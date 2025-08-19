2025年8月19日のヘッドラインニュース
2025年8月20日(水)11時より、なか卯で「炭火やげん軟骨親子重」が販売されます。なか卯の親子丼に、炭火で香ばしく焼き上げた九州産若鶏の「やげん軟骨」をトッピングした品で、コリコリとした食感とかむごとに広がる旨みを堪能できる一品に仕上がっているとのこと。価格は税込690円です。
【予告】炭火香るやげん軟骨のコリコリ食感がやみつきになる！なか卯に「炭火やげん軟骨親子重」が登場！
https://www.nakau.co.jp/jp/news/00084/
中国の軍事衛星がロシアのスパイ衛星の破片と衝突した可能性が浮上 - GIGAZINE
Googleが理由も告げずAndroidアプリ開発者を「抹殺」 - GIGAZINE
Apex Legendsの開発者がプレイヤーを「間抜け」「たかり屋」と罵倒して大炎上 - GIGAZINE
マーク・ザッカーバーグがメタバースで行った「自撮り」がひどすぎて批判が集まる - GIGAZINE
Appleは純正以外のワイヤレス充電器の速度を半分に制限している - GIGAZINE
ジャネット・ジャクソンのヒット曲を再生すると古いHDDがクラッシュする脆弱性が話題に - GIGAZINE
木星の表面に現れる無数の「雲の帯」が作り出されるメカニズムの解明が進む - GIGAZINE
Appleが二重スパイを利用して社内情報の流出を防いでいたことが判明 - GIGAZINE
Amazon’s Choiceラベルは「良い商品」についているわけではない - GIGAZINE
よい夏休みを過ごしたのだろう、保育園に「行ぎだぐないー！😭😭」と叫びながら担ぎ込まれている子がいた。— しいたけ☺︎👶3y (@shiitake_1544) 2025年8月18日
一方うちのこどもは、四つ脚の獣に扮し、ｼｬｧｰｯと威嚇しながら先生の元へ行き、「はい、人間にもどろうね〜」と回収されていった。先生すみません…
『徒然草』で一番好きなのは、大根を信頼して毎日食べてた人の家に賊が入った時に大根が現れて撃退してくれた話 - Togetter [トゥギャッター]
トラが入ってない食べものであってもパッケージにトラを載せていいという学びを得ました pic.twitter.com/MTt1SR9Rsp— イグニウム (@ignium) 2025年8月18日
韓国人です— 카멜리아 しおり (@camellia_shiori) 2025年8月18日
このネタも時代の流れに沿ってアプデされてます
今はソウル大学行くかVTuberになるか死ぬかの3択です https://t.co/9VMHGA9Fud
バイクで山岳道路を走ったとき pic.twitter.com/DBuDPPyrOt— ニル氏 (@Niru_Motorcycle) 2025年8月18日
医者になってから知ったんだけど摘出した｢かつて自分だったもの｣を見るとテンション上がる人は案外多い。個人的な体感としては特に女性が見たがる。男性の方が見れないんでいいですっていう人多い。— がれあ (@galea_mainmaku) 2025年8月18日
ピンポン球に超低反射塗料を塗って、ジオラマに置いてみたり。 pic.twitter.com/eYL4oaMCA9— 株式会社西日本模型 (@NishiNihonMokei) 2025年8月18日
俺ってさ途中でやる気が無くなっちまうタイプでさ https://t.co/iyKT0UNSIU pic.twitter.com/zRBxiqvvHy— Tom (@tom_naoji) 2025年8月17日
インドネシア建国80周年を祝い、インドネシア国鉄がSNSに投稿した画像にゴールドシップがいる pic.twitter.com/GB4UdPBdx1— dragoner／2日目東キ57ab (@dragoner_JP) 2025年8月18日
教職の道を諦めたあとに始めたブルーアーカイブで「先生」と呼ばれるのが辛くて辞めた人を知ってる。 https://t.co/2HG3AaWrH6— 乃義@ C106(土)西“の”-31a／艦隊金沢E-2 (@komuginogi) 2025年8月18日
鬼滅の知識がないまま、何柱になりたいかの話し合いに参加した結果、貝柱になることが決まりました— 池澤春菜 (@haluna7) 2025年8月18日
スーパーに幼い男の子を連れた夫婦がいたんだけど、男の子がデカい声で「ママは〜綺麗だから〜恋柱！」とか言ってて(うわ〜可愛い〜！)と思ってたら、旦那のほうが「じゃあパパは？」って聞いたんだよね。そしたら「パパは人だから人柱」って返してて、笑い堪えるの大変だった。— さばりんご。 (@sabaringoo) 2025年8月18日
予想：サイダーゼリーの中にデラウェアがぎっちり詰まってたらビジュ素敵なのでは？— すりごま🐾 (@surigoma2012) 2025年8月18日
実際：今までで一番まずそう。カエルの卵かな#5分ゼリー部 pic.twitter.com/JztHmeqzg0
5年以上前だけどメルカリで「こちら購入可能ですか？」って聞いたら「いいですよ！値下げします！」って半額以下にしてくれて「いやいや流石に下げすぎでは？」って言ったら「今日は機嫌がいいからね！なんと夕飯が大好物のエビピラフ！」って返ってきて、この取引今でもたまに思い出して笑顔になる。— 九藤｜総集本🙌通販中🙌 (@Saori_Kudou_) 2025年8月18日
象が貫通してきているセーター pic.twitter.com/9xdXZl9wDS— ダサセーター画像 (@dasasweater) 2025年8月18日
美容室に来たらヘアアイロン持って待機してる… おしゃれさんだ… pic.twitter.com/IFK0pM6Zlr— おさんぽピンプク (@osanpopinpuku) 2025年8月18日
BL小説書いてる人なのか知らんけど取引でこれ来たとき笑い転げた https://t.co/NzI4kEk3pu pic.twitter.com/o23SkZsHM5— あ (@OcxyCa) 2025年8月18日
疫病が４０００年前に欧州からアジアへ謎の蔓延、原因を解明か - CNN.co.jp
ウナギ「完全養殖」へ一歩 仔魚のエサ開発、安定成長に期待 | 毎日新聞
日本製鉄くん『強酸性泉にも耐久性を持つチタン製グレーチングを開発しました！』高価そうで腐食よりも泥棒が心配になる「採用済みなの強い」 - Togetter [トゥギャッター]
ウェザーニューズ、世界144か国と地域の気象警報及び災害ニュースの提供を開始 - 日本経済新聞
神様は猫、新たな「猫神社」発見 絵馬「倍返し」の風習とは? | 毎日新聞
小惑星「２０２４ ＹＲ４」、地球ではなく月に衝突する可能性 そのとき何が起きるのか？＜上＞(1/2) - CNN.co.jp
東北大学が一般入試を廃止して「2050年までに一般入試ゼロ」を明言したが「金持ち優遇になるのでは」「東北大学の危機感の現れ」と賛否分かれる - Togetter [トゥギャッター]
凍結口座から2400万円余引き出したか 容疑者3人再逮捕 | NHK | 事件
クリミア半島の放棄とＮＡＴＯへの非加盟、トランプ氏がウクライナに同意求める - CNN.co.jp
公明 斉藤代表“首相指名選挙で石破首相選んだ責任” 続投支持 | NHK | 国会
米ニューヨーク市でレジオネラ症の感染拡大、感染者１０１人に - CNN.co.jp
「神谷代表に詰められ、声は震えていた」 参政党元女性秘書を自殺に追い込んだ“パワハラ的言動” 告発した元スタッフには「訴訟で口封じ」か | デイリー新潮
米国人の飲酒率、過去最低に 過半数が「アルコールは健康に悪い」と回答 - CNN.co.jp
入管庁、外国人の派遣労働把握へ 専門職資格で単純作業、是正必要|47NEWS（よんななニュース）
斎藤知事、国会議員と懇談会廃止の方針に波紋 課題共有減に懸念の声 | 毎日新聞
首相「辞める必要ない」54%、「辞めるべきだ」36% 朝日世論 [石破政権]：朝日新聞
中国、米の人権状況を酷評「金が政治を支配」「移民が非人道的扱い」「他国の人権を侵害」 - 産経ニュース
陸自宮古島司令、市民と8月19日に面談へ 恫喝問題巡り駐屯地内で | 沖縄タイムス＋プラス
「クマ殺し」「無能集団が」自治体に「無理解」抗議200件 電話2時間「非常につらい」 - 産経ニュース
「みんなで大家さん」配当遅延 巨大プロジェクトほぼ更地 1口100万円から投資募集
ＪＲ鹿児島本線 植木〜荒尾 運転見合わせ 盛り土崩れる｜NHK 熊本県のニュース
大分 別府 ＪＲ日豊本線の踏切で人身事故 １人死亡｜NHK 大分県のニュース
10代の男女3人が乗った車が住宅に突っ込む 女子大学生（19）死亡「大きな衝突音がして…」三重･松阪市 | 名古屋・愛知・岐阜・三重のニュース【CBC news】 | CBC web (1ページ)
【速報】１０トンダンプと衝突しバイクの運転手が意識不明 大阪・茨木市
JICA 国内自治体をアフリカ各国の「ホームタウン」に認定へ | NHK | アフリカ
アメリカ トランプ政権 6000人以上学生ビザ取り消し SNS投稿内容の審査強化 留学生受け入れ厳格化 | NHK | アメリカ
ウクライナの「安全の保証」、日豪など30カ国参加へ NATO事務総長 - 日本経済新聞
【分析】ホワイトハウスでの会合、プーチン氏に対し欧州が出した答えだった - CNN.co.jp
トランプ氏、ウクライナ和平維持のための米軍派遣の可能性排除せず 大きな方針転換の可能性 - CNN.co.jp
「トランプ氏にノーベル平和賞を」 各国が相次ぎ推薦 「安上がり」な対米外交のツールに - 産経ニュース
トランプ大統領 ゼレンスキー大統領 欧州各国首脳らの会合終わる 国際部のデスクが解説 | NHK | ゼレンスキー大統領
トランプ氏、ゼレンスキー氏の黒スーツ姿にご機嫌 前回は服装めぐり小競り合い - CNN.co.jp
欧州各地で記録的な山火事、市長は「生きたまま焼かれている」と訴え スペインでは４３度越え予想 - CNN.co.jp
外国人共生「税金使うのはおかしい」「日本人への冷遇」…静岡県知事の提言に批判のメールや電話 : 読売新聞
【解説】 諦め、裏切り……プーチン氏へのドンバス割譲、ウクライナにとって何を意味するのか - BBCニュース
ウクライナ大統領「戦争終結はロシア次第」 トランプ氏圧力受け 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
米特使、イスラエルに「停戦順守」要求 ヒズボラ武装解除着手で 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
ウクライナ合意なければ新たな制裁も ルビオ氏 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
“石破辞めるなデモ”主催者が独占告白2時間 ネトウヨ少年がリベラルに目覚め、デモを主催した理由《父親は“ある宗教”の信者だった》 | 文春オンライン
メラニア氏の「平和の手紙」 プーチン氏が会談で受け取り 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
今年の新米5kg7800円も 異常な高値に業者も困惑 「備蓄米売り切れない」悲鳴も
大阪・道頓堀 2人死亡の火災 過去の立ち入り検査で現場ビルに法令違反 | NHK | 大阪府
自民 臨時総裁選の是非を判断する手続きの議論を開始 | NHK | 自民党総裁選
トランプ大統領 “ロシアとウクライナ 両首脳会談へ調整開始” | NHK | トランプ大統領
北海道 羅臼岳 駆除されたヒグマが男性襲ったと断定 DNA一致 | NHK | クマ被害
岩手 矢巾町 クマがメロンくわえて去る 【動画】警察と町 注意呼びかけ | NHK | クマ被害
北朝鮮 キム総書記 米軍と韓国軍の合同軍事演習を非難 | NHK | 北朝鮮情勢
新米の価格 ことしはどうなる?【動画解説】2025年8月19日 おはよう日本で放送 | NHK | コメ
石破首相 “ウクライナの「安全の保証」法律など踏まえ検討” | NHK | ウクライナ情勢
67年前の赤ちゃん取り違え 同時期生まれ数十人特定 文書発送へ | NHK | 東京都
大阪・関西万博 入場券の販売 “黒字目安超える” 博覧会協会 | NHK | 大阪・関西万博
ミニストップ 店内調理のおにぎりに実際と異なる消費期限表示 全国の23店舗で | NHK | 小売業
日本で働く「29人に1人」が外国人 割合急増、産業維持へ不可欠 [外国人]：朝日新聞
町田警察署長 女性署員にセクハラ発言で警視総監注意受け辞職 | NHK | セクハラ問題
ガザの新たな停戦案、ハマスが受け入れ表明 - CNN.co.jp
ゼレンスキー氏、プーチン氏との会談は「無条件」で - CNN.co.jp
【分析】ウクライナの暗雲が晴れる、トランプ氏の次の動きまでは - CNN.co.jp
イスラエル軍の元諜報トップ、ガザでは５万人の死が「必要」と発言 録音が流出(1/2) - CNN.co.jp
SNS選挙は「フェーズ2」に 拡散する動画が招いた多党化時代 [参院選（参議院選挙）2025][チームみらい]：朝日新聞
政府「日本をスパイ天国だと考えてない」山本太郎氏の質問主意書に 「取り締まり徹底で」 - 産経ニュース
【速報】河川の占用料 ８３０件、約１０７３万円占用者に請求せず 担当者１人で管理 徳島・阿南市 | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ
“利益10万円”「ハッピーセット」買い占め“転売ヤー”独自取材「あれはマックが悪い もう1回やって」｜FNNプライムオンライン
インド人シェフ「日本人はローリエの量が少なすぎる、インドではこれくらい」真似したらすごくお店っぽい味になった - Togetter [トゥギャッター]
『家事をしていてまだ支度ができない母を見て、父が「先に行こう」と私達に言った』母が傷ついて怒った数少ない記憶と大人になってからの後悔 - Togetter [トゥギャッター]
近親相姦による弊害はハプスブルク家を追うと『死産流産』『乳幼児がすぐ死ぬ』『やたらと病弱』が現れ方として一番多いのではないかと思う - Togetter [トゥギャッター]
もうすぐ出会って１年です— ネコにごはん (@neko22gohan) 2025年8月16日
エアコンが無い祖父の家の玄関を換気のため開けていたら入って来るようになりました。何度も捕獲しようとして失敗しましたが、冬にホカペを知ってから出ていかなくなりました。 pic.twitter.com/d1eHkhcpZ5
羅臼岳のヒグマ事故「山に行ったのが悪い」という声からは「公正世界仮説」という心理があることを知られるべきだと感じる - Togetter [トゥギャッター]
「父親を刺した」中学3年の15歳少年が殺害の容疑で逮捕された事件に様々な反応集まる「悲しい事件」「母親と一緒に帰省しないんだって思ったけど」 - Togetter [トゥギャッター]
まいばすのことを悪く言うポストが流れてくるけど、でもあいつちゃんとお給料出すし働く側からしたら「まいばすけっとのココがスゴイ！」状態 - Togetter [トゥギャッター]
『外反母趾ですね〜浮腫みやすいですよねふくらはぎ張りやすいんじゃないですかそうですよね〜日常使いはニューバランスの880番を買ってみてください。ニューバランスは元は扁平足とかの治療用の矯正靴メーカーですから。880は足先にかけて幅広で歩きやすいので浮腫みにくく疲れにくいですから』 - posfie
フレンチトースト10枚中8枚食い尽くす三児の父を擁護！「食い尽くし側の意見言っていい？子供への愛情を夫にも分けてあげなよ！飢餓DV！夫可哀想！」 - posfie
東京から脱落して4年くらい経った｜わかばめ
透明と黒のボトルと太陽に晒したらどうなるか実験してみた→キンキンの水がたった10分で10℃もぬるくなった「条件変えて色々試してみたい」 - Togetter [トゥギャッター]
アメリカ人の家を見ていて、マジで理解できないのは『家は広いし地下室まであるのに、わざわざガレージに大量の物を置いて車を停めるスペース無くなって、結局車は屋外に駐車している』こと - Togetter [トゥギャッター]
近くの畑に熊が同時に10頭くらい集まって作物食ってるらしいので見に行ったマジで何頭もいた「どうすんだこれ…」「自衛隊の出番のレベルでは」 - Togetter [トゥギャッター]
ワイヤー入りブラジャーは女の体力を奪っている。ノンワイヤーブラにしたら本当に疲れない…みんな本当はワイヤー入りブラジャーが嫌いなんだと思う→賛否両論集まる - Togetter [トゥギャッター]
本物のガチ金持ちは我々と層が違うのでほぼ現実だと巡り会わない「これはある」「雰囲気からして違う」 - Togetter [トゥギャッター]
「貧乏人はペット飼うなって言うんですか！！！」ってブチ切れてる人を見たことある そうだよ→先月、病院代だけでこれ - Togetter [トゥギャッター]
エネルギー不足の人に「栄養剤を飲まそ！」より「味噌汁の具をわかめ&豆腐やめて里芋と油揚げにすっぞ！」ってなるのは管理栄養士ならではだと思ってる - Togetter [トゥギャッター]
引っ越して間もない頃、仕事を探していたら年配の方が「よう観光して決めたらええ」→後になって方言を勘違いしていたと気づいた - Togetter [トゥギャッター]
『シャンプーと石鹸を30代・40代用にしたワイ、娘からニオイが消えたと言われ嬉し泣き』あまりの快挙に商品名を知りたい人が殺到 - Togetter [トゥギャッター]
屋根修理の業者が「屋根に穴があいている」と言うのでこんな応対をしたらすごすご帰っていった、という点検商法のお話 - Togetter [トゥギャッター]
これなんだと思う？— 黒幕横丁/鯨幕村中 (@kuromaku125) 2025年8月18日
日本全国の土標本なんだぜ pic.twitter.com/A4KZeNaFs2
パラカス文化の器も好き 紀元前6-4世紀 pic.twitter.com/yEbGGJ25VJ— @momokanazawa (@momokanazawa) 2025年8月18日
パラカス文化が妙に伸びているのですが、私の専門は中世ヨーロッパ、ロマネスク美術（11-12世紀）です。アイコンのうさぎと犬の彫刻は1130代の作。右の聖堂の軒下にいます。 pic.twitter.com/kBJGhJVjXQ— @momokanazawa (@momokanazawa) 2025年8月19日
ヒッタイトの古い時代の猫形土器。— 有村元春/ Motoharu Arimura (@011235Moto) 2025年8月18日
これも非常にかわいいので定期的に写真を見たくなります。
（アナトリア文明博物館） https://t.co/izQKhVIMId pic.twitter.com/ewt8YN5od7
「30℃を下回るのは10月中旬」という衝撃のテロップ https://t.co/sDtotaDDN5— CDB＠初書籍発売中！ (@C4Dbeginner) 2025年8月17日
コールセンター（テクサポ）を10年くらいやってましたが、電話をかけてくる人の9割以上は自分が抱えている問題を言語化する能力が無いので、AIやチャットボットで捌くのはまず無理なんですよね。エスパー必須です。— さわむら (@shun1s) 2025年8月18日
だから絶対にAIに代替されない仕事のひとつだと思ってます。 https://t.co/nTiva4WLgA
こういう「技あり！」なブース見ると、あぁ創作イベントってやっぱ良いなぁ…ってなるよね。 https://t.co/H8afLW0lPo— Nidy-2D- (@beyond_the_2D) 2025年8月17日
海へ行くべきか— 海と池 (@Sea_Lake1871) 2025年8月18日
山へ行くべきか#Y字路
島根県 仁摩町 pic.twitter.com/nKxoEh5Fb9
サマルカンドで「青って200色あんねん」になった pic.twitter.com/Xr1bIyWTwn— 水牛 (@dsuigyu) 2025年8月18日
妊娠したとき「これからは人生の主人公が私じゃなくなるんだな...🥹」って少し寂しくなったりしたけど、生まれてみたら子どもと私のW主演の第二部が始まっただけだった— 七々那ナナ🖐 (@hyopopoi) 2025年8月18日
世界中にまん延するフランス料理界発のブラックな厨房文化、形勢逆転の兆し(1/2) - CNN.co.jp
【異変】海外でブーム「抹茶」外国人から大人気、飛ぶように売れる陰で…老舗は「異常」京都で今何が？（2025年1月5日掲載）｜YTV NEWS NNN
日本って限界に近づいてない？人の命や生活を支えてる仕事ほど、低賃金かつブラックな環境…現場で働く人がこれ以上少なくなったらどうなんの？ - Togetter [トゥギャッター]
2011年は290円だったスガキヤラーメンは現在430円、ドル換算すると2011年は4ドルだったのに現在は3ドルになっている→為替を学ぶいい機会と話題に - Togetter [トゥギャッター]
「現状維持は衰退」教の末路を郵便局で見た話 - 勝手に更新される毎日
野菜がランダムに届く宅配サービスを続けていていろいろと困ることもあるが普段は買わない野菜が届くので「健康のための罰ゲーム的な感覚」で続けてる - Togetter [トゥギャッター]
米国の移植医療をめぐる状況と、ひとりの移植医の悔恨を語る回顧録の傑作──『呼吸を取り戻せ | 肺移植がもたらす奇跡と悲劇』 - 基本読書
いい大学に入ると階層が上昇するのは嘘。僕は地方から東大入ったけど、有名進学校出身の層が同級生の多くのを占めていて、入学前から階層が固定されていた→みんな当然のように海外旅行や留学の経験があって、都内に実家があった - posfie
話が通じないことが増えてきた80代後半の親にAirPodsをプレゼントしてみたら、懐かしい母が戻ってきた「補聴器は使ってくれない…いいかも」 - Togetter [トゥギャッター]
ユーザー検索やシリーズ検索ができる新しい検索ページをリリースしました【PC版ニコニコ動画】｜ニコニコインフォ
【Hothotレビュー】何でもは積んでないわよ。積めることだけ。プロジェクタ内蔵タブレット「Blackview Active 12 Pro」 - PC Watch
カビ生えた、ヨレヨレテープを救え! 音声アーカイブの“駆け込み寺”ティアックカスタマーソリューションズに潜入 - AV Watch
Datadogのコスト最適化〜ログのコストを70%削減した話〜 - Nealle Developer's Blog
なぜサイボウズは W3C のメンバーに加入したのか？その真意を聞いてみた - Cybozu Inside Out | サイボウズエンジニアのブログ
アゴダでトラブル経験2割 「返信なし」2割、「自己解決を」5割 - 日本経済新聞
米国でのAI台頭によりIT大手を中心に大卒の採用が冷え込みつつある「IT業界が供給過多」「結局人がやらないといけないフェーズが多いんじゃないか」 - Togetter [トゥギャッター]
デンソー、QRコード®特設サイトを開設 ｜ ニュースルーム ｜ ニュース ｜ DENSO - 株式会社デンソー / Crafting the Core /
QRコード®特設ページ
あなたの家のNASも載ってるかも!? ネット上の“公開資産”を勝手に調査する「Censys」から情報を削除する【イニシャルB】 - INTERNET Watch
最古のブックマークとそれが生まれた地 - 大西ブログ
はてなブックマーク20周年
一度に大量のファイルを書き込むとSSDに障害が発生するとの不具合報告。最悪アクセスできなくなる。Windows11 24H2にて。KB5063878 / KB5062660に起因か ［Update 3: 単体の大きなファイルも対象］ | ニッチなPCゲーマーの環境構築Z
KB6053878ストレージ不具合に関する検証結果の公表です_(:3 」∠)_— ねこるすきー (@Necoru_cat) 2025年8月17日
冒頭の一文、意味が理解できない人は読まないでください pic.twitter.com/XBqwOv8n5B
総務省｜報道資料｜楽天モバイル株式会社に対する通信の秘密の保護、漏えい報告書の提出及びコンプライアンス・リスク管理体制構築の徹底に係る措置（指導）
楽天モバイル株式会社（代表取締役社長 矢澤 俊介。以下「楽天モバイル社」といいます。）からの報告により、通信の秘密に係る情報が掲載されているユーザ向けWebページである「my楽天モバイル」にログインが可能なID及びパスワードの組合せが、第三者によって不正に入手され、ユーザの通信の秘密が閲覧可能な状態にあったことが発覚しました。これは、電気通信事業法（昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。）第4条第1項に規定する通信の秘密の漏えいがあったものと認められます（以下「本漏えい事案」といいます。）。
また、楽天モバイル社からの報告によれば、同社は、遅くとも令和7年2月27日までには通信の秘密に係る情報が漏えいした事実を認知していたにもかかわらず、情報漏えい事案としての検討及び対応を行っておらず、当省に対して、通信の秘密の漏えいに関する報告の第一報が行われたのは同年6月17日でした。これは、遅滞なく漏えい報告書を提出するよう定める法第28条第1項第2号イへの違反と認められます。
総務省 楽天モバイルに厳重注意 利用者の情報流出などめぐり | NHK | 通信
楽天モバイルをめぐっては、少年グループがことし2月にかけて利用者のIDやパスワード少なくともおよそ7000回線分を不正に入手するなどした事案が発生しました。
総務省によりますと、この事案は「通信の秘密」の漏えいにあたり、すぐに国に報告することが法律で定められていますが、楽天モバイルは事態を把握してから3か月以上も報告をしていませんでした。
「ChargeSPOT」モバイルバッテリーの不正出品について | ChargeSPOT
横浜 60代女性 SNS通じうその投資話で約1億円被害 警察が捜査 | NHK | 事件
はてなブックマークは20周年を迎えました - はてなブックマーク開発ブログ
NTTデータは40万円支援 、社内コミュニティーは意外と効果が大きいらしい | 日経クロステック（xTECH）
大企業から、クリティカルな個人情報が入った誤送信メールが来たので「間違ってますよ、相手に電話なりで連絡して正しいメールアドレスを確認されたほうが良いですよ」と返信したのに、音沙汰がない - posfie
女性エンジニアが大学生向けの講習会で「静的Webサイトを作る所から始めよう」とを繰り返してたら最後の質問コーナーで「なんでエッチなサイトを作る必要があるんですか？」って質問が来た - posfie
『アイム・オン・オブザベーション・デューティ7』 | PS5® & PS4® Games - YouTube
『ペルソナ５: The Phantom X』 TVCM -「究極の学園RPG！」編- - YouTube
『DOOM Eternal』 – コミュニティMOD登場（4K） - YouTube
猫が喜ぶ映像【RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚】 - YouTube
Guilty Gear -Strive- Starter Guide - Lucy - YouTube
『ヴァレット／VARLET』挿入歌MV 埜間江茉（CV.古賀 葵）「継承」 - YouTube
創作界隈で話題になる「兵站の書き方」ですが、「コミケ参加者全員を明日までにTDLに連れて行く」を想定すると、相当にリアリティが出るのでオススメ - Togetter [トゥギャッター]
お姉さん「お聞きしたいことがあるのですが」コスプレ中のワイ「いいですよ（チェインメイルの編み方とかやろな）」→ハイレベルな展開＆ご本人登場 - Togetter [トゥギャッター]
もはや定番？アイマス関裕美のファンが全国から集結 岐阜の「聖地」で関広見まつり：中日新聞Web
【武論尊さんも登場】有名な自己啓発小説「アルケミスト」のコミカライズを担当された漫画家の中村環さんが「ニートだった自分が漫画家になるまでの数年間」の振り返りをマンガで描く - Togetter [トゥギャッター]
ニートわいが— 中村環🖋漫画描き『アルケミスト』発売中！📚 (@nakamura_tamaki) 2025年8月17日
漫画家になるまでのお話👀
(1/4) pic.twitter.com/bxpbcLGx1R
卑猥と判定されかねないペイントをしたバイクが警察に囲まれていたが色々大丈夫なのか？「近所で見た」「 前はルイズの絵だった？」 - Togetter [トゥギャッター]
458,000円のポケカが販売スタッフのミスで「45,800円支払った購入者」に渡される→お店は残額を請求しているが法律的に有効なのか - Togetter [トゥギャッター]
大奥記徹底考察【ゆっくり解説】 - ニコニコ動画
白膠花高校ローション相撲部 - 水あさと | 少年ジャンプ＋
🎊バロン吉元『徒然草』㊗19刷記念🎊— バロン吉元@連載中『あゝ、荒野』 (@BaronYoshimoto) 2024年9月8日
重版御礼🎉
一番人気の第68段を特別公開‼
健康オタクの役人が大根に命を救われる話
(1/2) pic.twitter.com/zVRVJcFyUl
『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』ノンクレジットエンディング映像 - YouTube
2025年8月18日
TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期ティザーPV│2026年1月放送開始 - YouTube
TVアニメ『あかね噺』ティザーPV｜2026年放送決定！ - YouTube
The Elder Scrolls Online - 新ダンジョン「影の宴」 - YouTube
『Lost Soul Aside』 ”アリーナ”パワートレーラー - YouTube
カービィのエアライダー Direct 2025.8.19 - YouTube
童磨の武器といえば鋭い鉄扇だけど、そういえば扇を投げて的を倒す日本の伝統遊びあったよな～と調べてみたらゾッとしちゃった… - Togetter [トゥギャッター]
［インタビュー］パルコは，ゲームのために，何ができるか。PARCO GAMESのキーパーソンたちに聞く，ゲーム部門立ち上げの思いとは
『ゼンレスゾーンゼロ』プロデューサー李振宇インタビュー：みんなで粘って調整し続ける『ゼンゼロ』流のキャラ作りについて聞いてみた
新レーベル「PARCO GAMES」創設 | 株式会社パルコのプレスリリース
PARCO GAMES
【殴られて右半身麻痺に…】広陵高校野球部、10年前にも起きていた暴力事案を告発 病室で監督が発した非情すぎる一言 問題が公に説明されにくい構造｜NEWSポストセブン
買い取ったテープに入っていた女性シンガーのライブ音源がなんか凄い→ただ名前も曲名も分からないので誰か教えて「これは気になる」 - Togetter [トゥギャッター]
買い取ったテープに入っていた日本人女性シンガーのライブ音源が民謡×フリージャズみたいな感じでなんだか凄かったのですが、アーティスト名や曲名の記載がなく誰だかわからず。70年代の録音だと思うのですが、持ち主もわからないらしいので、どなたか心当たりあったら教えてください。 pic.twitter.com/4c8AQWpchz— 珍屋 レコード(MEZURASHIYA) (@mezurashiya) 2025年8月18日
微糖で甘さ控えめ『ワンダ 大人のミルクコーヒー』
『カルピスソーダ 夜のひととき オレンジ＆ピーチ』8月26日発売
伝説の2週間！神出鬼没の『チーチー』2種が今だけ全国で登場！ホワイト&チェダーの2種類のとろけるチーズが織りなす贅沢な味わい！「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」新商品！朝マック®限定「チーチーダブチソーセージマフィン」も！8月20日(水)から9月2日(火)の2週間限定販売 | マクドナルド公式
「ヨーグルチェ マスカットヨーグルト味」を、9月1日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト
『蜜がけかりんとう』シリーズ新発売 カフェ気分を味わう“新感覚のＷ蜜がけかりんとう” | 亀田製菓株式会社
ザックザク食感のポテトスナックに、カップタイプが新登場！「ギザじゃが・濃バターしょうゆ味」新発売- ニュースリリース | 東ハト
秋の王道の味わい！モンブランを食べてくりぃ～ 『モンブランのサンダー』新発売 | ニュース | 有楽製菓
