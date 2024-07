寝る前にちょっとした運動をすると睡眠時間を延ばすことができると判明

Unlocking Better Sleep With Simple Evening Activities https://scitechdaily.com/unlocking-better-sleep-with-simple-evening-activities/ オタゴ大学人間栄養学部のジェニファー・ゲイル氏はこれまで「長時間座っていると糖尿病や心血管疾患、死亡のリスクが高まる」と主張しており、「30分ごとに立ちあがって2~3分程度軽く運動することで食後の血流中の糖分と脂肪の量が減少する」という 研究結果 を報告しています。 ゲイル氏はさらに「従来の睡眠ガイドラインでは、体温と心拍数を上昇させてしまうことから、就寝前の数時間で長時間・高強度の運動をしてはならないと定められてきました。そのため、夜間に短時間・軽い運動を繰り返し行うとどうなるのかを知りたいと思いました」と語りました。 実際にゲイル氏ら研究チームは、28人の被験者に対し2回にわたる介入を実施しました。1回目は17時から4時間にわたり座り続けることが指示されました。また、2回目は17時から21時まで30分ごとに3分間の自重トレーニングを行うことが指示されました。なお、実験の際には被験者の手首にActiGraph製の加速度計「 wGT3X-BT 」が装着されました。

2024年07月17日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

