AdobeがPixelカメラの元開発者によるiPhone用カメラアプリ「Project Indigo」をリリース、計算写真技術とAIを駆使して高ダイナミックレンジと低ノイズを両立し「一眼レフ」並に自然な写真を追求

AdobeがiPhone向けのカメラアプリ「 Project Indigo 」を発表しました。このアプリの開発者の1人であるマーク・ルヴォイ氏は、Google Pixelの純正カメラに搭載されている コンピューティショナルフォトグラフィー 技術の開発に携わった人物として知られています。 Project Indigo - a computational photography camera app https://research.adobe.com/articles/indigo/indigo.html Project Indigo on the App Store https://apps.apple.com/us/app/project-indigo/id6742591546 Project Indigoは、Adobeの研究部門であるAdobe Labsから試験的にリリースされた完全無料のアプリで、利用にAdobeアカウントは不要となっています。ただし、記事作成時点では日本でのダウンロード・インストールは不可能で、提供されているのは英語圏のみ。対応端末はiPhone 12 Pro/Pro Max、iPhone 13 Pro/Pro Max、iPhone 14以降ですが、AdobeはiPhone 15 Pro以降推奨としています。 ルヴォイ氏によれば、Project Indigoは「1枚の写真を撮影するのではなく、複数の写真を連続して撮影し、それらを合成することで、ノイズが少なくダイナミックレンジが広い高品質な写真を生成する」とのこと。Adobeによれば、Project Indigoは「一眼レフで撮影したような自然な写真の仕上がりを目指している」とのことで、絞り値やシャッタースピード、ISO感度、ホワイトバランスなどもマニュアル設定が可能になっています。

2025年06月20日 12時20分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

