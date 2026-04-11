2026年04月11日 23時45分 レビュー

音質をはじめ全体的にグレードアップされている「Samsung Galaxy Buds4 Pro／Buds4」を使ってみた



前世代モデルの問題点を着実に改善したSamsungのワイヤレスイヤホン,

Galaxy Buds4・Galaxy Buds4 Proを借りて、実際に試してみました。



Samsung Galaxy Buds4 Pro (Samsung.com限定) ピンクゴールド | ワイヤレスイヤホン | Samsung Japan 公式

https://www.samsung.com/jp/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds4-pro-pink-gold-sm-r640nzdaxjp/



Samsung Galaxy Buds4 ブラック | ワイヤレスイヤホン | Samsung Japan 公式

https://www.samsung.com/jp/audio-sound/galaxy-buds/galaxy-buds4-black-sm-r540nzkaxjp/



左が「Samsung Galaxy Buds4」のブラック、右が「Samsung Galaxy Buds4 Pro」のピンクゴールドです。ケースはいずれもフタ側がクリア素材になっていて、中のイヤホンが見えるようになっています。





フタを開けるとこんな感じ。イヤホンの本体色とケースの色はおそろい。ケース前面の「SAMSUNG」ロゴの下にバッテリーインジケーターランプがあります。





ケース背面に充電用のUSB Type-Cポートと接続ボタンがあります。





底面にはコイルが内蔵されているので、ワイヤレス充電も可能です。





Buds4はケースから取り出すとこんな感じのインイヤー型イヤホン。





Buds4 Proはイヤーチップ付きのカナル型イヤホンです。





Buds4装着時のイメージ。





Buds4 Pro装着時のイメージ。装着するとイヤーチップは完全に見えなくなるので、外観上の差異はマイク部分の微妙な形状の違いのみになります。





Buds4はケース込みで実測54g。





Buds4 Proはケース込みで実測55g。





ペアリングはケースのフタを開いて行います。直近のGalaxyシリーズの場合、近くに置いておくとフタを開いただけでペアリング用ダイアログが表示されて接続が可能。また、一度ペアリングすると、以後は「ケースのフタを開けて耳に装着したときには接続が完了している」ぐらいの速度で接続できます。





初回ペアリング時にはジェスチャー操作などのチュートリアルが表示されます。





ノイズキャンセリング内容や各種コントロールは細かく設定可能。





「周囲の音に自動切り替え」では、音声やサイレンの検出有無を切り替えられます。





イヤホンコントロールの内容はこんな感じ。





ピンチからの長押し操作は、デフォルトだとノイズコントロール切り替えになっていますが、AIアシスタント呼び出しや翻訳に変更することも可能。





音声コントロールの内容はこんな感じ。





対応言語はアメリカ英語、イギリス英語、中国語、韓国語など合計17言語。残念ながら日本語は含まれていません。





首を振って着信への応答・拒否をすることもできます。首振りジェスチャーのオンオフのほか、応答・拒否をそれぞれ「首を縦に振る」「横に振る」の好きな方に振り分け可能。





音質とエフェクトの設定内容はこんな感じ。





1つのイヤホンを複数端末とペアリングしている場合でも、端末でSamsungアカウントにログインしていれば、電話の発着信・メディア再生などのときに接続先を既定の端末に切り替えることができます。





実際に使ってみたところ、Galaxy Buds4でも音質や使い勝手への文句は思いつかず、Buds4 Proはさらにイヤーチップによる密着感の高まりで使用感がアップして、総じて「いい……」以上の感想が出てこないぐらいの品でした。ノイズキャンセリング性能については、ほとんど問題ない印象ですが、人によっては「もうちょっと強くてもいい」という人もいるかもしれません。



アクティブノイズキャンセリングON時の再生可能時間は、Buds4 Proが6時間、Buds4が5時間で、いずれも映画2本分ぐらいは問題なし。接続復帰が素早いので、使わないタイミングに積極的にケースに戻す使い方だと、バッテリー残量のことを意識するタイミングはありませんでした。





Samsung Galaxy Buds4 Proは公式ストアでは4万1250円での販売。Amazonでは4万1248円での取り扱いがありました。なお、カラーは基本がホワイトとブラックの2色。公式ストアでは限定カラーのピンクゴールドも選択可能です。



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Samsung Galaxy Buds4は公式ストアでは3万1350円での販売。Amazonでは3万1348円での取り扱いがありました。カラーはホワイトとブラックの2色です。



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