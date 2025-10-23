2025年10月23日のヘッドラインニュース
松屋から、こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味がぎゅぎゅっと凝縮されたスープにチゲの辛さが染みわたる「牛豆腐キムチチゲ」が登場します。海鮮だしと牛肉のうまみが利いた商品で、2025年は単品とセットに加えて「牛カルビ焼肉定食」とのセットも用意されています。税込価格は単品580円、「牛豆腐キムチチゲセット」が780円、「牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉定食」が1390円で、2025年10月28日10時からの販売です。
冬の気配とともに今年も登場「牛豆腐キムチチゲ」発売｜松屋フーズ
https://www.matsuyafoods.co.jp/matsuya/whatsnew/menu/122222.html
冥王星の大気がどんどん薄くなっていることが判明 - GIGAZINE
「雇った殺し屋が下請けを雇う」ということが繰り返されて「5次請けの殺し屋」が誕生してしまう - GIGAZINE
Wi-Fi接続の範囲を60m以上も広げる技術が開発される、ソフトウェアアップデートだけで簡単に導入可能 - GIGAZINE
「辛いやつ作って」「親子丼食べたいよね」というムチャぶりに応えたマクドナルド「旨辛てりやきマックバーガー」「親子てりやきマックバーガー」など新バーガーを食べてきた - GIGAZINE
日課のポケモンGOプレイ中に強盗に遭遇した女性が射殺される - GIGAZINE
「ダイエットで一番大事なのは食事制限」ではない、運動には「カロリー消費」を超えた効果がある - GIGAZINE
紀元前に沈んだ「世界で最も古い難破船」が海底から発見される - GIGAZINE
「iPhone 12」速攻フォトレビュー、スタイリッシュに進化した新デザインはこんな感じ - GIGAZINE
サウジアラビアに建造中のメガシティ「THE LINE」をドローンで空撮 - GIGAZINE
Google製スマートフォンの最新モデル「Pixel 4」＆「Pixel 4 XL」開封＆外観レビュー - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
維新の吉村洋文代表からミャクミャクをプレゼントされた石破茂前首相 pic.twitter.com/DQvp7pIP1h— 東スポ文化部ニュース班(芸能政治社会ネット) (@tospo_seiji) 2025年10月21日
職場に田中さんという事務員がいて— トナカイ (@santona_tonakai) 2025年10月21日
よく忘れ物をする人なんだけど今日はハンコを忘れたようで
「スペアとして田中さんのハンコ、職場にもう一つ置いておく？」
と提案したら
「スペアならありますよー」
と言って引き出しを開けて同僚の中田さんのハンコを逆さまにして使い始めたのが今日のハイライト
ウチの父親に「おお、静岡から名産品でも届いたか。」と言わしめた意匠の梱包。— Sin (@Sin2154) 2025年10月22日
残念だが父よ、ソレは銘茶や鰻パイではない。 pic.twitter.com/h6t3MgAl2S
工事現場の横通るとき、「はいワンコ通りまーす」って言われた日。— 薄茶のいぬ (@usucha_inu) 2025年10月21日
ちょっと緊張した面持ちの犬。 pic.twitter.com/c7YUFRQpYe
日本でとれたサバを— Kazumi in HCMC (@kazumiito_hcmc) 2025年10月22日
ベトナムで加工して
日本に再輸入、お惣菜にされてコンビニで売られて、私に買われて
ベトナムに戻る機内で食べられた。
2往復したサバ🐟🇯🇻🇯🇻 pic.twitter.com/6HS5dJkTaw
祖母宅を掃除している母からなんか凄いの出てきた！と連絡が。見事な鼈甲のかんざし一式。全くの門外漢なんだけど、見る方が見ればわかるんだろうか pic.twitter.com/El5HeJWa0P— くるみゆべし (@NociYubeshi) 2025年10月22日
北海道から来た友達が九州の山でコレ見て縮みあがっていた。 pic.twitter.com/HTZ7x4fO67— AQUAさん (@TenMi119) 2025年10月22日
令和さん（7） https://t.co/hEmk8bj4QH pic.twitter.com/ucdwn2z1DO— 退屈健 (@sentakubasami1) 2025年10月22日
猫の好きなところ pic.twitter.com/4mkDjAeCMq— うさぎのみみちゃん😇9/7コミティアC46a (@usagitoseino) 2025年10月21日
トナラーされた💢💢💢— 大輝 (@DaikingFL5R) 2025年10月22日
ありえない話し❗
謝れ‼謝れ‼謝れ‼ pic.twitter.com/tQdoffO7rM
2025年10月22日
ではうちの子はドングリの上でゴロゴロしてたら呼ばれて慌てて来たら背中にドングリくっ付けてるの気付かなかったんだな。。 https://t.co/j3BjjQAkuJ pic.twitter.com/RTLrfZjVAI— ストーカー撲滅@ほうき星 (@shooting_star_Q) 2025年10月21日
ANKERのここがダメ！：しょっちゅうリコールしている— 山吹オルカ????オタク医師時々VTuber (@YamabukiOrca) 2025年10月22日
ANKERのここがいい！：しょっちゅうリコールしている https://t.co/KX7AsFWAlS
この間のライブで隣の若いオタクに言われた一言— カズさん🛴🥑 (@Kazukazu_1212) 2025年10月22日
「なんでみんな18時とか18時半とかの開場に間に合うんですか？なんの仕事してるんすか？」
ほんとみんななんの仕事してるの？
(働いてるの？)
めちゃくちゃアホな親友がたばこを辞めたみたいで、あんなに吸ってたのにどうやって辞めれたの？と質問したら、「お母さんみたいな看護師さんから『たばこはやめようね、次来たときも確認するからね』と言われて、嘘つける自信がなくて…」と涙声で教えてくれていい奴すぎて笑ってしまった…— マザラバ (@MotherLoverrrr) 2025年10月21日
世界よ、これが防衛省自衛隊のツイートだ。(ガビガビ平成画質)(何一つ機能してないハッシュタグ) https://t.co/7LgtxFXiL9— 伊織🐬🐬 (@KI_YO_SHIKI_YO) 2025年10月22日
何度でも言うけど"コンテンツ"の終着点はかき氷機— 理解のある蟹くん (@kani_no_smile) 2025年10月22日
ここに辿り着いてるのはキティさん、ドラさんのレベル
ちいかわですらまだこの域には達していない pic.twitter.com/bbAx4Y4WeG
今年もこれ始まった https://t.co/mfQYlOp1kX— 田園の風物詩だった水車(大卒)(リンキィ中野)(溜息吐う)(田中)(ドラゲナイ今宵) (@tameiki_tou) 2025年10月21日
https://t.co/HLLJ0ybAPi pic.twitter.com/QAXnQ1V5B0— オピストコン太 (@Opisthokon_Ta) 2025年10月21日
山崎製パンのトラックに貼られている女の子「スージーちゃん」は— とーちゃん（さん付け不要） (@knightma310) 2025年10月22日
本名がスージー・ポーマンという１９６３（昭和３８）年生まれの女の子で、撮影当時は３歳だった。
つまり、もしご健在なら現在６２歳と推測される。 pic.twitter.com/fKgrWf0U0k
50年前に双子育てたよ…っておじいに話しかけられたんだけど、昔は双子用ベビーカーなかったから北欧から取り寄せたんだよね〜☺って言っててもう大変のレベルがちげえ〜〜〜と思ってしまった。— とんかつ☻☺︎🐕️初ﾝﾖ゛ﾊｰ゛Twins（32w） (@tonkatsu_ta) 2025年10月21日
こういう事があるので大学時代アパート1階に住んでた私は玄関をヤバおぢ住んでそう風にカモフラージュしてました— ﾕｳﾜﾝ (@BRAVA_yu) 2025年10月22日
結構ハイクオリティだったと思う https://t.co/pOkeKCnKrS pic.twitter.com/x4vYxnuWp4
近所の動物が「トゲ無効」すぎる pic.twitter.com/txTXXfaD5P— ケースワベ 【K-SUWABE】 (@KSUWABE) 2025年10月21日
もうこれの季節か pic.twitter.com/k1WgUjkTfy— yamama (@yamama_0430) 2025年10月22日
Temu二度と買わん— セィジ (@ginganobeat) 2025年10月22日
かわいいと思って買った花束💐のブランケット3つ買ったら
えぐい量の毛糸届いた
作れるかボケ
毛糸だれかいらん？あげる。 pic.twitter.com/GblRg16CUT
悪役令嬢ラノベみたいなトイレットペーパー買った pic.twitter.com/30uh85e2kJ— 島袋全優🌸腸はなくとも1~2巻発売中 (@shimazenyu) 2025年10月22日
あっ❗❗オイ‼‼— 根津さんは衰退しました (@taku68nnS14) 2025年10月21日
その、エアポンプから直吸いするやつヤメロ‼‼‼‼🐟
なんだそれ‼‼
明日水槽洗うから🙄💦💦 pic.twitter.com/E3Y77arTlx
おばあちゃんに熊の恐ろしさを教わる犬 pic.twitter.com/htSzPtSNF0— みやも (@envyclaw3860) 2025年10月21日
新旧、世代交代です— プラスチック成形の光産業 (2代目) (@hikari_pla) 2025年10月22日
銅ハンマーの正しい姿を初めて見ました😆 pic.twitter.com/YqXdOQOwyG
「高市早苗は憲政史上最も左右のバランスが取れた首相」というのを見て笑った「反証したいと思って歴代総理確認したけど完敗した」「そっちの左右か」 - Togetter
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
マスク氏、NASAと対立 月探査計画めぐり 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
絶滅危惧種アムールヒョウ、仏で初の人工授精 種の存続に希望 写真12枚 国際ニュース：AFPBB News
世界で６人に１人が悩む慢性便秘、改善の鍵になりうる果物が明らかに - CNN.co.jp
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
鈴木新農相、米価高騰での備蓄米放出はせず 前政権と異なる認識 | 毎日新聞
高市内閣の支持率７１％、歴代５位の高さ…読売世論調査 : 読売新聞
小泉防衛相、原潜「排除せず」 3文書改定に意欲|47NEWS（よんななニュース）
高市内閣支持64％、共同調査 萩生田氏の要職不適切70％|47NEWS（よんななニュース）
来年のコメ、減産の見通し 石破前首相「増産にかじ」を事実上見直し [令和の米騒動]：朝日新聞
自民党、租特改廃・金融所得課税の強化を提起 ガソリン減税の恒久財源案 - 日本経済新聞
自民とN党議員の参院会派に抗議 自民兵庫県議団が破棄申し入れへ | 毎日新聞
特定外来種ヌートリアを駆除して食材に 繁殖力旺盛で急増 イネや野菜食い荒らす
アメリカでイスラエル支持とパレスチナ支持が逆転？ キリスト教福音派に変化 MAGAの亀裂 トランプ大統領は | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ、イスラエル・パレスチナ
今治造船など17社、造船能力倍増へ3500億円 日米協力にらみ国内整備 - 日本経済新聞
【被害者が実名告白】高市早苗 元秘書が930万円詐欺罪で刑事告訴された！／維新除名議員が明かす「副首都構想は大阪への利益誘導」 | 週刊文春
維新・吉村代表、靖国参拝は「国会議員として当然」 記者会見で言及 | 毎日新聞
「朝生」共演で高市首相と“恋バナ”までした立憲・辻元清美氏が喝！ 「早苗ちゃん、維新にもだまされたらあかん！」 | AERA DIGITAL（アエラデジタル）
【速報】高市内閣支持64％、石破、岸田内閣上回る|47NEWS（よんななニュース）
【速報】副大臣、政務官に裏金関係議員7人起用へ|47NEWS（よんななニュース）
高市早苗首相、旧姓の通称使用の拡大を指示 法相に - 日本経済新聞
今井元秘書官ら参与に起用 飯島氏らは再任|47NEWS（よんななニュース）
初日から記者団の取材を嫌う閣僚が…高市政権発足 タカ派色を遠慮なく打ち出し、差別と分断が深刻化する恐れ：東京新聞デジタル
内閣官房参与に今井尚哉氏 安倍政権で首相秘書官 - 日本経済新聞
北海道知事を「ぶち殺すぞ売国奴」と脅迫か 栃木の公務員を書類送検 | 毎日新聞
高市内閣が始動、経済政策の最終責任は「政府」 日銀との連携重要 | ロイター
高市首相、「外国人政策」担当を創設 小野田紀美・経済安保相が兼務 - 日本経済新聞
石破前首相「ご恩は忘れない」 公明・斉藤代表に謝意伝える - 産経ニュース
「自己の性欲を満たすための卑劣かつ悪質な常習的な犯行」父親に懲役８年の実刑判決 約４年間、実の娘に性的暴行…当時「抵抗不能な状態だった」と認定 | MBSニュース
令和7年10月21日 高市内閣総理大臣記者会見 | 総理の演説・記者会見など | 首相官邸ホームページ
【速報】高市首相、不法滞在対策の強化を法相に指示|47NEWS（よんななニュース）
自維連立で比例削減検討、２万円現金給付を否定…公明幹部「嫌がらせだ」「自民は復帰難しくする対応」 : 読売新聞
高市政権誕生、契機は公明離脱の前日 維新幹部のショートメール | 毎日新聞
トランプ氏、司法省に350億円の補償金要求か「魔女狩りへの反撃」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
退職代行モームリ捜索 急成長し「1日100人対応」「たらい回し」：朝日新聞
高市氏、安保3文書の改定前倒しの方針 防衛費増の財源問題は深刻 [高市早苗総裁 自民党総裁]：朝日新聞
大阪万博:万博海外パビリオンの工事費未払い「１０億円超」、解決遠く…解体工事でも懸念 : 読売新聞
函館市電、車両同士が衝突 乗客2人軽傷 湯の川―十字街間で折り返し運転：北海道新聞デジタル
こういう事だったか pic.twitter.com/Hybyy610KP— ピーヨの旅日記◢ (@zEvmG9yMxJP2dX) 2025年10月23日
高市早苗首相の18閣僚への指示書、全文明らかに - 日本経済新聞
高額療養費の特例見直しを議論 厚労省、70歳以上で負担増も | NEWSjp
ルーブル美術館の盗品、売りさばくのも至難の業－闇市場か分解か - Bloomberg
「ルール守らない外国人に厳格対応」 小野田紀美氏、制度見直し強調 - 日本経済新聞
「何でこんなに偉そうなの？」石丸伸二氏 初対面の自民議員への“無礼質問”にSNSは拒否反応…自身への追及には不快感あらわ（2ページ目） | 女性自身
5歳娘の遺体を冷凍庫に遺棄 事件発覚のきっかけは”脱輪” 車が走行不能になり駆けつけた警察官に「娘が行方不明」と逮捕された37歳母親 - YouTube
鈴木農水大臣「物価高対策はおこめ券で対応できる」
小学1年生の児童ら21人ハチに刺される…複数人は搬送も全員意識あり 東京・青梅市の今井小学校で｜FNNプライムオンライン
児童ら22人が「クロスズメバチ」に刺されたか 東京・青梅の小学校：朝日新聞
クルド人からも悲痛な叫び JICA（国際協力機構）が国内4市をアフリカ諸国の「ホームタウン」認定で大炎上 | AERA DIGITAL（アエラデジタル）
鈴木農水大臣「物価高対策はおこめ券で対応できる」 備蓄米めぐり「法改正が必要」
中流消滅、7人に1人が「最下層」 格差データが示す日本企業の罪 - 日本経済新聞
「野良犬」とパワハラされ自殺 新入社員の心を壊した社長の「指導」 | 毎日新聞
単独インタビュー 石破茂首相 私だけに明かした「戦後80年メッセージ」の深層 | 毎日新聞
「宗教2世、あの時書いていれば」 安倍元首相銃撃事件、作家の後悔 [安倍晋三元首相銃撃事件]：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
シャンプー・リンスの詰め替え時に容器を洗浄・乾燥させないと緑膿菌が混入する恐れ→みんなどうしてる？「秘伝のタレみたいに継ぎ足してた」「ボトル買い替えてる」 - Togetter
「モームリ」の疑惑とは？退職代行のプロが詳しく解説｜退職代行ローキ
弁護士法27条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で弁護士業務の周旋をしてはならない」と明確に禁止しています。
なぜこんな法律があるのでしょうか？それは戦後の混乱期に「事件屋」と呼ばれる悪質業者が横行していたからです。
彼らは依頼者を弁護士に紹介する代わりに多額の紹介料を受け取り、その結果、依頼者は本来必要のない高額な弁護士費用を払わされていました。この苦い経験から、弁護士以外の者が報酬目的で弁護士業務を斡旋することが法律で禁止されたのです。
「過去の社内コンクール作品で、1番リアルだったのは何ですか？」と問われると。— 株式会社いわさき_食品サンプル (@IWASAKI_SAMPLE) 2025年10月19日
たくさん思い浮かぶのですが・・・
こちらは、リアルに過ぎる佇まいでした。もう食品サンプルに見えない。
いわさきコンクールすげぇ( ;∀;)#食品サンプル #かやくご飯 pic.twitter.com/irgCZq9fV6
高市総理誕生の件が韓国であまり話題になっていないのは、韓国人がカンボジアで拉致監禁され死亡した事件の方がヤバいからなのかも - Togetter
リプ欄、自然派っぽい人達が勝手に怒ってて申し訳ないけど面白い。後発組が何でもかんでも「無添加」って書いて通常添加物使わない食品の旧来メーカーが不利益被ってたのを正してくれただけですよ、今回の消費者庁はマトモな仕事をしてくれてます https://t.co/vDaQXjFH8L— 魚食くん (@GyoshokuKun) 2025年10月22日
シフォンケーキ焼いた💛— のん (@nongohaaan) 2025年10月22日
冷まし中 pic.twitter.com/Y8HHrYdZsd
寒いので梅酒のお湯割りをした結果— しゅう (@shu_hi23) 2025年10月22日
↓
変形 https://t.co/cef55WN8yD pic.twitter.com/1vy0wC8etb
夫がスイートポテトを作ってくれていて、「芋が50g余った。これはラップして残しておいていい？」と言うので「？全部使わないの？」と聞いたら「250gのレシピなのに300gになってしまう」と言うので「？他も少し増やしてみては？」と言ったら「そっか。他の材料も×5分の6にする。大さじ1も何gか測ってあ…— サメ美???? (@asagamatakuru__) 2025年10月21日
←納車時 カスタム後→ pic.twitter.com/EmZHZgHrT0— しじみとん (@shijimiton) 2025年10月21日
全てのケーキに可愛すぎるワンコが乗っててやばいんやがwwwwなんゃこれ、帰り買う pic.twitter.com/QhzPK1qcAF— K🦭 (@nrkgy) 2025年10月22日
今年も秋を閉じ込めました。— ぱーりんか │ Bar Pálinka (@BarPalinka) 2025年10月21日
自家製金木犀シロップがあまりにも美しいのでみんな見て https://t.co/87fAJeTKMh pic.twitter.com/Rwh1xnIX2b
飼っているハムスターがくさネズミって呼びたくなるくらいちっこ臭い→病院で見てもらいその正体が分かった「イケメンハムなんや」 - Togetter
母から「かわいい！」と言われ育てられ、別に可愛くないことは自覚しつつ大人になったが、今思うと親が狂ったように言う「かわいい！」を浴びといてよかった - Togetter
秋田のキャンプ場にいた時、ある人が「お肉あげたら喜んで肉咥えてった」と熊に餌付け… 翌日の夜、熊が襲来し皆が逃げる中、熊が向かったのは前日に餌を投げた人が逃げ込んだ車の方だった - Togetter
ホテルに泊まるとき「せっかくだから」と普段使わないラメ入りバスボムを使う人がいるが、ホテルにパニックを巻き起こす原因となりうる従業員の天敵なので使わないでほしいという話 - Togetter
新設された「特定親族特別控除」により年末調整でミス多発が懸念される事態に→「大学生の子の所得を正確に把握するなんてムリ」「制度設計のミスだよ」 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
「グエー」、臨終のユーモアがネット揺さぶる◆死の間際に投稿予約？がん研究機関に「香典」続々：時事ドットコム
アスクル、サイバー被害は物流部門に集中 システム複雑化で復旧困難 - 日本経済新聞
両親も知らなかった「死んだンゴ」 がんで死去した津別の元北大生・中山さん最期の日々 がん研究機関への寄付急増：北海道新聞デジタル
予約したホテルに着いて名前を伝えたら、予約されてないと言われた…→スマホを見せて確認してもらったところ、思わぬ事実が判明「意外とよくあるやつ」「すぐ予約確認しに行った」 - Togetter
アンカー “モバイルバッテリーなど自主回収 発火のおそれ” | NHKニュース | 経済産業省
オンラインの本人確認が厳格化、券面撮影など原則廃止へ iPhoneでの確認は時期尚早 | 日経クロステック（xTECH）
「グエー死んだンゴ」8文字からの寄付の輪 遺族「がん研究進めば」：朝日新聞
【特集】Pixel Watch 4はバッテリがさらに持つぞ！前世代からの買い替え価値は？競合のGalaxy Watch8との差は？まとめて比較 - PC Watch
ただGeminiや心電図測定などの機能は、実はPixel Watch 3でもOSアップデートにより、すでに利用可能となっている。Pixel Watch 4だけで利用できる機能は、腕を口元に持ち上げるとGeminiが立ち上がる「手をあげて話す」など、意外と限定的だ。
画像でテキストをトークン圧縮するDeepSeek-OCRがいろいろすごい - きしだのHatena
アダルトサイト閲覧中のユーザーを盗撮するマルウエア出現「脅し目的かな」→X民たちの反応に「怖がってた自分が馬鹿らしく思えた」 - Togetter
私が乗っ取り被害に遭った流れといたしましては、— あかつき るき😈🔜👼 (@AkatsukiLuci) 2025年10月23日
XのDMにて某音響機材を扱う会社の者と名乗る海外の人物から、『音楽機材のプロモーションを依頼したい』との連絡が来る
↓
DMに対応していくと、『詳しいことはNDA（秘密保持契約）を結んでから』…
日本教育工学会の秋季大会 参加・発表レポート - ドワンゴ教育サービス開発者ブログ
AIが人類を超える時代に警告 著名人700人が開発中止訴え 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
RAGが苦手な「ぬるっとした日本語」と戦う
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
なんか無敵っぽい奴【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画
クールジャパン戦略大臣を拝命した小野田紀美議員が、会社員時代に手がけた「ヘタリア」おやすみCDが話題に 大臣謹製作品というパワーワード - Togetter
ブログのイラストを主婦に外注したらそれが無断掲載→24万円ほどの損害賠償請求に「知識やリテラシーもプロの料金のうち」 - Togetter
【薬屋のひとりごと】2周年記念PV - TVアニメ第3期＆劇場版制作決定！ - YouTube
P.A.WORKS 25周年記念PV『Run Run Lantern』 - YouTube
訴訟対応結果のご報告及び誹謗中傷行為対応指針の策定について｜NEWS｜ZETA DIVISION®
STREET FIGHTER部門 翔の今後の活動に関するご報告と「ストリートファイターリーグ：Pro-JP 2025」ロスター変更のお知らせhttps://t.co/upXutst2qV pic.twitter.com/vRKN7jQuj1— ZETA DIVISION (@zetadivision) 2025年10月23日
ご報告— ZETA Kakeru(翔) (@Kakeru_FGC) 2025年10月23日
いつも温かいご声援、本当にありがとうございます。
この度、ZETA DIVISIONから発表がありました通り、私はeスポーツ選手としての活動を引退することを決断いたしました。
突然の活動休止から約2カ月が経過してしまいました。…
「ZETA DIVISION Geekly」翔選手とヤマグチ選手のチーム登録選手入れ替えについて— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) 2025年10月23日
いつも「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」を応援頂き、誠にありがとうございます。
このたび「ZETA DIVISION…
90年代にこんな絵あった気がするな。 https://t.co/cnHkFo3qk2— ことぶきつかさ (@t_kotobuki) 2025年10月22日
アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』ノンクレジットOPムービー｜「WE ARE MADE」鷺巣詩郎 - YouTube
アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』ノンクレジットEDムービー｜「Giver」ASCA - YouTube
TVアニメ『#転生悪女の黒歴史』挿入歌「ファムファタル」（歌：ヨミ・ブラックサレナ（CV.土岐隼一））カラオケ風PV - YouTube
映画『トリツカレ男』劇中歌【ファンファーレ ～恋に浮かれて～】一部公開｜11月7日(金)公開 - YouTube
『忍者と極道』第3話挿入歌「孤独の唄」 | TVアニメ放送&配信中!!! - YouTube
【ドリフトスピリッツ】 12周年記念PV 第1弾 - YouTube
『ダブルドラゴン リヴァイヴ』オープニングトレーラー - YouTube
1分でわかる『ゼンシンマシンガール』トレーラー - YouTube
『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』｜『FINAL FANTASY XIII』シリーズコラボイベント開催！ - YouTube
最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing（プロジェクト･モーターレーシング）』True2Track Trailer - YouTube
『ワンス・アポン・ア・塊魂』 発売シタヨー - YouTube
『アーケードアーカイブス ミッドナイトランディング』配信開始！ - YouTube
『ペルソナ３ リロード』Nintendo Switch 2版 発売告知トレーラー - YouTube
「BLEACH Rebirth of Souls」キャラクタームービー #36｜兵主部一兵衛 - YouTube
【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV 『Power of 塊魂』松崎しげる - YouTube
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER - アコレードトレーラー (4K:CERO)｜KONAMI - YouTube
『skate.』| アーリーアクセス シーズン1 トレーラー - YouTube
「わかってほしい！」— すぎはらゆき (@cedarfieldsnow) 2025年10月22日
自分の好きが、重荷になった話（1/3）#漫画が読めるハッシュタグ pic.twitter.com/E8gzBeNMUT
STREET FIGHTER部門 翔の今後の活動に関するご報告と「ストリートファイターリーグ：Pro-JP 2025」ロスター変更のお知らせ｜NEWS｜ZETA DIVISION®
日本映画も海外だと— 猫店長 (@kinnoji1970) 2025年10月22日
クソポスターにされるから
お互い様だと思う_(:3 」∠)_ https://t.co/kq35dxZY25 pic.twitter.com/GAS6fbyAwu
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
国分太一さん、人権救済申し立てへ 「コンプラ違反による日テレ番組降板の瑕疵」を主張 - 産経ニュース
「うっせぇわ」でデビューしてから本日5周年を迎えました。5年なんて遠い未来だと思っていたのですが、あっという間に流れてしまいましたね。デビューの瞬間実家でジャンピングしていたのが昨日のことのようですが……6年目かー、6年目も頑張ります。— Ado (@ado1024imokenp) 2025年10月22日
高知県阪神タイガース優勝記念パレードの「クラウドファンディング及び企業協賛」についての募集を開始します。 | 高知県
「刈谷日劇」が年内で閉館 愛知県のミニシアター、名古屋市内だけに：中日新聞Web
◆新商品（衣・食・住）
「冷凍 日清スパ王プレミアム 松屋監修 シュクメルリ風パスタ」(11月1日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
「明星 日本相撲協会監修 鶏塩ちゃんこ味うどん」「明星 日本相撲協会監修 味噌ちゃんこ味ラーメン」 (11月3日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
スイッチ！×わかめラーメン だし香る和風味 2025/10/27 新発売 | エースコック株式会社
まるごと蟹の旨み 蟹醤味噌ラーメン 2025/11/17 新発売 | エースコック株式会社
「おうちＢＩＳＴＲＯ デミグラスライスチーズ」 11月1日（土）より全国にて数量限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社
ミラーレスデジタルカメラ「FUJIFILM X-T30 III」新発売 | 富士フイルム [日本]
ビスケットサンド待望のココアビスケットを採用 エクアドル産カカオが華やかに香り立つしっとり贅沢な新作 「ビスケットサンド＜エクアドルカカオ＞」 11月3日（月）より新発売！ ｜ 2025年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓
開放型ヘッドホン『ATH-ADX7000』発売｜オーディオテクニカ
ロングセラーシリーズ「デミタス」から“紅茶”登場！「ダイドー デミタスティー エスプレッソ紅茶仕立て」新発売｜ニュースリリース｜ダイドードリンコ
2025年10月22日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
