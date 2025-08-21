Geminiと会話できるGoogle製完全ワイヤレスイヤホン「Pixel Buds 2a」登場、ノイズキャンセル機能付きで2万3800円
Googleが完全ワイヤレスイヤホン「Pixel Buds 2a」を日本時間の2025年8月21日に発表しました。合わせて、「Google Pixel Buds Pro 2」の新色も発表されています。
Google Pixel Buds 2a - 心地よいサウンドを、もっと身近に
https://store.google.com/product/pixel_buds_2a?hl=ja
Made by Google ‘25 - YouTube
詳細は順次更新予定です。
