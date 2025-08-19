2025年8月19日のヘッドラインニュース

よい夏休みを過ごしたのだろう、保育園に「行ぎだぐないー！😭😭」と叫びながら担ぎ込まれている子がいた。

一方うちのこどもは、四つ脚の獣に扮し、ｼｬｧｰｯと威嚇しながら先生の元へ行き、「はい、人間にもどろうね〜」と回収されていった。先生すみません…