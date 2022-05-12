2022年05月12日 10時35分 ハードウェア

Googleが初のアクティブノイズキャンセル搭載フルワイヤレスイヤホン「Pixel Buds Pro」を発表



Googleが、2022年5月12日から開催されている開発者向けイベント「Google I/O 2022」で、ワイヤレスイヤホンの新製品「Pixel Buds Pro」を発表しました。価格は税込2万3800円で、発売は2022年7月28日です。



Google Pixel Buds Pro - Google ストア

https://store.google.com/product/pixel_buds_pro



Google Japan Blog: プレミアムなワイヤレス イヤホン Google Pixel Buds Pro 発表

https://japan.googleblog.com/2022/05/google-pixel-buds-pro.html



Googleが今回発表したGoogle Pixel Buds Proは、同社のワイヤレスイヤホンとしては初めてアクティブノイズキャンセル(ANC)を搭載しているほか、耳にあわせてノイズキャンセリング効果を調整する「Silent Seal」機能にも対応しています。



#PixelBuds Pro are the first Pixel Buds with Active Noise Cancellation with Silent Seal™.



They adapt to your ear and block outside sounds so you can hear more of the music you love.#GoogleIO pic.twitter.com/ZO2xbwtqiH — Made By Google (@madebygoogle)



ノイズをシャットアウトするのとは逆に、「外部音取り込みモード」で周りの音や人の声を聞くことも可能です。



#PixelBuds Pro let you turn Transparency mode on and off to let in the outside world—or not, we don’t judge. ✨????#GoogleIO pic.twitter.com/5QG9ESZo9K — Made By Google (@madebygoogle)



「OK Google」と話しかけて使用するGoogleアシスタントにも対応。道案内や40言語のリアルタイム翻訳などを利用できるほか、イヤホンはIPX4、ケースはIPX2の防水性能に準拠しているため、日常的な外出から激しい運動、ジョギング中に小雨が降ってきた時など、生活の幅広いシーンに適応しています。





Google Pixel Buds Pro単体で最長11時間音楽が再生ができるほか、ケースでの充電も合わせれば最長31時間の音楽再生が可能。ANCも最長7時間使用できるため、飛行機での長時間のフライト時にも安心してANCをオンにできるとのこと。



価格は税込2万3800円で、2022年7月21日からGoogleストアで予約販売が開始され、7月28日からGoogleストアや各地の販売店で販売される予定です。カラーはCoral、Fog、Charcoal、Lemongrassの4色が用意されています。



#PixelBuds Pro come in four fun colors!



Which one will you go with?#GoogleIO pic.twitter.com/NEqFbySUSL — Made By Google (@madebygoogle)