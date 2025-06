Googleが「Pixel 10」シリーズのTensor G5チップをSamsungからTSMCに切り替えたことはSamsungにとって「衝撃」だったとの報告

Google shift to TSMC for Pixel 10 chip was a 'shock' to Samsung https://9to5google.com/2025/06/18/google-tsmc-pixel-10-chip-samsung-shock-report/ Samsungは長きにわたりアプリケーションプロセッサーの分野でGoogleと協力を続けてきました。2021年発売の「 Pixel 6 」シリーズから搭載された Tensor チップの製造を担い、世代を重ねても協力を続けてきました。しかし、3nmプロセスチップにおいてSamsungが歩留まりを低下させたことが、GoogleのTSMCへの移行決定に影響を与えたとのことです。 歩留まりは投入した素材に対する完成品の割合を指しますが、報道によるとSamsungの3nmプロセスの歩留まりは約50%であるのに対し、TSMCは90%に達しているといわれています。さらに、半導体設計資産の不足なども重なり、Googleが求める性能や機能が多様化する中、Samsungでは対応できなかった可能性があると、韓国メディアのThe Bellが伝えました。

2025年06月20日 12時25分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

