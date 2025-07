2025年07月17日 11時25分 モバイル

GoogleがPixelシリーズ発表イベント「Made by Google」を2025年8月21日に開催すると発表



Googleが次期Pixelシリーズとなる「Pixel 10」を発表すると目されている新製品発表イベント「Made by Google」を、2025年8月20日に開催すると発表しました。



Googleはメディア関係者向けに、新製品発表イベント「Made by Google」の招待状を送付しました。Made by Googleは東部標準時で2025年8月20日13時(日本時間で8月21日3時)に開催予定で、イベントではPixelブランドのスマートフォン、スマートウォッチ、イヤホンなどの最新情報が公開されます。



メディア関係者がGoogleから受った招待状は以下の通り。



Google Pixel event is official: August 20, just a few weeks before Apple. pic.twitter.com/DbyfMoo7MX — Mark Gurman (@markgurman) July 16, 2025



2025年8月のMade by Googleで、GoogleはPixel 10シリーズを発表すると予想されています。Pixel 10シリーズのラインナップはベースモデルのPixel 10、より高性能なPixel 10 ProおよびPixel 10 Pro XL、完全な防塵性能を有するPixel 10 Pro Foldの4つとなる模様。



スマートフォン関連のリーク情報を取り扱うOnLeaksは、Pixel 10のレンダリング画像を公開しており、これによるとPixel 10の背面にあるメインカメラはトリプルカメラが搭載されるようです。Android関連の情報を取り扱うAndroid Headlineは、Pixel 10のトリプルカメラの構成は、メインカメラと超広角カメラ、ペリスコープ型望遠カメラになると報じています。また、Pixel 10はPixel 9よりも0.1mm厚くなるものの、ディスプレイサイズは6.3インチのままになるとのこと。





Pixel 10 Pro Foldに関するリーク情報では、同モデルがIP68等級の防水・防塵性能を有することになるとのこと。これは「埃(ほこり)の侵入を完全に防ぐ」という防塵性能を示しています。防水性能は完璧ではないものの、水中への継続的な浸水にも耐えられるレベルです。Android Headlinesによると、Pixel 10 Pro Foldではカバーディスプレイとヒンジの間の隙間が従来よりも狭くなり、外側ディスプレイのサイズが前モデルであるPixel 9 Pro Foldの6.3インチからわずかに拡大した6.4インチになる可能性があるとのこと。





Pixel 10 Pro Foldに搭載されるチップは3nmプロセスで製造されたTensor G5で、メモリは16GB、ストレージは256GB、512GB、1TBの3つが用意される可能性があるそうです。前モデルのPixel 9 Pro Foldには1TBのストレージオプションが存在しませんでした。この他、前モデルからバッテリー容量が7%増加するというウワサもあります。



なお、Pixel 10シリーズに搭載されるTensor G5の製造は、SamsungからTSMCに切り替わったとも報じられています。



他にも、2025年8月のMade by GoogleではPixel Watch 4の発表も予定されているそうです。Pixel Watch 4はバッテリー容量が前モデルから大きくなっているため、厚みが前モデルの12.3mmから14.3mmに増す可能性がある模様。Pixel Watch 4のレンダリング画像では、スピーカーの左右に小さなボタンが確認できますが、これが何に利用されるボタンなのかは不明です。また、従来の充電ピンがなくなっているため、「充電ピンなしでより高速な充電を可能にする方法を実現した可能性がある」と指摘されています。





Google製イヤホンのPixel Budsについては、まだ多くの詳細はリークされていないものの、一部の報道では手頃な価格の「Pixel Buds 2a」が登場するとウワサされています。