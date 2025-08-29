2025年8月29日のヘッドラインニュース

レンタル怖い人…もし相手が暴力団とかその周辺者だったら、洒落にならないくらい揉めます。一般の人が思ってる以上にこじれます。カタギがヤクザの論法を使ったら、あっちは手加減なしでヤクザ対応になる。こっちがカタギの一線をはみ出さないのが、最強の楯なのに。俺はものすごく抵抗あります。