者が赤裸々告白「私は自分が賢い人間だと思っていました」 名誉教授が借金を重ね、たった4か月で925万円を入金する一部始終｜NEWSポストセブン



「私は自分が賢い人間だと思っていました」71歳名誉教授がロマンス詐欺に遭った体験を告白… “愛子”と名乗る中国在住女性と交流する中で信頼してしまい、4か月で925万円騙し取られる - Togetter



リニアはいつ走り出すのか 「最後の1ピース」の着工容認とこれから：朝日新聞





最上あい殺人事件で、弁護士はもっと問題点をきちんと説明すべきなんよね。最上あいが自分の収入貯蓄を情夫の口座に入れてしまう資産隠しを行った事で差し押さえが出来なくなり、情夫と最上の資金関連を立証しにくくするマネーロンダリングスキームで、これは多く左翼関連がやってるから温存されてる — 宇宙大将軍 宇佐美潤 (@UsamiJun) 2026年7月17日



遺体は身長115cmの男性 行方不明の5歳男児捜索中、温泉施設の下流で発見 鹿児島 - 産経ニュース







高市首相、女性天皇に否定的考え 養子批判には「32親等の例ある」 [高市早苗首相][高市早苗首相 自民党総裁][皇室典範の改正][国旗損壊罪 高市早苗総理 自民党]：朝日新聞



考・皇室－確保策 私の意見：「愛子天皇待望論」なぜ危ういか 皇位継承「制度論」こそ重視を | 毎日新聞



皇族数確保に向けた改正皇室典範 参議院本会議で可決・成立 | NHKニュース | 皇室、国会、参議院



再審制度見直し 改正刑事訴訟法が参議院本会議で可決・成立 | NHKニュース | 再審制度見直し、国会、参議院



日本国旗損壊罪法が成立、損壊で刑罰 表現の自由侵害に批判、自民は「制約程度は小さい」 - 産経ニュース



「逃げ場なし」 中国などの外国漁船、インドネシア人船員を虐待・搾取 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



ダム決壊の調査報道削除 中国、当局が命令か 放流ゲート故障など複数の問題点を掲載 - 産経ニュース



IAEA事務局長、ザポリージャ原発の主任技師殺害を非難「容認できない」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



全米で流行の寄生虫感染症、タコベルで販売したレタスが関係か 7000人近くに症状 - CNN.co.jp



米イラン協議の決裂、「終わりなき戦争」の恐れ 専門家 - CNN.co.jp



イラン、米国を非難 民間インフラへの攻撃は「戦争犯罪」 - CNN.co.jp







◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



事情説明



14日～15日とお休みさせていただき水漏れするカマを入換作業を実施。

新しいカマが入り煙突との接続箇所の鉄板切断を残すだけになりましたが、切断する工具が店前に停めたトラックの荷台から盗まれてしまいました。

新たな工具の入手が明朝の予定です。

明日から沸かせます。 — 墨田区緑 松の湯♨︎ (@sentoyoitoko) 2026年7月16日



道端に羽化失敗したセミの幼虫がいて、まだ動いてたので手で持って様子見てたら羽化再開してそのまま家着いて今30分手で持ってます→キタキタ！！！！ - Togetter



トイレから出ようとしたら、小さな男の子が入って来て突然「こんにちは」→他に誰もいないので「こんにちは…」と返したら「怖いから行かないで待ってて？」と言われた話 - Togetter



「中学生レベルの英語力」の娘が軽い気持ちでワーホリに行った結果、親ですら「なんなんだあいつ」と思うレベルで物事が進んでいった - Togetter



「女性だけにメールしています」と総務からメールがあり「椅子が血に染まっていた。処理済みだが、気がついてない可能性があるかも」との内容→かわいそうにと思ってたら、自分が血染めにした本人だった - Togetter



リュウジ氏のレシピに異を唱えた人物が、氏の「そこまでいうなら作り方教えてください、作ってみますよ」の声に応え、レシピを公開… その後、氏が実際に作成する流れに - Togetter



雑草で覆われた田舎の歩道の草刈りが難しい理由…草を刈っても1週間で元通り、除草剤は隣が田んぼや畑だと撒けず、小学校の統廃合で通学はスクールバスで歩くこともない - Togetter



「いつも自宅まで車で送ってあげてる友達」からコインパーキング代を借りた人、次会ったときに真っ先にお金を請求され悲しくなる→善意も当たり前になるとモヤってしまうという話 - Togetter





不動産会社に来た中国人がなぜか水戸黄門のように

中国のパスポートを見せつけられて困った話 pic.twitter.com/zwtIxuekc2 — 家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人 (@100dannashinu) 2026年7月15日





←撮影作品

→撮影してる私 pic.twitter.com/dosaGCuINo — 写真家 杉山雅彦 a.k.a DJ nikon (@salarymandam) 2026年7月17日





フィクションで散見される「重病（大怪我）を負った人の治療費を得るために、親などがやむなく犯罪を犯す」的な動機をやめてほしい。大人はともかく、子どもは高額医療費制度を知らないのでそういう世界だとマジで信じてしまう あと制度改悪には全力でNO！です、本当にその動機で犯罪が起きてしまう — 金田淳子 (@kaneda_junko) 2026年7月16日





さらにその手のフィクションでは、「犯人の動機を知った友達などがお金を出し合う」というふうに、完全にコネだけで物事が解決します、これも本当にやめてくれ、子供がマジでそういう世界だと信じてしまう。友達一人もいなくても救われるべきだろ — 金田淳子 (@kaneda_junko) 2026年7月16日



ユニクロは韓国アカウントの方がおしゃれだからそっち見てるんだけど、スタッフのビジュが良すぎて参考にならないのが難点 - Togetter



551の焼売はマジで美味くてデカいのは関西人全員知ってる話なんだけど、どれくらいデカいのか分かりやすく伝えます「ガチでデカい上に密度も凄いので持った時の重量も凄い」 - Togetter



「怖くてリアルな話だ」複数の学校で人権について話すと、一定の割合で「必要な差別もある」といった意見が出てくる、土台の人権教育の重要性を実感する - Togetter



1人で乗る初めての飛行機、安全のためにシートベルトをギチギチに締めて安全ビデオを見ながらメモを取っていたら、「そんなに緊張しなくても大丈夫よ(笑)」と隣のおばあさんに笑われた話 - Togetter



小学校の図書室で問題のある4年生の女子が、本を背表紙から引き剥がすところを発見…担任に伝えたところ泣き真似をして嘘の連発→「出禁にすべき」「弁償させないの？」 - Togetter



中東に派遣に行った人がシリアの秘密警察を手懐けるためにお菓子をあげていたが、ポテチやチョコなんかよりも一番喜ばれたのは『柿の種』だったらしい - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）









AIで声優の声再現し別人の曲を歌唱「侵害に当たりうる」 無断利用めぐり法務省が「声も保護対象」と指針案 | NEWSjp





📣万博・河森正治「超時空シアター」復活プロジェクトクラウドファンディングの達成率速報⁡！

多くのサポートありがとうございます🫂



万博の感動を一時的なもので終わらせず、皆さまと共に、社会の資産として未来へつなげることの実現に向けて🌏



追加特典情報も解禁！… pic.twitter.com/P0bv4ETqof — 河森正治 SHOJI KAWAMORI (@kawamoriexpo) 2026年7月16日



ニュースレターの購読画面をカスタマイズ | WordPress.com









POPOPOに30億かけたというポストに対して、いろいろ意見が書かれているのをみて、一応、本人がどう思っているかも参考情報として出します。

↓

やっぱ30億ぽっちで勝とうとはずうずうしかった。最低でも300億ぐらいは必要だったよねー。 — かわんご (@gweoipfsd) 2026年7月17日





ちなみに着メロもニコ動もN高も大体、立ち上がるまでに100億円ぐらいかかっています。頭で10億から30億ぐらいで、追加投資で大体100億ぐらいトータル。… — かわんご (@gweoipfsd) 2026年7月17日





あと、一つ言いたいこと。POPOPOの失敗は、おっさんばっかだったからという人たち。

ちげえよ。

おっさんたちで成功したかったんだよ。そういう物語を令和の時代に作りたかったんだよ。 — かわんご (@gweoipfsd) 2026年7月17日





既得権者のエリートが定石ばっかりの正しいことをして、勝ってなにが面白いのか。

オタクや引きこもりが集まって一発逆転するから、やる意味があるし、やりたいと思う。

今回は僕の周りのおっさんたちと一緒に勝ちたかったんです。

まあ、失敗しちゃったんですけどねw

でも、おっさん差別よくない！ — かわんご (@gweoipfsd) 2026年7月17日









まじ意味分からん

ゴミシステム過ぎるだろ pic.twitter.com/mvuO7jZWJc — とも (@tomo12106sub) 2026年7月16日



岩手県の神社をライブカメラで映すというYouTubeチャンネル、夕方なんかは雰囲気がとても良いが夜はめっちゃ怖い。なんで神社を24時間映しているのかはわからない - Togetter



岩手県遠野市 荒神神社 - YouTube





「いまだに現金決済のみのパーキングってなんやねん」ええ、私も思っていました。システム障害でキャッシュレス決済のみのパーキングに閉じ込められるまでは - Togetter



現代が直面している、AIがめっちゃ物理資源を使う問題、従来のSFにはなかった斬新な設定すぎる→『マトリックス』『順列都市』など、資源の取り合いを描いた作品もある - Togetter



【やじうまPC Watch】30年越しの奇跡。NVIDIAジェンスンCEOが、初の3Dビデオカード「EDGE 3D」にサインをくれた夜 - PC Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





【レーシングラグーン】東北イタコの横浜市営バス最速伝説#00【プロローグ編】 - ニコニコ動画





【Civ7】やる夫たちがCivilization7でマルチをやるそうです 第01回 - ニコニコ動画





11【 めっちゃカメレオン】ふにんがすお絵描きかくれんぼゲーム！絵の中にめり込みまくる！超高難易度HIKAKINミュージアム編【 voiceroid実況 ゆっくり実況】 - ニコニコ動画





結月ゆかりのワルキューレの冒険攻略1 - ニコニコ動画





映画「ちいかわ」の上映時間が99分でざわつく界隈、「99」という数字に込められた意味を深読みして怯えるヒトも - Togetter



世界観が不気味すぎるマクドナルド公式の奇ゲー！【ドナルドランド／ファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





スターウォーズのルーカスフィルムが作った超シュールアドベンチャー【ルーム LOOM／PCエンジン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





紲星あかりと泥だらけの絨毯と世界を救うゲーム【絨毯を洗うゲーム（完）】 - ニコニコ動画







7月17日（本日！）に行き倒れた「国崎往人」が、18日に漁協で目覚めたところから「AIR」本編が始まります！

当時は今ほどには暑くはありませんでしたが……真夏の物語を真夏のうちに、ぜひぜひご堪能ください！

Nintendo Switch用ソフト「AIR」は外伝小説「初空の章」も加えて大好評発売中！… pic.twitter.com/tHHRW9bHJv — 株式会社プロトタイプ (@PROTOTYPE_info) 2026年7月17日





モンドの少し個性的な人たち

※サンドローネとアルベドのお茶会 pic.twitter.com/vBSBaJE1Ns — とりま (@trimaHB) 2026年7月16日





学園漫画 pic.twitter.com/6OEqW4zgyy — 横谷2 (@yokoyokochu1) 2026年7月16日











【期間限定一挙配信】ぱちんこ・スロット導入記念☆TVアニメ『ワールドダイスター』第一場～第六場 - YouTube







じごくのオニを描きました pic.twitter.com/ebCmqdzgKZ — turuga (@turuga) 2026年7月16日



『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』＜WEBCM：おばけーしょん村編＞【7月31日(金)夏休み公開！】 - YouTube





『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』＜TVCM：大集合編＞【7月31日(金)夏休み公開！】 - YouTube





『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』ローンチPV - YouTube





ツーポイントスタジオ10周年ダイジェスト - YouTube





『LOVE ETERNAL（ラブエターナル）』日本語版リリーストレーラー - YouTube





『みんなでポイっと！プリニーすごろく』プロモーションムービー - YouTube





『幻想水滸伝 STAR LEAP』キャラクター紹介：自称 当代随一の作家「スタンダール」 - YouTube





『Duskfade』 - 今すぐ予約 | PS5® - YouTube





『ストリートファイター6』ヤスミン アーケードストーリーIntro - YouTube





『幻想水滸伝 STAR LEAP』キャラクター紹介：快活な交易商「ファラ」 - YouTube





『ワンス・アポン・ア・塊魂』「ローリングライブハイライツ」アナウンスメントトレーラー | PlayStation®5 - YouTube





「傾国の歌姫」ブラジルミクから始まった「ワールドカップで勝った方が親権を得られる！」みたいな流れ、得た国が次の試合で必ず2-1で負けるという呪いのような展開に - Togetter



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

黒澤明監督 「トラ・トラ・トラ！」解任前の音声テープ発見 幻の撮影現場の謎を解き明かす映画史的に貴重 | NHKニュース | 映画、文化・芸術・エンタメ、アメリカ



浴衣でNYを歩いてたら、めちゃくちゃ癖強そうな人に写真を頼まれて、「ロックスターっぽい人だな〜」と思ってたら、後でフォロワー100万人超えのガチロックスターだったことが判明 - Togetter



◆新商品（衣・食・住）

