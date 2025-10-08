ヘッドライン

2025年10月8日のヘッドラインニュース


2025年10月15日(水)11時より、なか卯から期間限定で「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」が登場します。親子丼にエノキ、シメジ、エリンギを合わせ、さらにイタリア産の刻み黒トリュフをトッピングした商品で、芳醇な香りの黒トリュフと、きのこや鶏肉の旨みが溶け込んだ親子丼の味わいを楽しめるとのこと。価格は並盛で税込690円です。

【予告】イタリア産黒トリュフを使用した、薫り高い親子丼！なか卯で秋だけの贅沢！「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」発売
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

「性的すぎる」としてタマネギの写真がFacebookから警告を受けてしまう - GIGAZINE

世界で最も臭い食べ物「シュールストレミング」の工場内部に潜入したムービーが公開中 - GIGAZINE

常識の正反対「大きな物だけ通過できる」という特殊なフィルターが開発される - GIGAZINE

文章生成AI「GPT-3」がRedditで1週間誰にも気付かれず人間と会話していたことが判明 - GIGAZINE

新時代の覇者となる可能性を秘めたオープンソースのCPU「RISC-V」の長所と短所とは - GIGAZINE

東京を走る電車のリアルタイムな運行状況がプラレールっぽい3D表示でよくわかる「Mini Tokyo 3D」を使ってみた - GIGAZINE

ハイエンドPC向けの高級CPUで上手にパンケーキを焼けるのはIntelとAMDのどちらなのか？ - GIGAZINE

Adobeがベネズエラの全アカウント停止を決定、大統領令に基づくもので返金はなし - GIGAZINE

ヌード写真がネットに大流出したアカデミー賞女優がその後を語る - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）


































◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
学部・修士の５年一貫教育を来年度にも制度化、大学院進学者増やし専門人材増やす狙い…文科省方針 : 読売新聞

ノーベル物理学賞に米国の3氏 量子力学の性質、目に見える規模で示す | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」

ノーベル賞 坂口志文さんが生理学・医学賞受賞を大阪大学で報告「実感わいてきた」 | NHKニュース | ノーベル賞2025、ノーベル賞、サイエンス

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【独自】高市氏、靖国参拝見送りへ　中韓との外交問題化回避|47NEWS（よんななニュース）

高市総裁、靖国神社の秋季例大祭への参拝を見送りへ…外交問題化避ける判断 : 読売新聞

高市氏、靖国参拝見送りへ　中韓との外交問題化回避　トランプ大統領来日も考慮 - 産経ニュース

「支持率下げてやる」報道陣の一部の声が生配信で拡散か、自民・高市早苗総裁の取材待機中 - 産経ニュース

学習塾の倒産動向（2025年1-9月）｜株式会社 帝国データバンク[TDB]

学習塾の倒産が、過去最多ペースで増加している。2025年1-9月に発生した学習塾経営事業者の倒産は37件（負債1000万円以上、法的整理）で、同期間として過去最多となった。このままのペースで推移すれば、通年では50件前後で、過去最多だった2024年の40件を大幅に更新する可能性が高い。少子化を背景に、激しい競争を強いられる東京都など都市部の中小業者の倒産増加が顕著になっている。


公明 斉藤代表“自民と連立しなければ 高市早苗とは書かない” | NHKニュース | 国会、選挙、政治資金

クマに襲われたか？　キノコ採り中に行方不明となった男性の捜索隊が山中で遺体発見　岩手・北上市 | TBS NEWS DIG

立民、玉木氏での一本化提案　首相指名、国民民主は慎重姿勢：時事ドットコム

ガザの子ども、５２分ごとに１人が死亡　２年で２万人超が犠牲に - CNN.co.jp

ガザ地区での戦闘開始から2年 米メディアの世論調査に変化 | NHKニュース | アメリカ、イスラエル・パレスチナ

日本生まれの赤ちゃん3%が外国人　2024年2万人超、低出生補う新段階 - 日本経済新聞

西九州新幹線開業3年「2年目からガタ落ち」駅前レストラン閉店…特急列車3分の1以下に「恩恵は全然受けていない」｜FNNプライムオンライン

群馬 沼田 スーパーで買い物客２人がクマに襲われけが | NHKニュース

【速報】首相、戦後80年見解で「必敗」予測言及へ|47NEWS（よんななニュース）

【速報】国民、首相指名選挙の野党連携に否定的姿勢|47NEWS（よんななニュース）

都内でヒアリ成虫1万匹、卵など8000匹以上　一度の確認数で最多 | 毎日新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



30~40代独身男性を主にターゲットとした悪質な不動産訪問販売、ドアを開けたら18時から23時まで居座られる事例も - Togetter [トゥギャッター]

ザ・ノンフィクションの歴代最高視聴率回「借金地獄物語」が配信中、30年前の風俗店が観られる→内容に「今の方が地獄じゃ？」という声も - Togetter [トゥギャッター]

弊社従業員の家族が住むアパートで、奥さんが赤ちゃんを抱っこして階段を降りていた時に踏板が崩れて転落し怪我したのに、管理会社からは「治療費のみで示談にしてほしい」と言われた - Togetter [トゥギャッター]

「日本凄い！」を冷笑しすぎると「自分と関係ない他人が公費を使って活動をするのが許せない」という思想に行きつき、結果誰も幸せになれないのではという話 - Togetter [トゥギャッター]

犬が散歩行く時リード持ってくるなんて映画の中の世界だけだと思ってた…キラキラのお顔でお散歩を期待する顔がかしこかわいい - Togetter [トゥギャッター]

国勢調査、日替わりで通勤先が変わらざるを得ない状況に追いやられている非常勤を透明化していて、こういうのが生きるストレス高めるよね - Togetter [トゥギャッター]

業務用の豚骨ラーメンスープ買って食べてみた、お湯入れて麺入れるだけで無限に替え玉出来る「マルタイ棒ラーメンが無限に食えるやつだ」 - Togetter [トゥギャッター]

「かわいい彼女でいたいのに実家みたいなご飯しか作れない」という投稿と料理に「こういうのがいいんだよ」の声続出「茶色は正義」 - Togetter [トゥギャッター]

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
「あなたのWebサイトで使われている画像は著作権侵害です。直ちに対応しないと訴えます」というメールに添えられたリンクにマルウェアが仕込まれている攻撃が発生している - Togetter [トゥギャッター]

「交通違反点数制度」に関する安全対策を強化 | Luup（ループ） | 電動キックボードシェア/シェアサイクルアプリ

小6の時からオンカジで「常習賭博」か、警視庁が非行内容で児相通告 [神奈川県]：朝日新聞

「ぷまソフト」問題に見る法令遵守と技術者倫理の課題 | Frosted Glass

データ分析本を100冊読んで、5冊を厳選してみた｜もとやま📚著書『投資としての読書』

Google Pixel 6 シリーズにおける Felica 機能の不具合に関するお知らせ (修正プログラム配信に関して） - Google Pixel Community

熊本県警メールサーバー不正アクセス受け約12万件のメール送信 | NHKニュース | IT・ネット、通信、事件

著作権侵害通知を装ったメールを用いた情報窃取型マルウェア配布キャンペーン – wizSafe Security Signal -安心・安全への道標- IIJ

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）






【PICK UP💥PUNCHI👊】TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』第1話より｜毎週金曜24：00より放送中！ - YouTube


『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』ノンクレジットオープニング│CENT(セントチヒロ・チッチ)「yummy goodday」 - YouTube


TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」第１話ED映像 - YouTube


TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」第１話OP映像 - YouTube


『ワンパンマン』#01「最強の男」 「ヒーローの帰還」 #YouTubeAnimeWeek - YouTube


【これがあればすべて無敵♪ ターイムマシンじゃ！！】『CITY THE ANIMATION』好評配信中！ - YouTube


TVアニメ『終末ツーリング』番宣CM｜好評放送中！ - YouTube


【崩壊：スターレイル】イッテ星穹——「丹恒・騰荒：もう諦めろ、『土龍吟』などという曲はない！」 - YouTube


『Battlefield 6』公式ローンチハイプトレーラー - YouTube


【リトルナイトメア3】 Nintendo Switch 2 ゲームプレイトレーラー - YouTube


ストリートファイター6 x かまいたちの夜 スペシャルコラボ紹介映像 - YouTube


ヴィトー オフィシャルゲームプレイトレーラー // 『VALORANT』 - YouTube


劇場版『チェンソーマン レゼ篇』オープニングムービー 　主題歌：米津玄師「IRIS OUT」“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” – Opening Movie - YouTube


「Road to CODE GEASS 20th Year」始動！ - YouTube


Close to you - YouTube


江口寿史のトレパク騒動、大元の写真が数時間に1回の頻度で見つかり逆に何で今まで騒がれなかったのか不思議→ガルちゃん民が良い仕事してる - Togetter [トゥギャッター]

絵を描く人たちが言い続ける「写真でも実物でもいいから観察して描いて！」がズル扱いにされそうな流れを感じるが、見本を横に置いて描くのはトレスでもなんでもないという話 - Togetter [トゥギャッター]

悪質行為者に対する措置の結果報告 - 株式会社STPR

いつもSTPR所属グループならびにクリエイターを応援していただき、誠にありがとうございます。

株式会社STPR(以下「当社」といいます)では、当社所属クリエイター(グループ含む、以下同様とします)に対する不適切な投稿を繰り返していた人物(以下「対象者」)との間で、紛争を解決したことをご報告いたします。


同人誌に記載した印刷所を調べてページ数から値段出した人から「ぼったくり」と匿名メッセージが…同人活動は身銭を切って自分の妄想を具現化する狂った人間の活動であるという話 - Togetter [トゥギャッター]


デフォルメは「下手」、リアルなタッチの絵は「上手」という認識をする人が結構多いのは、日本が美術教育に力を入れていないからなのか？ - Togetter [トゥギャッター]

ゲーム側で『チュートリアルに沿って一つずつ操作を覚えて』と無難な操作説明を用意しているも関わらず何故か無視し、体験の7割を台無しにしている人がとても多いのでは、という話 - Togetter [トゥギャッター]

アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』プリキュア5人がそろった後期EDを解説！ 〜No.2／アニメーション付け篇

【予告】新サービス「なろうチアーズプログラム」提供のお知らせ | 小説家になろうグループ公式ブログ

奪われた文化財を取り戻せ、ゲームを通じて訴えるアフリカの現状 - CNN.co.jp

TVアニメ『これ描いて死ね』公式サイト

TVアニメ『これ描いて死ね』ティザーPV【2026年 日本テレビ系にて放送！】 - YouTube


◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
JFA影山雅永技術委員長がフランスで逮捕報道　機内で…児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑、懲役18カ月 - スポニチ Sponichi Annex サッカー

影山氏「禁止と知らなかった」　拘束時「これは芸術」と反論―日本サッカー協会：時事ドットコム

◆新商品（衣・食・住）
ニュースリリース　『クリスプ のりしおバター味』 ｜ カルビー株式会社

タテ型　すみっコぐらしヌードル　あっさりしょうゆ味　2025/11/3　新発売 | エースコック株式会社

