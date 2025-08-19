2025年08月19日 15時11分 ハードウェア

Samsungがワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds3 FE」を発表、改善されたANC＆アップグレードされたオーディオ品質を備え約2万2000円から



2025年8月18日、Samsungがアクティブノイズキャンセリング(ANC)を搭載したワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds3 FE」を発表しました。2024年7月に登場した「Galaxy Buds3／3 Pro」の廉価版で、音質の向上やANCの強化などが図られています。



Galaxy Buds3 FE | Early Access | Samsung US

https://www.samsung.com/us/mobile-audio/galaxy-buds3-fe/



Samsung Introduces Galaxy Buds3 FE With Iconic Design, Enhanced Sound and Galaxy AI Integration – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/samsung-introduces-galaxy-buds3-fe-with-iconic-design-enhanced-sound-and-galaxy-ai-integration



New Galaxy Buds 3 FE bring Pro-level features at a much lower price - Android Authority

https://www.androidauthority.com/samsung-galaxy-buds-3-fe-launched-3588316/



Galaxy Buds 3 FE debut as Samsung's budget-friendly wireless earbuds

https://www.pocket-lint.com/samsung-galaxy-buds-3-fe/



Galaxy Buds3 FEはGalaxy Buds3 Proに近いデザインで、マット仕上げになっています。ANC、バックグラウンドノイズ低減、通話品質などが強化されていて、Galaxy Buds3が2万7500円から、Galaxy Buds3 Proが3万8500円からのところ、Galaxy Buds3 FEは149.99ドル(約2万2000円)と手頃な価格で買えるようになっています。





Galaxy Buds3 FEはANCオフで最大8.5時間、ANCオンで最大6時間の連続再生が可能。515mAhのバッテリーを搭載した充電ケースも合わせると、ANCオフで最大30時間、ANCオンで最大24時間の使用が可能です。



一番の特徴はGoogleのAI「Gemini」をサポートしていることで、Samsungにとって初めてのAIアシスタントを搭載したイヤホンとなります。Samsungによると、「Hey Google」といったフレーズを使用することでGeminiを呼び出し、毎日のスケジュールやメールを確認したり、ライブ翻訳機能を利用したりできるとのこと。





ライブ翻訳機能は、Galaxy AI Interpreterアプリを搭載したSamsungスマートフォンでのみ利用可能。外国語の講義を聞いたり、別の言語を話す人と会話をしたりできます。



Galaxy Buds 3 FEとGalaxy Buds 3 Proの違いはスピーカー構成で、Buds 3 FEは片方向スピーカーシステムを採用しているのに対し、Buds 3 Proは双方向スピーカーシステムを採用しています。また、Galaxy Buds3およびBuds3 Proの防水・防じん等級がIP57なのに対し、Galaxy Buds3 FEはIP54であること、Galaxy Buds3およびBuds3 Proが24bit Hi-Fiオーディオに対応しているのに対し、Galaxy Buds3 FEは対応していないなどの違いがあります。



Galaxy Buds3 FEは2025年9月5日から順次発売されます。

