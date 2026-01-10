2026年01月10日 08時00分 レビュー

360度くるっと回してどこからでも見やすい「タブレットスタンド(回転式・アルミ製) PDA-STN87S」を使ってみた



タブレットを支えるツールとしては、タブレットをがっちりつかんで保持するタブレットアームや卓上に置いて使うタブレットスタンドがあります。サンワサプライの「タブレットスタンド(回転式・アルミ製) PDA-STN87S」は、台座の軸を360度回して向きを変えられるのが特徴のスタンド。サンワサプライから2025年冬のプレゼント企画用に提供してもらったので実際に使ってみました。



PDA-STN87S【タブレットスタンド（回転式・アルミ製）】台座部分が360°回転するアルミ製のタブレットスタンド。2つのヒンジを搭載し、前後の位置調整と左右の向きを変えることが可能。｜サンワサプライ株式会社

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-STN87S



これがパッケージ。





中身はスタンドのみです。スタンドを折りたたんだ状態でのサイズは横147mm×奥行き130mm×高さ38mmです。





横から見るとこんな感じ。





2カ所あるヒンジの下側を開いてみました。ヒンジはかなり固め。





上側も開き、位置を調整すれば完成。





こんな風にタブレットを載せられます。





タブレットを載せる部分には滑り止めが付いています。





台座の下も滑り止め付き。





台座の上にあるのが360度回転する軸です。





この軸を中心に、タブレットを載せる部分を回転させられます。軸は軽く、弱い力でくるっと簡単に回るため、タブレットをスタンドに載せたまま頻繁に操作するのには向きません。あくまで画面表示用に使っておいて、対面に来た人などにさっと見せるような使い方が理想です。





「タブレットスタンド(回転式・アルミ製) PDA-STN87S」の希望小売価格は税込5390円。サンワサプライ直営オンラインショップ「サンワダイレクト」のほか、Amazon.co.jpでも購入できます。



Amazon.co.jp: サンワサプライ タブレットスタンド（回転式・アルミ製） PDA-STN87S : パソコン・周辺機器





また、以下のプレゼント記事からもゲットできます。



GIGAZINE冬のプレゼント大放出企画「アンケートに答えて全部持っていってください！」 - GIGAZINE

