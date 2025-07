最高裁の決定のせいで性的シーンを含む文章がネット上では年齢認証が必要になると作家が懸念

テキサス州で「コンテンツの3分の1以上が未成年者に有害なウェブサイト」で年齢確認を義務付ける法案が議会を通過したことに対し、「表現の自由連盟(FSC)」が異議を唱えて、裁判を起こしました。2年にわたった裁判は最高裁までもつれた末、最高裁が「州法の成立阻止を見送る」形となりましたが、この決定によって、ネット上ではポルノコンテンツに限らず、「性的なシーンを含む文章」すらも年齢認証が求められるようになると、作家のマイケル・エルスバーグ氏が懸念を示しています。 The Supreme Court’s Ruling Practically Wipes Out Free Speech for Sex Writing Online https://ellsberg.substack.com/p/free-speech 幅広い世代がスマートフォンでオンラインコンテンツに手軽に触れられる時代、いかに未成年を有害な性的コンテンツから守るかが課題の1つとなっていて、アメリカでは2023年から2024年にかけて、23の州が「未成年者に有害なコンテンツを含むウェブサイト」を制限するような法律を制定しました。テキサス州もその1つで、2023年に「コンテンツの3分の1以上が未成年に有害なウェブサイト」を対象として、年齢確認を義務付ける法案が議会を通過しました。

2025年07月17日

You can read the machine translated English article Authors worry that Supreme Court decisio….