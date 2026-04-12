2026年04月12日 08時00分 レビュー

畳めば片手で持ち運べるくらいコンパクトになるキングジムの「ノートパソコンスタンド(折畳式)」レビュー



ノートPCを持ち運んで使う際にPCスタンドを用いる場合、PCスタンドの携帯性も重要になってきます。キングジムの「ノートパソコンスタンド(折畳式)」は折りたたむと超コンパクトになる設計が特徴。抽選で当たるGIGAZINEプレゼント企画のためにキングジムから提供してもらったので、実際にレビューしてみました。



ノートパソコンスタンド（折畳式）｜キングジム公式オンラインストア - キングジム公式オンラインストア

https://kingjim.com/products/nps30



これが「ノートパソコンスタンド(折畳式)」のパッケージ。





中には携帯用ケースとスタンド本体、取扱説明書が入っていました。





スタンド本体の大きさは幅約44mm×奥行き約127mm。





高さは約21mm。重量は約190gです。





折りたたまれている状態から実際に展開していきます。まずはシリコンが付いている部分を左右に展開。





裏返して開いていきます。





展開完了。





アームスタンド部で角度調整を行います。





調整完了。





最後に滑りを防ぐ保護パッドを立てます。





ノートPCを乗せて完成。軽さの割に強度はしっかりしていて、普通のタイピング程度の力の加え方であれば不安定に感じることはありませんでした。キングジムによると、11～15.6インチノートPC・タブレットに対応していて、耐荷重は5kgだそうです。





保護パッドはスタンドの滑りを防いで安定感を維持します。角度をうまく調整すれば手に当たることもありません。





アームスタンド部の角度は6段階で調整できます。一番低いところで約10度。





一番高いところで約30度でした。





「ノートパソコンスタンド(折畳式)」のキングジムオンラインサイトでの価格は税込4180円。Amazon.co.jpでは記事作成時点でセール価格の税込3749円で販売されていました。



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