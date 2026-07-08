Googleが2026年8月12日にイベント「Made by Google」を開催、「Pixel 11」や「Pixel Watch 5」発表か
Googleが夏の恒例となっているイベント「Made by Google」を現地時間2026年8月12日18時(日本時間2026年8月13日7時)からニューヨークで開催することを明らかにしました。「Made by Google」では毎年Pixelシリーズの新端末が発表されており、2026年は「Pixel 11」が発表されるとみられています。
Google announces August 12 event for Pixel 11 and Pixel Watch 5
https://9to5google.com/2026/07/07/made-by-google-2026-invite/
Google announces Pixel 11 launch event in August | The Verge
https://www.theverge.com/tech/962313/made-by-google-pixel-11-launch-event
「Made by Google」はGoogleによる新端末発表イベントで、記事作成時点では内容について明かされていませんが、スマートフォン「Pixel」シリーズの新機種「Pixel 11」が発表されるとみられています。また、スマートウォッチ「Pixel Watch 5」の発表も期待されています。
出回っている噂によると、発表される「Pixel 11」シリーズは「Pixel 11」「Pixel 11 Pro」「Pixel 11 Pro XL」「Pixel 11 Pro Fold」の4モデル。ストレージ容量は128GBが選択肢からなくなり、Pixel 11は256GBか512GBの2択、他3モデルは256GB・512GB・1TBの3択となります。また、メモリ価格の高騰に伴い、前モデルと比較しておよそ2万円弱の値上げになるとみられています。
Google Pixel 11 : on vous dévoile les prix et la date de sortie en exclusivité | Dealabs Magazine
https://www.dealabs.com/magazine/google-pixel-11-on-vous-devoile-les-prix-et-la-date-de-sortie-en-exclusivite-61540
Pixel 11 leak reveals the trade-off Google is making with its next flagship
https://www.androidpolice.com/pixel-11-leak-reveals-trade-off-google-making-next-flagship/
基調講演は東部時間の8月12日18時(日本時間13日7時)開始予定となっていて、「例年に比べて遅い時間のスタート」との指摘があります。
なお、2025年の「Made by Google」は8月21日に開催され、「Pixel 10」シリーズや「Pixel Watch 4」などが発表されました。
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in ハードウェア, Posted by logc_nt
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