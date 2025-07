「猛暑でIntel製CPU搭載PCのクラッシュが増加している」とFirefox開発者が報告

Raptor Lakeで発生しているクラッシュ問題については、以下のリンク先で情報がやり取りされています。また、スヴェルト氏はIntelに対して複数回にわたって問い合わせているものの、返答は得られていません。 1950764 - Crash in [@ zlib_rs::deflate::State::d_code] on Raptor Lake CPUs https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1950764

2025年07月17日 11時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1o_hf

