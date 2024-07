Samsungが「Galaxy Watch Ultra」や「Galaxy Buds3 Pro」などGalaxy Watch＆Galaxy Budsの新モデルを発表

・関連記事

SamsungがGalaxy Unpackedイベントを7月10日22時に開催へ、Galaxy AIのアップデートやGalaxy Z Fold 6/Flip 6の発表を予定 - GIGAZINE



「Galaxy Z Fold6」「Galaxy Z Flip6」のスペックシートとマーケティング資料全体がネット上に流出 - GIGAZINE



Samsungの折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold 6」の360度レンダリング動画と5K画像がリークされる - GIGAZINE



Samsungの労働組合が3日間のストライキに突入 - GIGAZINE



Samsungが従業員に「危機感を植え付けるため」週6日勤務に移行、ただし幹部のみ - GIGAZINE



2024年07月11日 11時16分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.