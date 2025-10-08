2025年10月8日のヘッドラインニュース
2025年10月15日(水)11時より、なか卯から期間限定で「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」が登場します。親子丼にエノキ、シメジ、エリンギを合わせ、さらにイタリア産の刻み黒トリュフをトッピングした商品で、芳醇な香りの黒トリュフと、きのこや鶏肉の旨みが溶け込んだ親子丼の味わいを楽しめるとのこと。価格は並盛で税込690円です。
【予告】イタリア産黒トリュフを使用した、薫り高い親子丼！なか卯で秋だけの贅沢！「黒トリュフ薫る きのこ親子丼」発売
https://www.nakau.co.jp/jp/news/00095/
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
「宗教、エロス、エンタメの三位一体サスペンス」— シナモン@元陸上自衛隊エースVtuber！ (@CNMNSN) 2025年10月7日
ぼく「ほーん」
「あと半端なくエロい」
ぼく「観ます。宗教に興味があるので」 https://t.co/aGPqsVFrtU
富山のほうが攻囲が完成していてダンケルク感が強い。 https://t.co/2JjIJRvSq4 pic.twitter.com/NOX5HQPFNS— Sukuna (@SukunaBikona7) 2025年10月7日
「一人で統計を狂わす三銃士を連れてきたよ」— ???????????????????????????????????? (@komukaepapa) 2025年10月7日
「統計を狂わす三銃士？」
「捏造論文100本以上、麻酔科医です」
「DNA鑑定捏造等130件以上、科捜研技師です」
「校長です」 https://t.co/hby5YzwDYS
これやっぱり嘘だと思う— るーるー (@kuro_mayoi) 2025年10月7日
1ヶ月ちょくちょくやったけど、乳首が敏感な鬱病になっただけだった https://t.co/7O9izRpZjj
原題を直訳すれば『小さな王子さま』になるところを、内藤濯が『星の王子さま』と創案したことについて、池澤夏樹が、親しみなどをこめて人を形容するときに住むところの名を冠する日本古来の原理に沿っている、それは「桐壺の更衣」や「清水の次郎長」と同じだ、という旨のことを述べていて興味深い。— とがし ゆみこ (@yumicomachi) 2025年10月6日
キャットフード箱買いしたら、箱に入ってほほ笑み始めた🤭 pic.twitter.com/VSe53GrVoP— あんこともなか🐾充電ねこ (@cat_anko3) 2025年10月7日
そうそう、カメラ覗いたときにこいつと目があったのが忘れられない https://t.co/o7aufbVpsP pic.twitter.com/nmJ2hD8POr— なかやん (@shuntaro95) 2025年10月7日
これ多分俺の味覚の問題なんですけど、しゃぶしゃぶの味がします pic.twitter.com/G7fNBNsix4— 舌バカ (@adeam_kai) 2025年10月6日
この前買った、栗が入っていた網。— 池谷のぶえ (@iketaninobue) 2025年10月7日
こうゆう網に出会うと必ずこれを作ってしまうのは、ある程度の年齢までなのだろうか…そして捨て時を見失いがち。 pic.twitter.com/vCIvOvFYWI
上も馬のケンタウロス pic.twitter.com/J8bHs6nMYm— ももにくす (@momonicus) 2025年10月6日
サツマイモを買って焼き芋にしたんだけど全然甘くなくて値段が高いのを買ったからなんか腹立ってきてサツマイモに向かって「お前は今からじゃがいもや！」つって夕飯のシチューに入れたらめちゃくちゃ甘くなって最高に美味しかった。主婦歴ウン10年だけどサツマイモは煽ると甘くなる事を知った— 寝落ちッツォ (@tabun_yukimi) 2025年10月6日
運ばれるライオンの赤ちゃん#のんほいパーク #ライオン pic.twitter.com/eGrs65oU7i— のん (@04non_non) 2025年10月7日
カバの前にある「どんぐりポスト」。10日間でこんなに溜まりました！みんな拾ってくれてありがとう。動物たちのおやつにします。まだ設置しているので、どんどん拾って入れてね。（園外のものは農薬や病気の心配があるので、園内で拾ったものを入れてください。）#かみね動物園 pic.twitter.com/k8syf6B2F7— 日立市かみね動物園〔公式〕 (@HitachiCity_Zoo) 2025年10月7日
『#はたらく細胞』原作・清水茜（@yellow_flame_）先生より、坂口志文先生のノーベル生理学・医学賞受賞のお祝いイラストをいただきました。坂口先生、本当におめでとうございます！ pic.twitter.com/jkdwdOadbO— 『はたらく細胞』公式 (@hataraku_saibou) 2025年10月7日
クッソ笑ってる— 🌱磯野妖樹🌱 (@youki7445_k) 2025年10月7日
普通の古着屋だぞここ pic.twitter.com/mLh3kiIt6O
今では慣れちゃったけど犬が散歩行くときリード持ってくるなんて映画の中の世界だと思ってた pic.twitter.com/3ZCsLEE7z7— ここあ (@coco_bmd) 2025年10月6日
乾くまで待ち遠しいね😅 pic.twitter.com/nBI9Aiumun— 🐶ほんわか姉妹🐶 (@siawase1717) 2025年10月7日
大学の監視カメラがスマホやん— くろえいさん🥝 (@kuroyei) 2025年10月7日
ずっと電源に接続しておいて、バッテリーの膨張は大丈夫なんだろうか pic.twitter.com/w8N2FyVzE3
くしゃみが出る1秒前の猫見て pic.twitter.com/Q6cKDC2xX5— 猫しか勝たん (@pwkwjwt) 2025年10月7日
うんちがデカいだけで表彰してもらえるの羨ましい いいな〜 pic.twitter.com/3knhWMC8W1— ボベ (@pope_po_) 2025年10月6日
だから本社の前でなにしてんねん pic.twitter.com/iSQmUBtTDh— アース製薬🌏 (@EarthOfficialJP) 2025年10月7日
中秋の名月が見られなかった人へ pic.twitter.com/2XZC5I1zag— うぐ🍙 (@sijinomix0343) 2025年10月6日
あかん、私相当疲れてるわ。— パワーさん2027🐬 (@fCRQdXTLca74934) 2025年10月6日
解答に丸つけしてた。 pic.twitter.com/EdO1aDVylM
なぜ70近い父がこんな現代的スタンプを使っているのかを聞くべきか迷う pic.twitter.com/9y5k4UBEx9— Caren (@caren_eth1) 2025年10月7日
来年衣替えをする全私、よく聞け。 pic.twitter.com/cYWHfQQqNU— まぬる☺︎3+11 (@manuru_m) 2025年10月7日
君、やめたまへ pic.twitter.com/oVntWrBNku— ふう (@fugatanpe) 2025年10月7日
デザインあ展、うつ病のキーボードあってアツい pic.twitter.com/E3qf2A7oIZ— あめやあんこ (@annko_oisii666) 2025年10月7日
今日は稲刈り作業だったんだけど…なんだろうこの西洋名画っぽさは pic.twitter.com/ubsodyewRE— 道民の人@『日本遠国紀行』(笠間書院) 10/28全国書店発売予定！ (@North_ern2) 2025年10月7日
ピラミッドの壁画みたいになって寝てた猫見て pic.twitter.com/eNmaQsOMSz— あいり (@GdBkADrJ3r69128) 2025年10月7日
お借りします！ってレベルの代物じゃない pic.twitter.com/rj8dG0Njpd— マナミー (@masososo_) 2025年10月6日
風が…— ぎんのすず (@ginsuzu1) 2025年10月6日
つよっ pic.twitter.com/b0G3clGKgL
地面に埋まるバグにハマってしまい抜けなくなった猫 https://t.co/s2HQTWPGc2 pic.twitter.com/Bk1KpMtDHC— 丸山カネキリカ(🐺)／ヤマダ(🐱) (@Kirika_ma_cos) 2025年10月7日
母と姉が「任天堂で遊ぼう！」って言うから、Switchが来るのかと思ったらこれきた。— Kako@3y&10m🎀 (@Kakoyougo) 2025年10月1日
これは…
紛うことなき任天堂だね… pic.twitter.com/hI58MLx6wh
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
学部・修士の５年一貫教育を来年度にも制度化、大学院進学者増やし専門人材増やす狙い…文科省方針 : 読売新聞
ノーベル物理学賞に米国の3氏 量子力学の性質、目に見える規模で示す | Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」
ノーベル賞 坂口志文さんが生理学・医学賞受賞を大阪大学で報告「実感わいてきた」 | NHKニュース | ノーベル賞2025、ノーベル賞、サイエンス
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【独自】高市氏、靖国参拝見送りへ 中韓との外交問題化回避|47NEWS（よんななニュース）
高市総裁、靖国神社の秋季例大祭への参拝を見送りへ…外交問題化避ける判断 : 読売新聞
高市氏、靖国参拝見送りへ 中韓との外交問題化回避 トランプ大統領来日も考慮 - 産経ニュース
「支持率下げてやる」報道陣の一部の声が生配信で拡散か、自民・高市早苗総裁の取材待機中 - 産経ニュース
学習塾の倒産動向（2025年1-9月）｜株式会社 帝国データバンク[TDB]
学習塾の倒産が、過去最多ペースで増加している。2025年1-9月に発生した学習塾経営事業者の倒産は37件（負債1000万円以上、法的整理）で、同期間として過去最多となった。このままのペースで推移すれば、通年では50件前後で、過去最多だった2024年の40件を大幅に更新する可能性が高い。少子化を背景に、激しい競争を強いられる東京都など都市部の中小業者の倒産増加が顕著になっている。
公明 斉藤代表“自民と連立しなければ 高市早苗とは書かない” | NHKニュース | 国会、選挙、政治資金
クマに襲われたか？ キノコ採り中に行方不明となった男性の捜索隊が山中で遺体発見 岩手・北上市 | TBS NEWS DIG
立民、玉木氏での一本化提案 首相指名、国民民主は慎重姿勢：時事ドットコム
ガザの子ども、５２分ごとに１人が死亡 ２年で２万人超が犠牲に - CNN.co.jp
ガザ地区での戦闘開始から2年 米メディアの世論調査に変化 | NHKニュース | アメリカ、イスラエル・パレスチナ
日本生まれの赤ちゃん3%が外国人 2024年2万人超、低出生補う新段階 - 日本経済新聞
西九州新幹線開業3年「2年目からガタ落ち」駅前レストラン閉店…特急列車3分の1以下に「恩恵は全然受けていない」｜FNNプライムオンライン
群馬 沼田 スーパーで買い物客２人がクマに襲われけが | NHKニュース
【速報】首相、戦後80年見解で「必敗」予測言及へ|47NEWS（よんななニュース）
【速報】国民、首相指名選挙の野党連携に否定的姿勢|47NEWS（よんななニュース）
都内でヒアリ成虫1万匹、卵など8000匹以上 一度の確認数で最多 | 毎日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
BE220の導入で九州管内の緑のトンネルが悉く伐採されたという噂を聞きましたが、自然パワーは圧倒的であっさり復活の兆し pic.twitter.com/5MZT2o63mC— まおいち (@maoh_lab) 2025年10月7日
【情報提供望む】— ほっかほっか亭【公式】 (@HokkahokkaP) 2025年10月8日
ほっかほっか亭の書体をデザイン・制作した人を探しています。
2026年6月にほっかほっか亭は、埼玉県草加市に第1号店を創業して以来50年を迎えます。
その中で、この独特なほっかほっか亭の書体を50数年前にデザイン化した方を探しています。… pic.twitter.com/dmkU2Cmhd3
30~40代独身男性を主にターゲットとした悪質な不動産訪問販売、ドアを開けたら18時から23時まで居座られる事例も - Togetter [トゥギャッター]
ザ・ノンフィクションの歴代最高視聴率回「借金地獄物語」が配信中、30年前の風俗店が観られる→内容に「今の方が地獄じゃ？」という声も - Togetter [トゥギャッター]
弊社従業員の家族が住むアパートで、奥さんが赤ちゃんを抱っこして階段を降りていた時に踏板が崩れて転落し怪我したのに、管理会社からは「治療費のみで示談にしてほしい」と言われた - Togetter [トゥギャッター]
「日本凄い！」を冷笑しすぎると「自分と関係ない他人が公費を使って活動をするのが許せない」という思想に行きつき、結果誰も幸せになれないのではという話 - Togetter [トゥギャッター]
犬が散歩行く時リード持ってくるなんて映画の中の世界だけだと思ってた…キラキラのお顔でお散歩を期待する顔がかしこかわいい - Togetter [トゥギャッター]
国勢調査、日替わりで通勤先が変わらざるを得ない状況に追いやられている非常勤を透明化していて、こういうのが生きるストレス高めるよね - Togetter [トゥギャッター]
業務用の豚骨ラーメンスープ買って食べてみた、お湯入れて麺入れるだけで無限に替え玉出来る「マルタイ棒ラーメンが無限に食えるやつだ」 - Togetter [トゥギャッター]
「かわいい彼女でいたいのに実家みたいなご飯しか作れない」という投稿と料理に「こういうのがいいんだよ」の声続出「茶色は正義」 - Togetter [トゥギャッター]
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
「あなたのWebサイトで使われている画像は著作権侵害です。直ちに対応しないと訴えます」というメールに添えられたリンクにマルウェアが仕込まれている攻撃が発生している - Togetter [トゥギャッター]
「交通違反点数制度」に関する安全対策を強化 | Luup（ループ） | 電動キックボードシェア/シェアサイクルアプリ
小6の時からオンカジで「常習賭博」か、警視庁が非行内容で児相通告 [神奈川県]：朝日新聞
「ぷまソフト」問題に見る法令遵守と技術者倫理の課題 | Frosted Glass
データ分析本を100冊読んで、5冊を厳選してみた｜もとやま📚著書『投資としての読書』
Google Pixel 6 シリーズにおける Felica 機能の不具合に関するお知らせ (修正プログラム配信に関して） - Google Pixel Community
熊本県警メールサーバー不正アクセス受け約12万件のメール送信 | NHKニュース | IT・ネット、通信、事件
著作権侵害通知を装ったメールを用いた情報窃取型マルウェア配布キャンペーン – wizSafe Security Signal -安心・安全への道標- IIJ
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
RTAのチャート研究で3.5秒のタイム短縮が見込める技術が出てきたので実践してみたら、代わりにオーキドが3.5秒以上叫び狂うようになってしまい没になった図 pic.twitter.com/uEis0YqsBN— おせけん(オーキドせんせい研究者) (@vs_prof_oak) 2025年10月7日
忍者と極道 op— 芳山優 (@yoshiyama_yuu) 2025年10月7日
レイアウト、その他で参加させて頂いてます。
宜しくです🐸🙏 pic.twitter.com/BikhkWf0zT
2025年10月7日
ひろしのアニメ、開幕からこれでもうお腹いっぱい pic.twitter.com/r5nD7DmweV— オトモダチ (@KuriUni0) 2025年10月7日
≪「艦これ」アーケードに着任中の提督の皆さんへ≫— C2機関 (@C2_STAFF) 2025年10月8日
「艦これアーケード」を愛して頂き、そしてプレイして頂き、本当にありがとうございます。…
【PICK UP💥PUNCHI👊】TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』第1話より｜毎週金曜24：00より放送中！ - YouTube
『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』ノンクレジットオープニング│CENT(セントチヒロ・チッチ)「yummy goodday」 - YouTube
TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」第１話ED映像 - YouTube
TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」第１話OP映像 - YouTube
『ワンパンマン』#01「最強の男」 「ヒーローの帰還」 #YouTubeAnimeWeek - YouTube
【これがあればすべて無敵♪ ターイムマシンじゃ！！】『CITY THE ANIMATION』好評配信中！ - YouTube
TVアニメ『終末ツーリング』番宣CM｜好評放送中！ - YouTube
【崩壊：スターレイル】イッテ星穹——「丹恒・騰荒：もう諦めろ、『土龍吟』などという曲はない！」 - YouTube
『Battlefield 6』公式ローンチハイプトレーラー - YouTube
【リトルナイトメア3】 Nintendo Switch 2 ゲームプレイトレーラー - YouTube
ストリートファイター6 x かまいたちの夜 スペシャルコラボ紹介映像 - YouTube
ヴィトー オフィシャルゲームプレイトレーラー // 『VALORANT』 - YouTube
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』オープニングムービー 主題歌：米津玄師「IRIS OUT」“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” – Opening Movie - YouTube
「Road to CODE GEASS 20th Year」始動！ - YouTube
江口寿史のトレパク騒動、大元の写真が数時間に1回の頻度で見つかり逆に何で今まで騒がれなかったのか不思議→ガルちゃん民が良い仕事してる - Togetter [トゥギャッター]
絵を描く人たちが言い続ける「写真でも実物でもいいから観察して描いて！」がズル扱いにされそうな流れを感じるが、見本を横に置いて描くのはトレスでもなんでもないという話 - Togetter [トゥギャッター]
悪質行為者に対する措置の結果報告 - 株式会社STPR
いつもSTPR所属グループならびにクリエイターを応援していただき、誠にありがとうございます。
株式会社STPR(以下「当社」といいます)では、当社所属クリエイター(グループ含む、以下同様とします)に対する不適切な投稿を繰り返していた人物(以下「対象者」)との間で、紛争を解決したことをご報告いたします。
同人誌に記載した印刷所を調べてページ数から値段出した人から「ぼったくり」と匿名メッセージが…同人活動は身銭を切って自分の妄想を具現化する狂った人間の活動であるという話 - Togetter [トゥギャッター]
マックグリドル（再掲 pic.twitter.com/78UxfssCjl— 藤生☁ (@_fujio) 2025年10月7日
デフォルメは「下手」、リアルなタッチの絵は「上手」という認識をする人が結構多いのは、日本が美術教育に力を入れていないからなのか？ - Togetter [トゥギャッター]
ゲーム側で『チュートリアルに沿って一つずつ操作を覚えて』と無難な操作説明を用意しているも関わらず何故か無視し、体験の7割を台無しにしている人がとても多いのでは、という話 - Togetter [トゥギャッター]
アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』プリキュア5人がそろった後期EDを解説！ 〜No.2／アニメーション付け篇
【予告】新サービス「なろうチアーズプログラム」提供のお知らせ | 小説家になろうグループ公式ブログ
奪われた文化財を取り戻せ、ゲームを通じて訴えるアフリカの現状 - CNN.co.jp
TVアニメ『これ描いて死ね』公式サイト
TVアニメ『これ描いて死ね』ティザーPV【2026年 日本テレビ系にて放送！】 - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
JFA影山雅永技術委員長がフランスで逮捕報道 機内で…児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑、懲役18カ月 - スポニチ Sponichi Annex サッカー
影山氏「禁止と知らなかった」 拘束時「これは芸術」と反論―日本サッカー協会：時事ドットコム
◆新商品（衣・食・住）
ニュースリリース 『クリスプ のりしおバター味』 ｜ カルビー株式会社
タテ型 すみっコぐらしヌードル あっさりしょうゆ味 2025/11/3 新発売 | エースコック株式会社
