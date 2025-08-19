Samsungがワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds3 FE」を発表、改善されたANC＆アップグレードされたオーディオ品質を備え約2万2000円から
2025年8月18日、Samsungがアクティブノイズキャンセリング(ANC)を搭載したワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds3 FE」を発表しました。2024年7月に登場した「Galaxy Buds3／3 Pro」の廉価版で、音質の向上やANCの強化などが図られています。
Galaxy Buds3 FE | Early Access | Samsung US
https://www.samsung.com/us/mobile-audio/galaxy-buds3-fe/
Samsung Introduces Galaxy Buds3 FE With Iconic Design, Enhanced Sound and Galaxy AI Integration – Samsung Global Newsroom
https://news.samsung.com/global/samsung-introduces-galaxy-buds3-fe-with-iconic-design-enhanced-sound-and-galaxy-ai-integration
New Galaxy Buds 3 FE bring Pro-level features at a much lower price - Android Authority
https://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-buds-3-fe-launched-3588316/
Galaxy Buds 3 FE debut as Samsung's budget-friendly wireless earbuds
https://www.pocket-lint.com/samsung-galaxy-buds-3-fe/
Galaxy Buds3 FEはGalaxy Buds3 Proに近いデザインで、マット仕上げになっています。ANC、バックグラウンドノイズ低減、通話品質などが強化されていて、Galaxy Buds3が2万7500円から、Galaxy Buds3 Proが3万8500円からのところ、Galaxy Buds3 FEは149.99ドル(約2万2000円)と手頃な価格で買えるようになっています。
Galaxy Buds3 FEはANCオフで最大8.5時間、ANCオンで最大6時間の連続再生が可能。515mAhのバッテリーを搭載した充電ケースも合わせると、ANCオフで最大30時間、ANCオンで最大24時間の使用が可能です。
一番の特徴はGoogleのAI「Gemini」をサポートしていることで、Samsungにとって初めてのAIアシスタントを搭載したイヤホンとなります。Samsungによると、「Hey Google」といったフレーズを使用することでGeminiを呼び出し、毎日のスケジュールやメールを確認したり、ライブ翻訳機能を利用したりできるとのこと。
ライブ翻訳機能は、Galaxy AI Interpreterアプリを搭載したSamsungスマートフォンでのみ利用可能。外国語の講義を聞いたり、別の言語を話す人と会話をしたりできます。
Galaxy Buds 3 FEとGalaxy Buds 3 Proの違いはスピーカー構成で、Buds 3 FEは片方向スピーカーシステムを採用しているのに対し、Buds 3 Proは双方向スピーカーシステムを採用しています。また、Galaxy Buds3およびBuds3 Proの防水・防じん等級がIP57なのに対し、Galaxy Buds3 FEはIP54であること、Galaxy Buds3およびBuds3 Proが24bit Hi-Fiオーディオに対応しているのに対し、Galaxy Buds3 FEは対応していないなどの違いがあります。
Galaxy Buds3 FEは2025年9月5日から順次発売されます。
・関連記事
Samsungの完全ワイヤレスBluetoothイヤホン「Galaxy Buds」実機レビュー、ワンタッチで外部音聞き取りも可能に - GIGAZINE
SamsungのBudsシリーズ最長のバッテリー持続時間でありながら価格を抑えたワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds FE」フォトレビュー - GIGAZINE
Samsungの1万円台で購入できるワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds FE」のノイズキャンセリング機能を試してみた - GIGAZINE
Samsungの1万円台ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds FE」を落としたときに捜索できる機能などさまざまなオプションを試してみた - GIGAZINE
Samsungが「Galaxy Watch Ultra」や「Galaxy Buds3 Pro」などGalaxy Watch＆Galaxy Budsの新モデルを発表 - GIGAZINE
Galaxy Buds3 Proの出荷開始日が2024年7月24日から8月28日に延期、品質上の問題のため - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ハードウェア, Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article Samsung announces Galaxy Buds 3 FE wirel….