2025年8月29日のヘッドラインニュース

松屋系列のとんかつ専門店「松のや」で、2025年9月3日(水)15時から「チキンむねかつ」が発売となります。注文が入ってから揚げ始めるので、特製パン粉の香ばしい香りと揚げたてのサクサク食感を堪能できる一品で、粒マスタードソースとの相性も抜群だとのこと。価格はノーマルの定食が税込890円で、その他、ロースかつや唐揚げと組み合わせた定食や、チキンむねかつ丼などもあります。
【松のや】しっとりやわらか食感「チキンむねかつ」発売｜松屋フーズ
https://www.matsuyafoods.co.jp/whatsnew/menu/115926.html
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
死んだのを無かったことにすると大規模なロールバックが発生するのに対し転生は関係ないサーバーへのアカウント追加だけなので気持ちは分かる 個人情報流出のお詫びでクオカード送るようなもん https://t.co/e4pTQLVk3U— NJRecalls (@NJRecalls) 2025年8月28日
さすが高専生 pic.twitter.com/TjbbeikAxA— うり (@rury_uri) 2025年8月28日
いやだよこんな…見たことも聞いたこともないのに、乗れるわけないよ！ https://t.co/laZjoyzDAr— 緒方恵美 (@Megumi_Ogata) 2025年8月29日
僕らのチームでつくった万博の「いらっしゃい」ミャクミャクと、「ワクワク」ミャクミャクのモニュメントの移設先が無事決まりました。大阪府により太陽の塔と同じ万博記念公園へ移設されることに。万博後もこのモニュメントが太陽の塔とともに愛され続けることを祈っています。ご尽力いただいた関係者… https://t.co/FQOFVwrddN pic.twitter.com/muqOBBvE8O— 引地耕太 | VISIONs CEO / COMMONs 代表 (@kouta_hikichi) 2025年8月29日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
絶滅したはずが、国内２か所の水族館にいた「スライゴ」…スタッフ「まさか貴重な生き物だったなんて」 : 読売新聞
100歳のノーベル賞学者が語る量子力学 江崎玲於奈さんが越えた壁：朝日新聞
文学部でIT技術を学べる慶應義塾大学の図書館・情報学 「情報を扱う力」が評価、コンサルなどに就職 | 朝日新聞Thinkキャンパス
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
認知症の可能性指摘も 精密検査わずか7％ 伸び悩む背景は 早期受診を | NHK | 医療・健康
船？謎の物体が漂流 沖縄・渡嘉敷島の周辺 海面3ｍ、全長16mか - 琉球新報デジタル
有名投資家名乗る人物からSNS通じ投資詐欺か 被害1億8000万円 | NHK | 事件
難民申請中の子ども「強制送還しないで」 議員会館で関係省庁に訴え [東京都] [外国人]：朝日新聞
イスラエル攻撃で死亡のロイター契約カメラマン、ガザから伝え続けた民間人の苦しみ | ロイター
ガザの病院狙った時間差攻撃で新映像、砲撃は３回だった 現場に集まった記者や救急隊員を直撃 - CNN.co.jp
ネタニヤフ氏「ガザで怪物どもを野放しにしておくわけにはいかない」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
フジテレビ、計50億円の賠償求め提訴 港前社長と大多元専務に対し [フジテレビ問題]：朝日新聞
アイリスオーヤマ パックごはん 20万食余を自主回収へ | NHK | 小売業
麻薬王から没収の2兆円超、最貧困層に分配を メキシコ大統領 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
復旧へJRも関与を 米坂線検討会議 自治体が注文 ／新潟 | 毎日新聞
「裸とわいせつは同じではない」ネパール最高裁、ヒンズー教修行者の伝統擁護 写真12枚 国際ニュース：AFPBB News
相次ぐ強制送還に「心配で眠れない」 仮放免の子どもが入管庁に直接訴え 識者「入管行政は聖域ではない」：東京新聞デジタル
ネタニヤフ氏、アルメニア人虐殺を「ジェノサイド」認定 トルコ猛反発 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
東京23区 8月の消費者物価指数 前年同月比2.5％上昇 | NHK | 消費者物価指数
福岡厚労相 坑道で見つかった人骨 “遺骨収集に該当せず” | NHK | 山口県
山火事対応に当たろうとしていた消防隊員、不法滞在で逮捕 米 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
国道上の“ポツンとバス停”ついに移設――しかし…国の勧告を3度拒んだ鹿児島交通はバス停を廃止へ 「苦渋の決断」 | 鹿児島のニュース | 南日本新聞デジタル
防衛省、長射程ミサイルを熊本に配備へ 「反撃能力」保有に向け一歩 | 毎日新聞
米 感染症対策を担うCDC所長 就任1か月足らずで解任 | NHK | アメリカ
川崎重工業で不正疑い 海上自衛隊の潜水艦エンジン 燃費性能関わる検査で | NHK | 防衛省・自衛隊
【速報】首相、9月2日の戦後80年見解表明見送り|47NEWS（よんななニュース）
「ホームタウン＝移民受け入れ」はデマなのに…苦情電話に疲れ果てる自治体 過剰反応でこの国が失うものは：東京新聞デジタル
豊かさに溺れ、非生産的で野心のない国へ...「世界がうらやむ国」ノルウェーがハマった落とし穴｜ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
「千葉県も地元も振り回された」知事の怒り収まらず 洋上風力撤退に | 毎日新聞
ホームタウン「虚偽でも拡散で利益得る集団ある」「SNS適切規制議論を」 千葉知事指摘 - 産経ニュース
ウクライナにロの大規模攻撃、米特使「トランプ氏の和平努力損なう」 | ロイター
福島第一原発2号機の核燃料デブリ 2つ目の分析結果を公表 | NHK | 福島第一原発
「弁当食べるのが遅い」と暴力 中1担任が不適切指導5件 神奈川 | 毎日新聞
「違憲」「すぐ再審を」 最高裁で反対意見を書き続けた判事の6年間：朝日新聞
“解任は不当” FRBクック理事がトランプ大統領を提訴 | NHK | 金融
千葉・熊谷俊人知事「哀悼の意を表したい」 関東大震災後に虐殺された朝鮮人の追悼式に弔電を送る意向：東京新聞デジタル
不動産仲介で書類偽造容疑 不正契約の部屋は犯罪拠点 2人逮捕 | 毎日新聞
旧統一教会と韓国の尹前政権 自民党旧安倍派との相似形 - 日本経済新聞
川崎重工業、潜水艦エンジンも不正の疑い 海上自衛隊向けで - 日本経済新聞
【スクープ】トキの放鳥、本州中心に 佐渡市での計画的な実施はせず、2026年度から | 新潟日報デジタルプラス
ロシアによる大規模攻撃 ウクライナの首都キーウで子ども含む少なくとも23人が死亡 トランプ政権高官が非難 | NHK | ウクライナ情勢
新潟 住宅で父親と子どもあわせて3人死亡 無理心中の可能性も | NHK | 事件
神奈川県愛川町 資材置き場の袋から見つかった数人分の骨 死後50年以上が経過か | NHK | 事件
関電 使用済み核燃料 2035年末までに中間貯蔵施設に搬出開始へ | NHK | 各地の原発
体外受精で出生 2023年は約8万5000人 3年連続で過去最多 | NHK | 医療・健康
明治大ラグビー部 20歳未満飲酒で学生5人活動停止処分 発表 | NHK | #ラグビー
ゴッホ美術館、改修資金不足で「閉館の危機」 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
はびこる野生大麻 検挙、後を絶たず 除去は6道県だけ 1位は？ [北海道]：朝日新聞
持病抱え33時間、「全避難」対応し死亡 公務員なら当たり前なのか：朝日新聞
反ユダヤ主義的「憎悪」 フランスで追悼樹伐採の兄弟逮捕 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
都内でもクマ出没、渓流釣りの男性の背後から「落石のような音」…振り向いた瞬間に顔など出血 : 読売新聞
原発は一般施設と同じ？ 規制庁幹部が語った巨大噴火の「社会通念」：朝日新聞
トランプ政権、辞任拒否の疾病対策センター所長を解任 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
アングル：英国で広がる「国旗掲揚運動」、反移民気運を反映と警戒する声も | ロイター
「ナイジェリア人よ、木更津へ行こう」黒人男性の呼びかけ動画拡散 JICA事業めぐり誤解か - 社会 : 日刊スポーツ
維新 石井章参院議員 議員辞職の意向明らかに | NHK | 参議院
自動運転実証実験中のバスが街路樹に衝突 少なくとも1人軽傷 | NHK | 自動車
【速報】京都市、暑さの「50-50」全国一番乗り 猛暑日と熱帯夜が年50日、国内史上初の2年連続｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
ハマスが降伏しなければガザ併合を イスラエル極右閣僚 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
太陽光パネル リサイクルの義務づけ 政府 見直し検討を発表 | NHK | 環境省
大阪万博:ミャクミャク「高く売れる」、万博会場内ストアでグッズ万引き相次ぐ…フリマアプリで定価の１・５倍も : 読売新聞
イスラエルとレバノン国境 停戦監視部隊 来年末終了へ 国連 | NHK | 国連安全保障理事会
原発地域振興特別措置法の適用範囲 半径30キロ圏内に拡大へ | NHK | 各地の原発
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
くっ、、、出かけなければいけないのにこの手が無限ナデナデしてしまう pic.twitter.com/A5QMLPL9ef— もきゅ (@anchan20180825) 2025年8月27日
まーた勝手にインターホン出てセールスの人に特大ﾆｬｰﾝかましてた pic.twitter.com/KZq2k1AkHN— もきゅ (@anchan20180825) 2025年8月28日
兵庫県警が男に任意同行を求めたが「忘れ物をした」と言い自宅で自身の首と腹を刺し死亡した事件、警察に責任を求める声もあるが、限界もある - Togetter [トゥギャッター]
父が倒れて以来脳障害が残ってしまって普段はまともに会話ができないが久々に会ってバイトを始めたことを言ったら…「大丈夫だ。何かあったらすぐ相談するんだよ」とちゃんと会話のラリーができて泣いた話 - Togetter [トゥギャッター]
「1時間で燃え尽きる蚊取り線香を使って45分を計れ、蚊取り線香は複数使用可」というクイズに知恵を絞るみなさん…1/4折るなどパワーで解決するのは不可 - Togetter [トゥギャッター]
『覆水盆に返らず』の英訳は『It's no use crying over spilt milk』だと中学の時に習ったが、アメリカで会話中に使ったら「それ今ジジイしか言わない」って言われた - Togetter [トゥギャッター]
その道の人しかわからない職業病とかの話がめっちゃ好きやから色々知りたい→医者、保育士、作家、店員、演奏家など、様々な職業の人のつい言ってしまう、やってしまうことが続々と集結 - Togetter [トゥギャッター]
『説明下手な人は正直すぎる』全部話そうとして失敗する人が勘違いしてることが当事者からも周囲の人からもわかりみ「誠実じゃないと思ってた」 - Togetter [トゥギャッター]
田舎で移住者がよそ者扱いされずに溶け込める組織が2つある…消防団と猟友会である→その理由とは？「その土地に利を与えなければ余所者のまま」 - Togetter [トゥギャッター]
地熱発電については、そのように考えた先人達が、「行政にも民間にも資金がふんだんにあったバブル期」に、地熱発電の普及に尽力してたんですよ。— 加藤AZUKI (@azukiglg) 2025年8月28日
で、地熱発電を実現するためには、有望な地熱井戸を掘る必要があって、どこに「当たり」の熱源があるか分からない。… https://t.co/vQVoksYj8U
橋から飛び降りようとした男性を救った大人と高校生達に感謝状→これに批判が集まってしまうのは何故なのか - Togetter [トゥギャッター]
インドのお金持ちの結婚式に参列してみたら、驚きの連続だった話… 細かいことは気にせずノリノリでお祝いして、ご飯を食べろ - Togetter [トゥギャッター]
ちなみに。— 一般社団法人 小谷村観光連盟【公式】 (@otari_kanko) 2025年8月29日
南小谷駅と同じく、中土駅も開業90周年を迎えます。
長らく大糸線の終点であったため、方向転換用の転車台（英国製手動式）があったことは周知の事実。
できれば動態保存して欲しかった・・・ですね。
しかし、雪が詰まると動かせなくなるので昼夜問わず除雪をしていたとか・・・。#小谷村 pic.twitter.com/a0xYSNuSol
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
「レンタル怖い人」で「怖い人」として働きたい方を募集します。ご希望の方はDMもしくはLINEで顔・風貌がわかる写真、簡単な経歴、所在地を送ってください。— レンタル怖い人 (@rentalkowaihito) 2025年8月28日
「怖い人」として働ける目安ですが、ちょっと目つきが悪いとかではダメです。HPの「スタッフ一覧」をご参考ください。…
レンタル怖い人…もし相手が暴力団とかその周辺者だったら、洒落にならないくらい揉めます。一般の人が思ってる以上にこじれます。カタギがヤクザの論法を使ったら、あっちは手加減なしでヤクザ対応になる。こっちがカタギの一線をはみ出さないのが、最強の楯なのに。俺はものすごく抵抗あります。— 鈴木智彦／SUZUKI TOMOHIKO (@yonakiishi) 2025年8月28日
これ最強のシノギビジネスでしょ— 佐藤裕也(yuyasato) (@yuya_aos) 2025年8月28日
後ろめたいことに呼んでもらって利用者から料金をもらう（1稼ぎ）
同席したときに聞いたネタで利用者をゆすって巻き上げる（2稼ぎ）
利用者はリスクとか考えないバカであることが確定なので個人情報を詐欺グループに販売（3稼ぎ）
一粒で3度おいしい https://t.co/9ECPADXsML
ソニー株式会社 | FeliCa | 法人のお客様 | お知らせ
「FeliCa」の脆弱性に関する一部報道について | 電子マネー 楽天Edy
2025年8月28日に、ソニー株式会社が提供する通信技術である「FeliCa」に改ざんなどが可能となる脆弱性があるとの一部報道がありましたが、「楽天Edy」は独自のセキュリティ対策を導入しているため、お客様への影響はございません。
FeliCa の脆弱性に関する一部報道について｜PASMO（パスモ）
FeliCa脆弱性に関する報道について | イオンカード 暮らしのマネーサイト
当社グループのWAONについても対象のFeliCaチップを搭載したカードが一部ございますが、開発元であるソニー株式会社より得ている情報をもとに当社で検証を行った結果、WAONは独自のセキュリティが有効に機能しているため、安心してご利用いただけることを確認しております。
FeliCa ICチップに関する報道について｜QUICPay
Felica（フェリカ）のセキュリティーに重大な脆弱性 データ改ざんされる恐れ | 社会 | 全国のニュース | 福井新聞ONLINE
フェリカは交通系ICや電子マネーなどシステムごとに全てのカードや機器で同じ暗号鍵を共有する仕組みだ。切敷氏によると、脆弱性があるのは旧型のフェリカ。新型のフェリカでは修正されていたが、暗号鍵は新旧で共有しているため、新型カードの改ざんも可能だという。ソニーは具体的な対策を明らかにしていないが、抜本的な解決には脆弱性のある旧型カードを全て使えなくするしかないとみられる。
ソニー、フェリカに脆弱性 17年以前のICカードの一部に該当 - 日本経済新聞
ソニーによるとフェリカの脆弱性が見つかるのは初めて。現時点でJR東日本の交通系ICサービス「モバイルSuica（スイカ）」など、スマートフォンなどで使うフェリカシステムには脆弱性は確認されていないという。
【独自】フェリカに重大な脆弱性 交通系IC、データ改ざんの恐れ | NEWSjp
ドコモからのお知らせ : FeliCa脆弱性に関する一部報道について | お知らせ | NTTドコモ
LINE 著名人なりすましアカウントに「認証済み」表示 | NHK | フェイク対策
「au Starlink Direct」がデータ通信に対応、19アプリ・6機種から - ケータイ Watch
世界初、スターリンクとauスマホで「山や海でもアプリが使える」――気になるiPhoneとLINEの対応 - ケータイ Watch
rigayaの日記兼メモ帳 QSVEnc 8.00
ワクチンの「シェディング」でコロナ感染？ ネットで話題、根拠なし [新型コロナウイルス]：朝日新聞
Twilogの復旧状況と残りの復旧ステップに関しまして｜Togetter（トゥギャッター ）
Windowsアップデート（KB5063878）によってSSDが認識されなくなる問題について - Microsoft Q&A
Vivaldi、立場を表明：人間のブラウジングのために | Vivaldi Browser
環境省 リチウムイオン電池の使い方や廃棄方法 啓発強化へ | NHK | 環境省
Claude Codeを「第二の自分」にする、Obsidianを脳として。 #AIエージェント - Qiita
Xperia 1 VIIの不具合に対する再発防止策と品質向上の取り組みについて | Xperia（エクスペリア） | ソニー
スマートフォン「Xperia 1 VII」において、電源が落ちる、再起動がかかる、電源が入らない事象がまれに発生する件に関しまして、多くのお客様にご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。また、交換対応に際しては、お客様にお手間をおかけし、さらに一部のお客様には交換品のご用意に時間を要しましたことにつきましても、深くお詫び申し上げます。
本件に対する原因究明と再発防止策の実施を経て、2025年8月27日より販売を順次再開しております。
私たちは本件を重大な問題として受け止め、原因の詳細な分析を行うとともに、その結果に基づいて再発防止策を策定しました。Xperiaでは、すべてのお客様に安心して製品をご利用いただけるよう、以下の取り組みを通じて、より高い品質基準での製造を推進してまいります。
科捜研の女とかに出てくる「監視カメラの画像を鮮明にしてみます」という謎フィルター、昔から「なんだよこれ」って思ってたけど今では「そんなAIが勝手に描いた顔を証拠にしていいわけねえだろ！」という別のツッコミが生まれている - posfie
オンラインカジノ問題を契機に政府がまたサイトブロッキング法制化の検討を開始、今回はどうなる？ | HON[.]jp News Blog
AとかSのランク表記文化っていつからあるの？という疑問を解決したくて資料を漁ってみた→思った以上に歴史がありそうでインターネットだけでは辿り着けなさそうだった - Togetter [トゥギャッター]
なんとー！— ちろる🐎చిరొరు🇯🇮 (@tirol_rururu) 2025年8月29日
JAIHOが配信サービスを終了するんだって！？
（だからアマプラとかで見られるようになってきてたのか）
JAIHOの配信が始まった時、本当にうれしかったし、テルグ語映画の日本語字幕版をたくさんたくさん見せてもらいました。
本当にありがとうございました😭🙏 pic.twitter.com/uLd4wcMbQg
VRChatユーザー4000人アンケートレポート：新規ユーザーの動向とインサイト - pixiv inside
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
🍥イベント開催決定！🍥— 「らんま1/2」TVアニメ公式【第2期は2025年10月4日より！】 (@ranma_pr) 2025年8月28日
第2期特別先行上映会＆トークショー!!
🗓 10月4日(土)
昼の部：14:00〜
夜の部：17:30〜
📍ユナイテッド・シネマ豊洲にて
🗣出演： #山口勝平 #日髙のり子
チケット抽選先行受付も本日スタート！✨
▼詳しくは▼https://t.co/7gjCIi9c1P#らんまアニメ #ranma pic.twitter.com/RoMPL01eYI
水差し男爵、中に人が入る都合上ああなってるだけで、本当はガラスの体してる可能性………令和にC Gリメイクすることになったら透けてる可能性…… pic.twitter.com/lrcZi2usnd— 不意歯 (@fibber8160) 2025年8月28日
ドイツ年間ゲーム大賞で林尚志さんが日本人初受賞「ボムバスターズ」ボードゲームに詳しい安田均さんに聞く | NHK | WEB特集 | ニュース深掘り
電撃大王『とある暗部の少女共棲』コミカライズの連載休止と今後について｜strelka
「絵描きは脳梗塞になりやすい」一年前に脳梗塞で入院した漫画家が自身の経験をもとに注意喚起「集中して描いていると無意識に呼吸で止まる現象が」 - Togetter [トゥギャッター]
高難度の出撃モード「深き夜」が出現 : ELDEN RING NIGHTREIGN - OFFICIAL SITE | エルデンリング ナイトレイン オフィシャルサイト
泳いだ後のカンガルー pic.twitter.com/PBuBIQHxvo— エカキ510（生物模倣組合） (@ekaki510) 2025年8月27日
「レーションを食べるアイドル」をリクエストされて投稿したら韓国人たちが発狂→なんか地雷踏んだ？と焦ってたら意外な理由が明かされた「あの味が…」 - Togetter [トゥギャッター]
skebリクエストありがとうございました！— AMAMA@C106 土曜日南j-11b (@AMAMA_ill) 2025年8月28日
レーションを食べるあさひ pic.twitter.com/HmVc2Fbes2
中国人留学生、日本で漫画家の夢とカルチャーギャップに奮闘する（1/10）#漫画が読めるハッシュタグ pic.twitter.com/FjyxAtYHov— フィール・ヤング編集部 (@FEELYOUNG_ed) 2023年12月5日
群馬民はなんだかんだディスりつつも、結局愛着あってそれなりに好きな群馬おやつ。【焼きまんじゅう】(1/2) #ごはん図鑑 pic.twitter.com/gp4X7WIanS— なぐも (@nagumon) 2023年10月25日
【TVアニメ2026年放送！】『お気楽領主の楽しい領地防衛』シリーズ好評発売中！【CV.内山夕実】 - YouTube
【期間限定】「ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される」無料公開 ｜ 第1話「お姉様の代わりだなんて絶対無理です」 - YouTube
TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』｜2025年10月3日(金)24:00より放送 - YouTube
今からでも間に合う！TVアニメ「らんま1/2」第1期 ダイジェストムービー ／ "Ranma1/2" Season 1 Digest Movie - YouTube
SONIC MUSIC EXPERIENCE Tokyo July 12, 2025 - YouTube
『Lost Soul Aside』ローンチトレーラー - YouTube
TVアニメ「お気楽領主の楽しい領地防衛」第1弾PV｜2026年放送開始 - YouTube
Trailer: R-Type Tactics I・II Cosmos - YouTube
「KINJAZ」x 『SHINOBI 復讐の斬撃』コラボレーションダンス動画 - YouTube
『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』デジタルデラックスエディション紹介映像 - YouTube
【崩壊：スターレイル】ケリュドラ キャラクターPV 「盤上に上がる」 - YouTube
『NODE：アンタリが残した最後の祝福』 - ローンチトレーラー - YouTube
『ストリートファイター6』×『モンスターハンターワイルズ』 コラボイベント開催告知トレーラー - YouTube
『Cairn』- フリーソロモード 公開トレーラー - YouTube
「成年向け」「都条例」「わいせつ図画」「BL」と「性器修正」についてエロ漫画研究者・稀見理都先生の話 - posfie
面白いゲームを作る常識「レベルデザイン」とは？没入させるために必要な考え方を、知久 温氏に聞いた
協力企業との共創が育む獅白杯 無二のロイヤリティ | COVERedge
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
日本全国の「タローマン」ファンの皆さん、— swgm (@swgm1138) 2025年8月28日
こんにちは、こんにちは。
私はここ数日タローマンのフリー音源特定にハマっているのですが、
ついに「登場ファンファーレ」の発掘に成功致しました！
昭和100年の節目にこのような瞬間を迎えられたこと、とても嬉しく思います。https://t.co/sCoY93mC5b
広陵高校 暴力問題 スポーツ庁 室伏長官 「世間に説明義務」 | NHK | #高校野球
「南京事件」描く映画、中国で大ヒット 残虐描写を多くの子どもが鑑賞 写真11枚 国際ニュース：AFPBB News
◆新商品（衣・食・住）
【予告】抹茶ラテの芳醇な味わいで、心安らぐ秋のひとときを。一番摘み抹茶を使用した「白玉抹茶ラテ」が登場！
